Triển lãm... các “vật chứng” đánh vợ

Việc trưng các “vật chứng” đánh vợ thành một triển lãm đang được nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình (BLGĐ) tại 2 xã Canh Nậu và Dị Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) đang nỗ lực thực hiện.







Những vật chứng bạo lực gây ấn tượng mạnh cho đàn ông xã Canh Nậu. Những vật chứng bạo lực gây ấn tượng mạnh cho đàn ông xã Canh Nậu.



Tiếng ru đứt ruột

Tham gia CLB, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn có tia sáng. Tôi được cung cấp kiến thức, biết được quyền của mình, biết cách xử lý khi bị chồng đánh và hơn hết, tôi biết tôi không cô độc. Chị Hoàng Thị Lâm

Sức mạnh là lòng tự tin

“Lời anh khi nghiến, khi đay/Còn chua hơn khế, còn cay hơn gừng”. Câu hát ru cũng là một “nhân chứng” do chính chị Hoàng Thị Lâm (xã Canh Nậu) sáng tác sau khi quằn lưng dưới những trận đòn của chồng. Chị cũng đã bao lần ru con bằng câu hát ru đó.Chị Lâm từng là cô giáo mầm non ở Yên Lãng, Phú Thọ, nhưng chị đã bỏ nghề, theo về quê chồng làm ruộng, chợ búa để chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Chồng chị làm mộc, thường xuyên ghen tuông vô cớ rồi về hành hạ vợ. Anh ta dùng ghế đẩu, gậy gỗ lim phang vào mặt, vào lưng chị, nhiều lần đánh chị tới gẫy chân, có lần bị chấn thương đầu đến ngất đi. Hiện giờ cứ trở giời là chị lại đau nhức.Xa quê, lạ nhà, chị Lâm không biết chia sẻ cùng ai, đành cắn răng chịu đựng.Bà Nguyễn Thị Hiên (54 tuổi), gần 40 năm chịu đựng chồng đánh đuổi. Ác một nỗi, không ai can ngăn thì chồng bà còn đánh ít, nhưng có người lên tiếng bênh vực vợ là ông ta đánh bà nặng tay hơn. Cách đây 5 tháng, ông ta uống rượu, bị cảm nên mất. Bà được giải thoát nhưng nỗi khiếp hãi vẫn ám ảnh đêm đêm.Chị Trần Thị L mới 31 tuổi nhưng gương mặt u tối, ảm đạm. Chị có nỗi đau không thể chia sẻ với ai vì chị bị chồng đòi quan hệ tình dục bất cứ lúc nào anh ta muốn. Bất chấp cả những lúc chị đau ốm hay “đèn đỏ”. Đây chỉ là 3 trong 25 câu chuyện của nhóm phụ nữ bị BLGĐ tại 2 xã Canh Nậu, Dị Nậu. Hoạt động này nằm trong Dự án “Xây dựng mạng lưới CLB Bảo vệ người bị BLGĐ” do Trung tâm Nghiên cứu khoa học gia đình, phụ nữ, giới và vị thành niên thực hiện.“Hơn 70% số phụ nữ trong xã đang bị bạo lực gia đình” – bà Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN xã Dị Nậu cho biết. Đa số người dân vẫn coi BLGĐ là chuyện riêng trong nhà. Chính quyền xã chỉ nhắc nhở những vụ BLGĐ quá “mất trật tự công cộng”.Chị em cảm thấy cô độc, không được bảo vệ nên chỉ biết bảo nhau “cố tránh bị đòn vào chỗ hiểm”. Vì thế, 25 chị trong CLB chính là những người tiên phong không chỉ lên án bạo lực mà còn nhằm “lật đổ” những định kiến khiến cho cuộc đời người phụ nữ.Một trong những hoạt động gây chú ý là triển lãm “vật chứng” BLGĐ được trưng bày tại xã Canh Nậu vào ngày 23.12 vừa qua. Vật dụng, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày hết sức cũ kỹ và tầm thường bỗng chốc thu hút được sự chú ý của mọi người. Chiếc xích chó kia đã từng được người chồng dùng để xích cổ vợ; chiếc vồ đập đất đã bổ lên lưng vợ, phích nước nóng đổ lên lưng con, chiếc ghế gỗ người chồng phang thẳng vào đầu vợ đến toé máu…Những vật dụng trong gia đình bỗng chốc biến hóa thành những vũ khí tàn bạo gây đau đớn, tổn thương, nỗi khiếp sợ và sự ám ảnh đối với nhiều phụ nữ…“Chúng tôi hy vọng những hoạt động mạnh mẽ của nhóm phụ nữ bị BLGĐ và việc tuyên truyền rộng khắp hậu quả của BLGĐ sẽ lay chuyển được thái độ của mọi người về BLGĐ, từ đó thay đổi hành vi” – bà Nguyệt cho biết.Theo Diệu Linh (Dân Việt)