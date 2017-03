'Truy tìm' điểm G của chị em

Với phụ nữ, chuyện 'lên đỉnh' không đơn giản như ở nam giới. Nhiều chị em rất khó lên đỉnh hoặc thậm chí cả đời không biết đến khái niệm cực khoái. Có chị em thì lại luôn giả vờ lên đỉnh để che giấu bạn đời và luôn phải sống trong cảm giác xấu hổ vì lừa dối. Chính vì thế, hiểu rõ về chuyện lên đỉnh để có những cách tạo ra sự thăng hoa cho mình là một việc mà chị em nên biết.



Dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn về việc lên đỉnh ở phụ nữ.



1. Ở tuổi nào phụ nữ 'lên đỉnh' nhiều nhất?



Theo thống kê, phụ nữ ở tuổi trung niên lên đỉnh nhiều nhất, điều này cho thấy tuổi tác phụ nữ càng lớn thì việc lên đỉnh càng dễ dàng hơn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ độ tuổi 18-24 tỷ lệ lên đỉnh khoảng 61%, phụ nữ độ tuổi 39 đạt 65% và phụ nữ độ tuổi 40-50 đạt tới 70%.



Lý do của việc 'gừng càng già càng cay' này là do khi càng có tuổi, kinh nghiệm yêu càng nhiều thì phụ nữ càng tự tin và biết cách hưởng thụ bản thân khi yêu. Do vậy, khả năng lên đỉnh của họ sẽ nhiều hơn. Thêm nữa, khi ở độ tuổi 'hồi xuân' không phải lo lắng về công việc, gia đình, chăm sóc con nhỏ thì phụ nữ sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng hạnh phúc trong đời sống vợ chồng.



2. Tác dụng của 'lên đỉnh' là gì?



Lên đỉnh có rất nhiều tác dụng đối với phụ nữ, nó giúp bạn trẻ lâu, xinh đẹp, rạng rỡ, tuy nhiên, còn một tác dụng vô cùng lớn nữa, đó là giúp giảm đau. Phái nữ vốn hay bị hành hạ bởi những cơn đau nửa đầu, đau bụng kinh...



Nhưng khi có một đời sống tình dục ổn định, thường xuyên thăng hoa thì trong quá trình lên đỉnh, cơ thể bạn sẽ tiết ra chất hóa học gọi là oxytocin có tác dụng thư giãn, khiến chủ thể luôn ở trạng thái vui vẻ hạnh phúc. Ngoài ra, lên đỉnh chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn khoảng 8-10 phút nhưng dư âm cực khoái của nó lại kéo dài khá lâu trong mấy ngày sau đó. Và chỉ cần nghĩ đến cảm giác đê mê khi 'yêu' là phụ nữ cũng có thể giảm đau.



3. Nếu nam giới dùng áo mưa, phụ nữ có thể 'lên đỉnh' không?



Câu trả lời là có. Bao cao su không ảnh hưởng đến việc lên đỉnh của phụ nữ. Khi dùng bao cao su, do không phải lo lắng về việc có thai ngoài ý muốn, nên thời gian yêu sẽ lâu hơn, mà với phụ nữ thì việc yêu càng lâu, ân ái càng mặn nồng thì việc lên đỉnh càng dễ xảy ra. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà bác sĩ khuyên nam giới nên sử dụng bao cao su để thường xuyên giúp bạn tình đạt cực khoái.



4. Yêu nhiều tư thế có giúp 'lên đỉnh' nhanh hơn không?



Câu trả lời là Có. Khi thay đổi tư thế yêu cũng là thay đổi cách thức, biện pháp yêu, vì thế cơ thể bạn sẽ phải thích nghi với một kiểu yêu mới. Và những cảm giác mới lạ sẽ mang lại cho phụ nữ khả năng thăng hoa cao hơn.



5. Điểm G có giống nhau ở nhiều người phụ nữ không?



Câu trả lời là không. Ở điểm G có rất nhiều các mút dây thần kinh nên khi bị kích thích, phụ nữ dễ đạt được khoái cảm. Vị trí điểm này không giống nhau ở tất cả phụ nữ, có người bị kích thích nhất ở điểm G truyền thống phía trong âm đạo, nhưng có người lại thích được bạn tình hôn ở ngực, bụng hay những vùng xung quanh. Do đó, chị em hãy tự tìm những khu vực cực khoái của riêng mình và nói cho bạn tình biết để cùng tận hưởng niềm vui trong đời sống vợ chồng.





Theo Giadinhnet/ Eva