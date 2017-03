Trì hoãn sinh con: Coi chừng tịt!

. Phụ nữ ngoài 35 tuổi sinh con so mới có nguy cơ bị vô sinh, sẩy thai, sinh non, … còn sinh con rạ thì không? + Sai. Cả hai đối tượng này đều có nguy cơ như nhau. . Dùng thuốc tránh thai không những không gây hại mà còn có tác dụng ức chế các tế bào ung thư có thể gây ung thư buồng trứng, cổ tử cung,… ở người phụ nữ. + Đúng. . Việc dùng bao cao su, đặt vòng, thắt ống dẫn trứng,… lâu dài cũng không vô sinh? + Đúng. . Do phụ nữ đặt vòng, thắt ống dẫn trứng để tránh thai nên khi lấy vòng hoặc nối ống dẫn trứng sẽ không thể mang thai? + Sai. Họ vẫn có thể mang thai bình thường nhưng càng lớn tuổi tỉ lệ thụ thai sẽ càng giảm. ThS-BS ĐẶNG LÊ DUNG HẠNH, Trưởng khoa Khám bệnh A,

BV Hùng Vương