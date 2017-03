Trẻ tò mò giới tính vì người lớn vô ý

Vợ chồng chị Nga có một cửa hàng quần áo ngoài mặt phố nên thường xuyên về nhà muộn. Toàn bộ sinh hoạt trong gia đình và cậu con trai được anh chị giao hết lại cho bà nội. Nhờ sự chăm sóc của bà, con chị lúc nào cũng trắng trẻo, sạch sẽ.



Thế nhưng vài ngày trước, chị đóng cửa sớm định bụng sẽ về ăn cơm tối cùng con. Lúc đó khoảng 6h tối, chị cứ ngỡ bà đang tắm cho con chị, ai dè bà cũng tắm cùng cháu luôn. Tắm xong hai bà cháu mới ra bên ngoài mặc quần áo. Vô tình nhìn thấy cảnh đó, chị thấy rất phản cảm và bối rối không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bé hay không.



Để ý, chị Nga còn thấy bà thường vô tư thay quần áo dù cho con chị đang chơi cạnh đó hay nhờ cháu gãi lưng, lấy hộ chiếc quần hay cái khăn tắm.



"Nhà mình cũng rộng rãi, có phòng riêng, thế mà bà chẳng để ý gì. Mình khéo léo góp ý thì bà bảo "nó còn nhỏ biết gì", rằng ngày xưa bà cũng thay quần áo trước mặt con trai (là chồng chị) mà có sao đâu", chị Nga cho biết.



Cũng vì yêu cháu mà bà nội còn thường xuyên cưng nựng cả "chỗ ấy" của thằng bé. "Lúc nó còn nhỏ thì chẳng sao nhưng giờ đã 3 tuổi rồi", chị Nga lo lắng tâm sự.



Mấy ngày nay không khí trong nhà chị Thanh (Mai Động, Hà Nội) vô cùng ảm đạm. Cả vợ chồng và đứa con sống cùng nhau trong căn phòng chừng 20m2 nhưng không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng chị quyết định cho chồng biết chuyện của con trai đang học lớp 4.



Tuần trước, cô giáo chủ nhiệm của cu Tuấn mời chị lên trường nói chuyện. Cô nói rằng con chị rất hay nhìn trộm các bạn nữ. Nhiều lần còn đứng ở phòng thay đồ hay ngó vào cổ áo các bạn…



"Lúc nghe cô giáo nói tôi thực sự bất ngờ, xấu hổ và tôi biết cháu có tật xấu đó do đâu", người mẹ trẻ nói.



Vợ chồng chị Thanh là dân ngoại tỉnh. Lúc lấy nhau, anh chị thuê một căn phòng vừa đủ cho một gia đình nhỏ chung sống. Trừ chuyện chăn gối anh chị làm lúc con đã ngủ say, còn tất cả việc khác, kể cả thay đồ, tắm giặt đều diễn ra trước mắt con.



Nhiều lần chị cũng thấy cu cậu tò mò về những bộ phận trên cơ thể chị, hay lén nhìn mẹ tắm, mẹ thay đồ. Đôi khi vợ chồng xem những cảnh nóng trong phim mà có con bên cạnh cũng để nguyên.



"Vì hoàn cảnh và cũng vì vô ý mà vợ chồng tôi đẩy con đến mức này. Tôi thiếu kiến thức, không biết dạy con thế nào cho phải", chị Thanh bối rối.



Dạo qua một số diễn đàn như webtretho, lamchame… các thành viên bàn rất nhiều đến vấn đề trẻ em nhạy cảm giới tính. Nhiều ý kiến cũng băn khoăn không biết dạy con thế nào cho phải.



Thành viên Khánh_Ly88 kể: “Hôm trước mình đi ăn ngao hấp có đôi vợ chồng và đứa con trai khoảng 5 tuổi ngồi bàn bên cạnh. Đang ngồi ăn tự nhiên thằng bé đứng lên nói linh tinh, xong nó ra ôm chị vợ từ sau lưng rồi chuyển qua tư thế hai tay ôm lấy ngực của chị vợ... Anh chồng thấy cảnh đó chạy ra kéo tay nó rồi nẻ vào mông thằng bé, mắng nó 'ai cho mày làm trò đấy, ai dạy mày'. Nó nói luôn 'con thấy bố vẫn hay làm thế với mẹ mà' . Cả hai vợ chồng ú ớ, giận tím mặt".



Còn thành viên Ant999 chia sẻ: “Từ khi sinh con gái mình đã cho cháu ngủ riêng giường. Mỗi lần hai vợ chồng xxx cũng đợi con ngủ say. Lúc con lớn hơn một chút, mình cho ra phòng riêng. Thế nhưng có lần hai vợ chồng nằm trên giường vừa ôm ấp nhau vừa ngắm con, đôi khi sờ mó tí. Nghĩ là con mải chơi, ai ngờ nó quay ra hỏi 'Mẹ đang... ba hả?'. Hai vợ chồng ngượng chín mặt chẳng ngờ đứa con hai tuổi tinh ranh thế. Từ sau vợ chồng mình bỏ luôn tật đó”.



Không ít thành viên khác chia sẻ về chuyện bố mẹ làm gì buổi tối, sáng ra con kể vanh vách, nhiều khi còn lựa lúc nhà có khách hay sang hàng xóm để kể.







Các bậc cha mẹ không nên để con cái chứng kiến cảnh "yêu" vì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển tâm sinh lý trẻ sau này. Ảnh minh họa: Internet



Theo Phan Dương (VNE)



Theo chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản và tình dục, bác sĩ Đào Xuân Dũng, thì ngay từ nhỏ trẻ đã hình thành nhận thức giới tính.Trong năm đầu tiên, quan tâm đầu tiên của trẻ là thỏa mãn nhu cầu thể chất, đặc biệt hứng thú với những hoạt động liên quan đến miệng như mút, cắn. Trong giai đoạn này, sự phát triển tâm lý xã hội của trẻ hướng vào việc học cách gắn bó với người chăm sóc (nhất là mẹ), chưa chịu tác động gì về hình ảnh cơ thể cha mẹ.Từ giai đoạn 1-3 tuổi, trẻ bắt đầu khám phá cơ thể khi chập chững di chuyển có ý thức, biết sử dụng bô và tỏ ra rất thích thú với việc nghịch ngợm bộ phận sinh dục nhưng chỉ là biểu hiện của sự tự khám phá. Ý thức về giới (nam nữ) cũng manh nha trong giai đoạn này.Từ 3 tuổi trở đi, trẻ có ý thức xã hội, mới bắt đầu học nhận biết nên và không nên làm gì."Với trẻ đã phát triển ý thức xã hội, ý thức về bản thân (ngoài 2 tuổi) hoặc trẻ có biểu hiện phát triển tính dục sớm thì tốt nhất cha mẹ nên tránh phơi bày cơ thể trước mặt trẻ. Như thế, trẻ học được cách sống biết tôn trọng sự riêng tư, sự tế nhị về cơ thể mình, nhất là bé gái", bác sĩ này cho biết.Thêm vào đó cần uốn nắn, nhẹ nhàng khuyên bảo để con hình thành ý thức tôn trọng sự riêng tư, bình đẳng giới. Vợ chồng chị cũng nên bổ sung kiến thức để có thể dạy dỗ con, quan tâm tới cháu nhiều hơn đề phòng trường hợp trẻ có hoạt động tình dục sớm.Ngoài ra, bác sĩ Đào Xuân Dũng cũng tư vấn ứng xử trong một số trường hợp khác:Việc nhìn thấy cảnh "nguyên thuỷ" ấy có thể khiến trẻ lo lắng, sợ hãi vì cho rằng cha mẹ có thể làm đau lẫn nhau. Vậy nên tuyệt đối tránh việc quan hệ tình dục trước mặt con. Nếu trẻ lỡ nhìn thấy thì nhẹ nhàng giải thích.Cha mẹ không nên hốt hoảng vì hầu hết trẻ ở tuổi vị thành niên và nhỏ hơn đều có thể tìm kiếm cảm giác dễ chịu ở cơ quan sinh dục. Giúp trẻ có hiểu biết về bộ phận sinh dục tốt hơn là la mắng. Với bé gái, càng nên giải thích thận trọng để các em hiểu rằng hành vi ấy có thể gây nhiễm khuẩn và làm tổn thương màng trinh.Ngược lại, thấy con không quan tâm đến vấn đề giới tính hoặc chỉ có bạn cùng giới: Cũng không thể xem nhẹ vì trẻ có thể có rối loạn bản sắc giới hoặc có xu hướng tính dục không bình thường.Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhắc nhở với những trường hợp cha mẹ quá thận trọng không bao giờ biểu lộ tình cảm trước mặt con. "Ôm hôn nhau trước mặt con để thể hiện tình yêu hay cha mẹ nói với nhau bằng những lời lẽ yêu thương không thể coi là có hại cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, mà ngược lại giúp trẻ biết thể hiện giống như vậy khi đến tuổi kết bạn, có người yêu hay khi đã có gia đình. Việc làm này rất quan trọng đến sự phát triển tâm hồn trẻ", bác sĩ Đào Xuân Dũng cho biết thêm.