Tự tin bước trên con đường bạn chọn

Tự tin với con đường mình chọn

Sau 12 năm cắp sách đến trường rồi dùi mày kinh sử cho kì thi tốt nghiệp quan trọng. Hầu hết mọi học sinh đều định hướng tương lai cho mình bằng một trường đại học, cao đẳng… có ngành nghề mà mình lựa chọn để tiếp nối con đường học vấn. Tuy nhiên, đối với một số cá nhân “Đại học không phải là tất cả” bới họ có những đam mê còn mạnh mẽ hơn cả nguyện vọng được đi tiếp vào đại học.

Cao Thị Kim Ngân (20 tuổi, cựu học sinh trường THPT Tây Ninh) đã có một một quyết định quan trọng cho con đường nghề nghiệp tương lai của chính mình. Với Ngân “Con đường đại học là con đường an toàn nhưng không phải duy nhất”. Bằng chứng là cô bạn đã bỏ lỡ cả chiếc vé vào trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Vinatex để chọn nghề may mà Ngân yêu thích từ lâu.

Ngay từ những năm phổ thông, Ngân đã nhận thức được niềm đam mê thủ công thông qua đôi bàn tay khéo léo của mình. Từ ruy băng, giấy màu, voan… cô bạn thỏa sức tung hoành với muôn kiểu hoa, móc gắn chìa khòa, móc gắn điện thoại, thiệp… rất được các bạn trong lớp ưa chuộng.

Tiếng lành đồn xa, vào các dịp lễ tết, Ngân được các bạn tin tưởng với khá nhiều đơn đặt hàng quà handmade và cũng nhờ đó Ngân trang trải được phần nào chi phí học tập cho mình. Ngân rất thích may và thiết kế quần áo, đặc biệt là chiếc áo dài Việt Nam. Đối với Ngân, “được thiết kế và tạo ra một chiếc áo dài độc đáo cho các bạn gái Việt Nam là ước mơ lớn nhất”.

Không đi học tiếp như các bạn nhưng Ngân không để thời gian trôi qua vô ích, cô bạn nhanh chóng bắt tay vào việc học may. Chưa đầy một năm, Ngân đã may thuần thục các kiểu áo dài, áo sơ mi, váy… Hiện tại Ngân đang chinh phục cách may complet.

Càng học ngân càng cảm thấy con đường nghề nghiệp mà mình chọn là đúng đắn, “học cái mà mình yêu thích thì tốc độ tiếp thu càng cao, nhiều đứa bạn Ngân than ngắn thở dài vì khi bắt tay vào học mới thấy ngành mình chọn là không phù hợp nên chẳng còn hứng thú gì với chuyện học hành”.

Khi được hỏi về dự định tương lai của mình, Ngân hào hứng về dự án shop quần ao tự thiết kế online và khẳng định dự án của mình sẽ không còn là kịch bản suông nữa.





Hãy tự chọn con đường của chính mình bạn nhé. (ảnh minh họa)

Nếu Kim Ngân đại diện cho một cô gái dũng cảm lựa chon con đường sự nghiệp cho chính mình thì Nguyễn Hữu Lộc (cựu học sinh trường THPT Nguyễn Du, Lâm Đồng) lại đại diện cho một chàng trai sống thực với niềm yêu thích của mình dù đó là niềm yêu thích dành cho các bạn gái nhiều hơn. Dù là con trai nhưng Lộc rất “bồ kết” chuyện bếp núc đến nỗi cậu còn không ngần ngại nói với ba mẹ rằng mình sẽ không thi đại học mà sẽ theo nghề đầu bếp.

Lấy “lửa” từ vua bếp Yan can cook, ngay từ những năm lớp 6 cậu bạn đã bọc lộ niềm đam mê nấu ăn của mình. Hằng ngày Lộc rất chịu khó học hỏi mẹ cách nấu những món ăn gia đình, Lộc vui vẻ “Trong nhà, bếp chính là mẹ còn bếp phụ là Lộc đó!” . Lộc hào hứng chia sẽ bí quyết xào rau muống sao cho xanh và giòn, đó là phải luộc sơ rau muống sau đó ngâm vào nước đá ít phút rồi mới đem xào như vậy rau sẽ xanh và ngon hơn”.

Không dừng lại ở vị trí bếp phó của gia đình, Lộc đăng kí khóa học “Nghiệp vụ bếp Á - Âu” của trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn và vắt vai cách làm hơn 100 món khác nhau. Càng học Lộc càng cảm thấy nghề bếp rất thú vị và càng muốn tìm hiểu về nó. Hiện tại, Lộc đang học việc trong một nhà hàng Sushi ở quận 5 để tìm hiểu thêm về nền ẩm thực của Nhật Bản. Với Lộc, nghề bếp là một nghề đáng để học hỏi và xây dựng vì “chỉ khi chạm vào nó, bạn mới biết nó thú vị đến mức nào!”.

Kim Ngân và Hữu Lộc là hai minh chứng cho các teen dám bảo vệ con đường sự nghiệp mà mình yêu thích , họ cảm thấy hài lòng vì được sống thật với chính mình

Bài học từ Ngân và Lộc

Nhiều bậc cha mẹ chỉ muốn con mình thi vào các trường đại học, Cao đẳng vì môi trường dạy học chuyên nghiệp và sau khi ra trường có bằng cấp để tham gia vào những nghề thời thượng của xã hội. Chính vì vậy, một khi các bạn teen có xu hướng nằm ngoài “tư tưởng” của ba mẹ thì thật… khổ vì tự quyết một vấn đề bình thường đã khó, tự quyết về con đường tương lai cho mình lại còn khó hơn.

Không cứng rắn như Hữu Lộc, Kim Ngân đã rất do dự với quyết định của mình, chỉ khi nhận được giấy báo nhập học trường cao đẳng thì Ngân mới thật lòng với chính mình “một nửa muốn làm theo ý mình nhưng một nửa không muốn làm phật lòng ba mẹ, và 12 năm cắp sách đến trường chỉ cho kì thi đại học quan trọng”.

Đã có bao nhiêu niềm đam mê và ước mơ bị dập tắt chỉ vì họ chưa có đủ nghị lực và niềm tin để tự tạo cho mình một con đường mới đúng nguyện vọng của mình chứ không phải là nguyện vọng của một ai khác.

Ta học từ Ngân và Lộc một niềm tin vào sự đam mê, sự dũng cảm vì dám quyết định và bước đi con đường mình chọn lựa, sự tự tin vào bản thân — họ đã chứng tỏ được với mọi người rằng sự lựa chọn của mình là chính xác và họ không hối hận về sự lựa chọn của mình.