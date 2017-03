"U 40" săn đại gia!

Thanh Loan năm nay 42 tuổi, nhưng vẫn khiến đại gia đất Cảng say mê hào phóng tặng căn hộ cao cấp tại Vincom 2 (Hà Nội). Căn nhà của kiều nữ già là đại bản doanh của những người bạn có cùng chí hướng, thi thoảng họ tụ tập để đánh bài, tán gẫu. Từng là diễn viên, do không chịu được đồng lương eo hẹp, Loan đã đoạn tuyệt nghiệp diễn rồi mở quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương. Nhưng cô không yên phận làm bà chủ quán mà thích làm bồ của đại gia.



Sau khi chia tay một quan chức, Loan cặp với đại gia đất Cảng bằng tuổi khá đẹp trai. Trong thâm tâm, Loan tự hào vì “hàng hóa” mình sở hữu không chỉ là căn hộ đắt tiền mà cả trái tim người tình phong độ. Ngoài ra, sau nhiều cuộc tình, Loan còn sưu tập được bảy chiếc nhẫn kim cương, vài ba bộ nữ trang đắt tiền.



Điều đặc biệt Loan không phải người đàn bà đơn thân mà chồng con đề huề. Chồng hơn Loan 20 tuổi, là nhà nhiếp ảnh có tài, nhưng tính tình nghệ sĩ phóng túng, không giàu có. Cô con gái độc nhất của hai vợ chồng mới ra trường, đã có công việc ổn định. Cũng đã có dăm ba người phụ nữ tìm đến chồng Loan để vạch tội vợ ông, nhưng người nghệ sĩ già lại có một lối cư xử rất khác lạ.



Ông lẳng lặng hỏi người đàn bà kia: "Chị có thấy vợ tôi đẹp không?". "Quả rằng vợ ông rất đẹp". "Vậy thì chị thấy đấy, vợ tôi đẹp thì đương nhiên nhiều người đàn ông mê muội cũng là lẽ thường". Ông còn hóm hỉnh: "Đẹp như vậy, tôi còn mê huống hồ là người đàn ông khác"… Rồi ông tự an ủi mình rằng, cái đẹp tự thân nó không có tội.



Chính vì đức tính nhịn nhục chịu đựng của ông mà hai vợ chồng vẫn cơm lành canh ngọt, mặc dù theo nhiều người ông không lúc nào không bị cắm sừng. Bí quyết của Loan chính là sở hữu nhan sắc mặn mà sắc sảo, vẻ đẹp một thời khuynh đảo đấng mày râu giờ vẫn hút hồn kẻ khác. Thứ nữa, Loan từng trải tình trường nên có nhiều chiêu trò khiến đối phương bị mê hoặc. Thêm nữa cô vô cùng thực dụng, toan tính và có kế hoạch "tác chiến" rõ ràng.



Loan bảo "Đàn ông sinh ra là để chờ phụ nữ" nên chẳng bao giờ người đàn bà này phải bi lụy vì tình. Cô còn đắc thắng nói: "Đối với đàn ông, chị cho ai cười thì được cười, bắt quỳ thì phải quỳ, buộc khóc là phải khóc". Trong cuộc "săn mồi" này thì không biết ai săn ai. Đại gia hí hửng vì săn mỹ nhân, nhưng thực chất là mỹ nhân tinh quái đã thả mồi bắt bóng mà săn ngược đại gia.



Loan tham gia một nhóm tự nhận là "nhóm đú". Trong nhóm có Thanh Hà, chủ cửa hàng thời trang trên đường Bà Triệu (Hà Nội). Dù đã ngoài 40, nhưng Hà vẫn có ma lực hấp dẫn với khuôn mặt chín đằm quyến rũ, phong cách tự tin, giọng nói ngọt ngào, gu thẩm mỹ tinh tế. Với từng đấy lợi thế, việc kiếm mồi chẳng phải là quá khó. Hà lại có những người bạn bổ trợ sẵn sàng làm hậu thuẫn…



Giải thích cho việc bồ bịch, Thanh Hà nói: "Các chị ở tuổi này quỹ thời gian không còn nhiều nên cần tranh thủ sống vội, sống gấp". Từ những tập tiền chiến lợi phẩm lấy được của người khác phái, Thanh Hà, Thanh Loan tự sắm cho mình túi xách, giày hàng hiệu, quần áo nhãn mác thời trang nổi tiếng, đồng hồ đắt tiền. Cả con người họ toát lên vẻ xa xỉ, đài các. Một chị trong "nhóm đú" bật mí: "Bọn chị dùng hàng hiệu, tiêu tiền triệu quen rồi. Các đại gia thấy các chị thế này ai mạnh đô thì có thể cho đi cùng đường, còn kẻ nào yếu bóng vía thì bai bai luôn, nghỉ đi cho khỏe".



Theo một kiều nữ già, họ có khả năng trong việc đánh hơi "con mồi". Với kinh nghiệm tình trường, họ chỉ cần liếc mắt, cộng với dăm ba câu chào hỏi, có thể dự đoán con mồi kinh tế, tính cách ra sao, rồi phân loại đại gia lớn, cỡ vừa hay nhỏ, liệt ai vào hàng chất lượng cao, chất lượng thấp. Người đàn ông được liệt vào "hàng chất lượng cao" ngoài tiềm lực kinh tế dồi dào, quan trọng hơn phải biết "chi rất nhiều và tiêu không tiếc". Người được liệt vào hàng "chất lượng thấp" nói theo ngôn ngữ của họ "của thì vô biên mà chi giới hạn", hoặc đó là đại gia tầm tầm nhưng lại ham vui.



Với "hàng chất lượng cao", kiều nữ già tung đủ mánh khóe để câu kéo. Đến khi đối phương ngã gục, kiều nữ già được vật chất kha khá, quà cáp rủng rỉnh. Với hàng “chất lượng thấp” họ có khi chẳng được vật chất gì, nhưng bù lại họ lại liên kết để câu kéo và có những chuyến đi du lịch dài ngày. Những kiều nữ này được miễn phí dịch vụ và sung sướng hưởng thụ. Thỉnh thoảng các kiều nữ lại tặng quà cho đại gia khiến các chàng lâng lâng cảm động.



Kiều nữ già không phải là những phụ nữ vô công rỗi nghề hay chỉ có mấy cô chủ cửa hàng tư nhân, hay nhan sắc trong giới nghệ sĩ đình đám mà ngay cả trí thức cũng bị hấp lực đồng tiền dẫn dụ. Hồng Anh, 41 tuổi, nhân viên phòng tổng hợp của một ngành tuy có tuổi nhưng khá nhan sắc. Công việc thường xuyên phải tiếp xúc nên cô "đong" được kha khá trai lạ. Thi thoảng cô lại viện lý do đi công tác để bỏ con trốn chồng đi một hai ngày với "đối tác".



Số tiền lót tay sau mỗi lần đi bằng hai ba tháng lương của cô gộp lại. Khi mối quan hệ cả hai đã trở nên "sâu sắc" cô viện lý do muốn đổi xe, đổi nhà, để đại gia chi khoản có tấm có miếng. Và sau mỗi lần đi "đổi gió", cô lại thấy mình như được tiếp sức thăng hoa, tinh thần phấn chấn. Có tiền, có tình, nhưng trong cô chưa bao giờ có cảm giác ăn năn.



Bích Trâm làm về dịch vụ du lịch nên mối quan hệ của cô khá rộng rãi. Việc bắt quen với một người rất đơn giản, nhiều khi tăm tia được "hàng ngon", cô và "hàng ngon" không bắt được tín hiệu của nhau thì cô sẵn sàng chuyển nhượng cho những người bạn trong "nhóm đú". Đa phần sự giới thiệu có sắp đặt này là thành công vì nhóm này cũng thuộc vào kiều nữ tinh quái. Đôi khi các kiều nữ tinh quái cũng dở mánh lừa tình, tống tiền đối tác bằng cách ghi âm hay chụp ảnh nếu con mồi chỉ biết "ăn mà không chịu nhả".



Có nhiều phi vụ của kiều nữ già trót lọt, nhưng đôi khi họ mất cả chì lẫn chài. Đó là lúc họ để "trái tim lấn át lý trí", chẳng may yêu thật đại gia. Sống trong đau khổ, kiều nữ tự hủy hoại mình bằng cách khủng bố điện thoại và ghen tuông kinh khủng. Kết quả là đại gia cao chạy xa bay bỏ lại kiều nữ với nỗi đau đớn. Hoặc họ bị chồng vô tình đọc được tin nhắn đầy lời lẽ âu yếm, kết cục buồn là gia đình tan nát…





Theo NLĐ/An ninh thế giới