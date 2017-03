Trẻ con có nên dùng di động? Các gia đình luôn thấy cần thiết phải giữ liên lạc luôn đồng hành với nhau như con ở đâu và đón con chỗ nào. Tuy nhiên, ngày nay, điện thoại di động có thể giúp cho sự sắp xếp cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn. Vậy thì liệu cho trẻ dùng điện thoại di động có phải là ý kiến hay?

Chỉ một thập kỷ trước, việc giữ thông tin liên lạc với con trẻ đồng nghĩa với việc nói xem chúng đang ở đâu, với ai và khi nào về. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh ngày nay có một cách thức mới để kiểm tra bọn trẻ, đó là điện thoại di động.



Tận dụng công nghệ đang có hiệu quả với một số gia đình, cụ thể là những ai có nguyên tắc rõ ràng và niềm tin đối với chiếc điện thoại. Thế nhưng, một số gia đình khác nói rằng điện thoại không phải là một sự cần thiết để kiểm soát con.

Có độ tuổi nào là hợp lý?



Khi nào một đứa trẻ có khả năng chịu trách nhiệm với chiếc điện thoại di động? Thực ra không có tuổi chính xác nào cả. Tuy nhiên, điện thoại di động chỉ là một thiết bị cầm tay cùng với một bản hợp đồng, nó có chi phí hàng tháng và có thể tăng thêm nếu trẻ sử dụng thêm những dịch vụ gia tăng khác. Vậy nên, nếu bạn đang suy nghĩ tới việc sắm cho con một chiếc di động, bạn cần đảm bảo rằng con có đủ trách nhiệm đối với nó.



Đối với một số trẻ, việc để ý và biết bảo vệ điện thoại cá nhân là điều tự nhiên. Thế nhưng, đối với những đứa khác, mức độ trách nhiệm chưa đủ cho tới khi chúng lớn hơn chút nữa. Có bà mẹ tâm sự, con gái cô ấy vào lớp 5 đã đủ khả năng dùng di động nhưng con trai vào tuổi ấy thì chưa. Cô ấy đưa ví dụ như chiếc iPod của cậu bé chỉ tồn tại vỏn vẹn 1 tháng vì cậu để quên trong túi quần khi cho vào máy giặt và hỏng không thể khắc phục được. Điều đó cho thấy cậu bé chưa đủ trách nhiệm.



Không phải thích hợp cho tất cả



Trong khi nhiều bậc phụ huynh dùng điện thoại để giữ liên lạc nhưng một số khác thì không. Có bà mẹ nói rằng: “Tôi đã từng mua cho con gái điện thoại di động nhưng rồi thấy nó không cần thiết khi con bé đánh mất nó. Tôi nhận ra không có di động còn tốt hơn vì nó chỉ là một thứ vô dụng trong tay con. Đấy là đứa đầu tiên của tôi nên kinh nghiệm còn thiếu. Tôi không thích bọn trẻ dùng di động. Tôi thích chúng tự ý thức mình ở đâu và làm gì để tương tác với thế giới”.



Mức độ thoải mái



Đối với những bậc phụ huynh cho phép con dùng điện thoại di động, họ có thể thấy thoải mái. Như trường hợp một bà mẹ có con gái 11 tuổi dùng di động cho biết: “Tôi đã từng phản đối việc cho con bé dùng điện thoại cầm tay, nhưng rồi tôi nhận thấy nó sẽ giúp tôi kiểm soát được con. Đây chỉ là cách muốn con được an toàn 100% nhưng biết rằng phải bắt đầu từ từ để cho con được tự do hơn khi con lớn. Việc này hoá ra lại là một sự hỗ trợ lớn trong quá trình này”.



Kiểm soát theo cách khác



Trong khi điện thoại di động có thể là cách thuận tiện để kiểm tra trẻ thì một số phụ huynh cho rằng đó không phải là cách duy nhất. Xét cho cùng, bố mẹ cần theo con lâu dài trước khi di động trở thành vật bên cạnh con. Có ông bố kể: “Tôi giám sát bọn trẻ bằng cách ở đó. Nếu không ở cạnh chúng, Tôi biết chúng ở đâu hay đường chúng hay đi. Con gái tôi 10 tuổi và nó có thể chạy chơi nhà hàng xóm. Nếu không nhìn thấy con qua cửa sổ, tôi có bạn bè ở các khu nhà để có thể gọi hỏi thăm hay lên xe tìm chúng”.



Nhiều bố mẹ cũng tỏ ra đồng tình và ủng hộ sự tiện lợi mà di động mang lại. Bọn trẻ không thể ở yên một chỗ và chúng ta không thể theo chân chúng liên tục, vì thế di động là thiết bị góp phần thúc đẩy sự phát triển của trẻ.



Đáp ứng nhu cầu



Có rất nhiều lý do để cho phép trẻ dùng điện thoại di động. Đối với một số gia đình, việc có nhiều hoạt động và cuộc sống gia đình bận rộn làm cho điện thoại di động trở thành một sự cần thiết cho tất cả các thành viên. Với nhiều gia đình khác, hai bố mẹ sống ở hai nơi khác nhau thì di động cũng là một vật liên kết hữu hiệu.



Trong trường hợp đặc biệt như một bà mẹ bị khiếm thính có con đi học xa nhà thì điện thoại di động là cách giữ liên lạc giữa con với mẹ khá tốt khi kế hoạch sau giờ học có sự thay đổi hoặc trong lúc khẩn cấp, trẻ có thể nhắn tin.



Đặt ra nguyên tắc



Cùng với các đặc ân, việc được sở hữu một chiếc điện thoại di động cũng cần kèm theo các nguyên tắc. Trường học cũng có những quy định về thời gian và địa điểm trẻ được phép dùng di động. Tương tự, các nguyên tắc cũng cần thiết khi ở nhà. Ví dụ như không được download bằng di động các nội dung trên mạng, không dùng điện thoại trong bữa tối và chỉ gọi điện từ 9h sáng đến 9h tối. Ở trường cũng có quy định cấm sử dụng điện thoại trong giờ học, vì thế bọn trẻ sẽ tắt máy và chỉ bật khi cần thiết. Và dần dần, trẻ sẽ hình thành thói quen sử dụng điện thoại theo những nguyên tắc đã được đặt ra.

