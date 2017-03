Ứng phó với “câu nói nhất thời” khi nàng giận

Là con trai, bạn phải kiềm chế cảm xúc và có cách ứng xử phù hợp, nếu không muốn mối quan hệ của cả hai tan vỡ trong nuối tiếc. Sau đây là những “câu nói nhất thời” khá phổ biến từ con gái và cách ứng xử phù hợp trước mỗi câu nói ấy:











Con gái: “Sau chuyện này em mới biết được rằng, anh chẳng hiểu gì về em cả!”

Con gái: “Có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn”

Con gái: “Thằng bạn thân của em còn quan tâm đến em hơn anh”

Con gái: “Anh hết tình cảm với em rồi đúng không?”

Con gái: “Nếu có nhiều người theo đuổi em, anh nghĩ sao?”

Theo DT/ Mực Tím

Con trai nên ứng xử: Nếu bạn nằng nặc phản đối hoặc nói những câu đại loại như: “Vậy thì em cũng chẳng hiểu gì về anh đâu”, thì tình cảm dành cho nhau đã vơi đi một chút, đồng thời cả hai đều cảm thấy tổn thương.Hãy nhắc cho cô ấy nhớ đến những lần bạn quan tâm cô ấy, lắng nghe cô ấy, chia sẻ những khi cô ấy buồn hoặc tức giận, những tình huống mà chỉ có bạn có thể giúp được câu ấy, rồi chốt lại một câu: “Nếu anh không hiểu em thì làm sao anh có thể làm được những điều này?”. Hãy nói với một thái độ trìu mến, điềm tĩnh bạn nhé! Không cô gái nào nỡ nói nặng lời tiếp sau những lời dịu dàng như trên.Con trai nên ứng xử: “Nếu là bạn của nhau, chắc em sẽ không có cơ hội để nói ra 1 câu gây buồn lòng thế này”, hoặc bạn chỉ cần để một biểu tượng cười to, sau đó im lặng và chờ phản hồi của cô ấy. Tất nhiên, cô ấy sẽ ân hận ngay sau đó không lâu và chủ động làm hòa với bạn trở lại mà thôi, đừng quá lo lắng.Nhiều anh chàng cứ níu kéo, hoặc sợ hãi khi con gái nói ra câu này, để rồi “mất điểm”. Nên nhớ, càng níu kéo, càng giải thích, càng than vãn, con gái càng khó chịu. Chỉ cần nói 1 câu và im thật lâu, nàng nào cũng cảm thấy hối lỗi cả.Con trai nên ứng xử: Nói rằng, cô ấy không thể so sánh như vậy vì cách quan tâm của bạn bè sẽ khác cách quan tâm từ người yêu. Nếu cô ấy không nói ra vấn đề của cô ấy, bạn sẽ không thể nào biết được, trong khi bạn thân thì dễ dàng chia sẻ, tâm sự với nhau hơn. Thêm nữa, nếu quan tâm nhiều quá thì cô ấy sẽ thấy nhàm chán và ỷ lại.Lời nói lúc này cần nghiêm túc và chỉn chu, tránh có thái độ mỉa mai, so sánh, hờn giận… như cảm xúc của cô ấy. Bạn phải lèo lái cảm xúc sao cho cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đã quá đáng.Con trai nên ứng xử: Hãy nói một từ duy nhất: “Không” và im lặng. Nếu nàng hỏi tiếp, hãy trả lời thành thật để nàng vừa lòng, còn không thì thôi. Con gái rất hay suy nghĩ. Nếu bạn trả lời rằng: “Đâu có, anh vẫn còn yêu em mà, em suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?”, chắc chắn cô ấy cho rằng bạn nói dối. Càng giải thích, con gái sẽ càng không tin. Chỉ cần trả lời dứt khoát, đúng vào trọng tâm mà cô ấy cần biết, không nên nói thêm gì nữa. Điều đó sẽ làm cô ấy tin rằng bạn nói thật và bạn không có điều gì bất thường cả.Con trai nên ứng xử: Nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, thành thật, thể hiện tình cảm bằng cử chỉ, và bảo rằng: “Chẳng sao cả, vì anh tự tin rằng anh đủ khả năng để “đánh bại” mọi tình địch. Không ai dành tình cảm cho em nhiều bằng anh cả.”Con gái không thích những anh chàng hay ghen và thiếu tự tin. Bạn giận dỗi chỉ vì câu nói vu vơ đó của nàng, hay bạn tra hỏi nàng kiểu: “Ý em là sao? Em muốn thử lòng? Em không tin anh à? Hay em chán anh rồi?”. Thế là thất bại hoàn toàn đấy!