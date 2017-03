Tự thú trước tình yêu

Liên có một quán cháo lươn rất đông khách bởi cháo ngon và cô chủ quán xinh đẹp, có cái răng khểnh rất duyên.

Một buổi sáng có một người đàn ông đến ăn cháo ở quán của Liên. Lúc đó, vì chưa đến giờ đi làm nên Tuấn (người yêu của Liên) còn có mặt ở quán, phục vụ khách giúp đỡ Liên. Anh làm việc này một cách tự nguyện, rất chăm chỉ và chu đáo. Liên không thể ngờ được người yêu của cô, một công chức Nhà nước màlại có thể đi bưng bê , rửa bát giúp cô như vậy.





Liên cũng rất yêu Tuấn ở cái đức thật thà và chịu thương chịu khó ấy. Ông khách ăn cháo hôm đó sau khi ăn xong đã đứng lên xin Tuấn một tí lửa để châm thuốc lá. Không ngờ đó chỉ là lý do để người đàn ông kia một lần nữa nhìn Tuấn một cách gần hơn, kỹ hơn.



Tối hôm đó người đàn ông này đi cùng với cảnh sát khu vực, đến gặp Liên, đề nghị được trao đổi riêng một việc quan trọng.





Lúc đó khách đang đông nên Liên phải xin 9 giờ tối sẽ tự đến Công an phường để gặp họ. Cô không biết có chuyện gì, ngồi trên xe tim Liên đập dữ dội như trống vỡ đê. Người đàn ông kia và Công an phường đang chờ cô trong phòng. Trưởng Công an phường rót cho Liên một cốc nước lọc rồi giới thiệu với Liên người đàn ông mặc thường phục ngồi bên cạnh là trinh sát hình sự.





Phải hít một hơi thật sâu Liên mới đủ bình tĩnh để mỉm cười: "Tôi nhớ rồi, đây là ông khách đã đến ăn cháo lươn của tôi lúc sáng". Ông khách cũng tươi cười, hình như ông muốn dùng nụ cười để trấn an Liên. Ông ta nói giọng rất bình tĩnh và cũng tình cảm: “Cô Liên ạ! Hôm nay xin gặp cô tôi muốn cho cô biết một sự thật. Dù cay đắng đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật và chúng ta không nên né tránh. Vả lại nếu có muốn né tránh cũng không được.





Anh Cao Đăng Tuấn, người mà cô đã yêu tha thiết hơn 2 năm qua, thực chất là một tên tù trốn trại. Tên thật của anh ta là Tới - Nguyễn Văn Tới. Đây là chân dung Nguyễn Văn Tới khi vào trại giam và đây là chân dung của Cao Đăng Tuấn khi nộp đơn xin việc vào Sở Lao động thương binh xã hội.





Tôi chưa bắt anh ta vì qua cảnh sát khu vực cho biết hiện anh ta là một công chức mẫn cán và gương mẫu, thậm chí từng được tặng bằng khen. Qua tìm hiểu tôi cũng biết cô và Tuấn yêu nhau rất thắm thiết. Có lẽ là hai người đều yêu nhau thực lòng và sắp tổ chức lễ thành hôn.





Tôi tin rằng bằng tình yêu chân thành cô có thể khuyên anh Tuấn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Án tù của anh ấy là 7 năm, đã thụ án được 3 năm còn 4 năm nữa. Nếu anh ấy cải tạo tốt và thực sự cải tà quy chính thì có thể sẽ được đặc xá và việc hai người đoàn tụ cũng không xa nữa đâu".





Liên ngồi thừ ra. Mồ hôi cô tuôn ra những giọt to như hạt ngô trên trán. Cô thật sự bàng hoàng. Nhưng ngọn lửa tình yêu trong tim cô thì vẫn chưa tắt. Cô tin Tuấn có thể trở thanh một con người tốt. Trong một lúc nào đó, vì nông nổi không làm chủ được mình người ta có thể phạm tội. Nhưng đã là con người thì sẽ biết ân hận, biết ăn năn hối cải. Liên tin ở tình yêu của Tuấn và tin rằng Tuấn có thể trở thành người tốt.



Tối hôm đó Liên không bán hàng nữa mà ăn mặc thật đẹp rồi rủ Tuấn đi chơi. Hai người lấy một buồng sang trọng trong khách sạn. Liên ôm hôn Tuấn và nói: "Hôm nay em muốn được làm vợ anh ". Họ đã có những giờ phút nồng nàn và cực kỳ lãng mạn.





Khi đêm đã khuya, Liên mới thủ thỉ: "Em yêu anh thực lòng. Anh đã là chồng của em. Vì thế hôm nay em muốn nói thật với anh một chuyện. Anh đang bị truy nã. Công an đã biết từ lâu rồi nhưng họ chưa bắt anh vì còn đợi anh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Em cũng chờ đợi điều này. Anh cứ đến gặp công an đầu thú đi. Em sẽ thăm nuôi anh như một người vợ chính thức và sẽ đợi anh về. Bao nhiêu năm em cũng đợi".





Tuấn ngồi bật dậy, định mặc quần áo để chạy trốn nhưng Liên nắm lấy tay anh: "Đừng anh! Anh không chạy thoát được đâu. Mỗi bước đi của anh đều trong tầm ngắm của trinh sát. Không phải bỗng dưng mà em rủ anh đến đây và trao tất cả đời con gái cho anh. Bởi vì em quá yêu anh, thương anh và muốn cứu chồng mình".



Được Liên động viên và tin ở tình yêu, hôm sau Tuấn đã ra đồn công an đầu thú. Sau khi ra tù, Liên đã gom góp tiền bán hàng của mình rồi mượn sổ đỏ đất đai của bố mẹ để thế chấp vay vốn ngân hàng cho Tuấn mua một chiếc ô tô tải để chở hàng. Tuấn làm ăn rất chăm chỉ và có tín nhiệm nên thu nhập của anh tương đối cao. Rồi anh thành lập một công ty cổ phần, kêu gọi mọi người góp xe, góp vốn và cùng anh tổ chức một doanh nghiệp vận tải.





Giờ thì Tuấn đã là giám đốc công ty và anh đã có với Liên hai đứa con. Nhìn gia đình ấm cúng và hạnh phúc đó, không ai tin rằng ông giám đốc kia một thời từng là tù trốn trại.

Nhà văn Hoàng Hữu Các