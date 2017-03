Ứng xử thế nào khi "ex" của người yêu xuất hiện?

Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng đẹp đẽ nhất, nhưng lại dễ "tan vỡ" kinh khủng. Khi yêu một người đã từng tan vỡ một, hai hay vài lần trong tình yêu, ex của người ấy có thể làm phiền bạn không ít, từ hình bóng còn đọng lại trong tâm hồn người ấy, cho đến người thật sờ sờ công khai... phá đám. Vậy nên ứng xử thế nào trước sự xuất hiện của ex đây?



Tự tin và chứng tỏ



Điều đầu tiên cần xác định là bạn hãy tự tin lên. Bạn hoàn toàn có quyền đó vì người ấy hiện tại đang là của bạn cơ mà!



Khi ex của người yêu tỏ vẻ thân mật với anh ấy/cô ấy của bạn, thì chính bạn hãy chứng tỏ mình mới thật sự là tri kỷ, gắn bó và thật sự hiểu người yêu của mình. Ex có thể nhờ người yêu của bạn đưa về, đừng ngăn cản, không sao đâu.



Bạn chỉ cần tỏ ra quan tâm và nhắc: “Anh đi cẩn thận, mà nhớ về kịp giờ chiều đón mẹ đi chợ nữa nhé!”. Hay khi ex khen người yêu bạn trông phong độ hơn chẳng hạn, hãy tranh thủ kể công: “Đấy, kiểu áo này rất hợp với anh mà, ai cũng phải khen”… Những câu quan tâm ấy vừa khiến người yêu bạn cảm động, vừa là một lời “tuyên bố chủ quyền” ngầm với ex nữa.



Cũng có lúc không cần nói ra lời đâu bạn ạ. Bạn có thể dùng những chiếc khăn đôi, áo đôi, hay quà tặng đặc biệt chỉ dành riêng cho người ấy để ngầm chứng tỏ với tất cả mọi người rằng hai bạn đang gắn bó khăng khít.











Ôn hòa, nhã nhặn

Tỏ ra rằng bạn cần người ấy

Quan tâm “đến nơi đến chốn”

Luôn củng cố quan điểm: Hai bạn là của nhau

Theo Thùy Giang Nguyễn ( Dân trí/ PLXH)

Cho dù bạn có ngứa mắt, bực mình với ex của người yêu bao nhiêu, bạn vẫn nên giữ thái độ bình tĩnh. Bởi lẽ, nóng nảy, gắt gỏng hay buồn bã, khóc lóc sướt mướt vì ghen tuông chỉ khiến người yêu bạn cảm thấy thêm rối trí, và trong lúc bạn sơ ý, biết đâu người ấy lại tìm kiếm sự chia sẻ từ ex. Như vậy chẳng phải càng khó xử hơn cho bạn sao?Thái độ ôn hòa, điềm đạm sẽ tỏ ra cho người cũ thấy rằng bạn không dễ bị bắt nạt, và khiến người yêu bạn cảm thấy an toàn, vững tâm hơn, và sẽ dành nhiều thời gian lắng nghe bạn hơn.Nhiều khi, sự xuất hiện của ex cũng không hẳn là muốn phá đám, giật lại người yêu từ tay bạn đâu, đều là do bạn hiểu nhầm thôi. Sự thân thiện biết đâu lại khiến bạn và ex của người ấy trở thành bạn của nhau cũng nên í.Nếu người ấy vì giúp ex mà xao lãng quan tâm đến bạn, hãy tỏ ra mình cũng đang cần sự quan tâm. Không cần phải lúc nào cũng nghiêm trọng nói thẳng thắn với người ấy rằng bạn mới là hiện tại và tương lai của người ấy (đôi khi thôi), bạn nên tìm cách mềm mỏng hơn, nhờ người ấy đưa đi shopping và hỏi ý kiến về những bộ đồ bạn chọn, hay những việc quan trọng hơn, chẳng hạn như bạn muốn đi học một khóa tiếng Hàn và nhờ người ấy hỏi han bạn bè xem trung tâm nào uy tín…Nhận lại thì phải cho đi là một nguyên lý của cuộc sống, lại càng đặc biệt cần thiết trong tình yêu. Không chỉ quan tâm đến chính người yêu mình - có thế bạn mới “khẳng định chủ quyền” được chứ - bạn hãy quan tâm và thân thiết với gia đình người ấy hơn.Hãy chăm chỉ qua lại, giúp mẹ người ấy tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho người ấy, bàn luận sôi nổi với đứa em về nhóm nhạc, bộ phim hay cuốn truyện mà nó ưa thích… Việc này có thể chiếm của bạn không ít thời gian và công sức để được lòng cả gia đình người ấy, nhưng điều mà bạn đạt được lại lớn hơn rất nhiều phải không?Bạn có thể làm ra vẻ tình cờ ôn lại những kỷ niệm thời còn cưa nhau, người ấy đã khó khăn thế nào để cưa được bạn (hay ngược lại) để giờ đây hai bạn có một tình yêu mãn nguyện, nhắc lại những khó khăn mà hai bạn đã cùng nhau trải qua, những sở thích chung, tương lai phía trước… Thường xuyên nhắc tới những chuyện đó, bạn sẽ xây dựng trong trái tim người yêu một niềm tin vững chắc: hai bạn đã là một phần không thể thiếu của nhau rồi.Khéo léo kết hợp giữa lời nói và hành động sẽ giúp bạn rất nhiều trong tình yêu của mình. Nhưng quan trọng hơn cả, tất cả phải xuất phát từ một tình yêu đích thực, tin tưởng vào người yêu. Khi đó, chắc chắn là hai bạn sẽ cùng vượt qua được mọi trở ngại và hạnh phúc bên nhau.