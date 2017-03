Trong rủi có may

Muộn màng nhưng nàng và chàng cùng nghĩ kể ra cũng là điều may khi mọi người hay khen họ đẹp đôi, môn đăng hộ đối và tuổi cũng hợp.



Vậy mà hai người cứ cãi nhau suốt, không lần nào gặp nhau mà không tranh luận khiến nàng chán nản và hoang mang, liệu đây có phải là một nửa đích thực, chàng cũng băn khoăn chẳng kém.



Họ còn đang chưa xác định rõ tình cảm của mình thì một lần đi chơi, chẳng may gặp trời mưa, hai người tấp vào trú trong một tiệm tạp hóa, không mua gì thì ngại nên nàng lấy một hộp bánh ngồi ăn. Thấy có phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng bên trong, nàng liền nghịch ngợm viết vào đó tên và địa chỉ nhà chàng. May mắn làm sao lại trúng được cái xe máy đời mới, cũng vì chiếc xe quá đẹp này đã kéo hai người lại với nhau, họ làm đám cưới ít lâu sau đó (chẳng rõ là may hay rủi) nhưng cũng lại vì cái xe mà chàng và nàng cãi cọ, vì xe cũ đang đi chàng cho em trai mà chẳng bàn hay hỏi vợ một câu, nàng dỗi vẫn đi chiếc xe cà khổ của mình để đỡ mang tiếng đi nhờ xe chồng.



Từ ngày có xe đẹp chàng hay đi hẳn, cơ quan cách nhà hơn chục cây số thôi mà cứ thấy đi công tác suốt, có lúc lại còn kiếm cớ ngủ lại văn phòng kêu nhiều việc, biết được chàng ngủ ở đâu và với ai…



Rồi việc không may xảy đến, trong một buổi tối khuya chàng phóng xe máy nhanh thế nào mà lại tông vào cột mốc, chàng bị ngã văng ra gẫy chân, gẫy tay, may đầu không việc gì, còn cô bồ ngồi sau thì bị sảy thai. Vì nằm viện và ở nhà suốt, mọi người khuyên răn rồi ngăn cấm nên chàng cố dứt được cô bồ nhí.



Chẳng hiểu có phải vì áy náy không mà sau khi chân tay lành lại, chàng đã chịu ở nhà thường xuyên hơn, để rồi nàng có chửa sau gần hai năm chờ đợi và nàng cũng hồi hộp chẳng rõ đang là may hay không.



Chỉ biết kỹ thêm rằng trong cái rủi có cái may và ngược lại, song tất cả rồi sẽ qua thôi…





Theo TSL (DT)