Vạch mặt ngoại tình, hạ bệ đồng nghiệp

Anh Hoàn (Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội) năm nay 38 tuổi và có thâm niên công tác trong một công ty kiểm toán được 10 năm. Anh quen biết với nhiều người giỏi giang thành đạt và thường có những chuyến công tác liên miên khắp mọi miền đất nước.



Vợ anh làm trong một công ty dầu khí thường bị mọi người trêu rằng: “không cẩn thận là mất chồng. Nghe mọi người nói vậy, chị mỉm cười và nghĩ rằng chồng mình đi lại nhiều như vậy nhưng chẳng có điều tiếng gì, mọi nghĩa vụ với vợ con, gia đình anh vẫn hoàn thành đầy đủ, tình cảm riêng tư vẫn rất nồng nàn.



Nhưng chị không thể ngờ rằng, chồng chị đi liên miên, không có “hàng xách tay” ở mọi miền đất nước mà lại có bồ nhí ở ngay giữa thủ đô. Anh Hoàn vướng vào lưới tình của một nữ doanh nhân giỏi giang, xinh đẹp, cá tính, kém anh 8 tuổi. Với anh, người phụ nữ này có một sức hút đặc biệt. Điều nguy hiểm hơn cả là cô còn chủ động tấn công anh, khiến anh dễ dàng bị sa ngã.



Quan hệ của hai người tiến triển nhanh chóng. Để tránh sự soi mói, anh Hoàng và nhân tình rất cẩn trọng, luôn hẹn hò ở những nơi xa cơ quan và rất kín đáo. Do điều kiện công việc thường xuyên phải gặp gỡ đối tác hoặc gặp gỡ đối tác nên cả hai người đều khá linh động về thời gian. Để tránh trường hợp có thể chạm mặt người quen ở những nơi như nhà nghỉ, khách sạn vào giờ nghỉ trưa, anh Hoàn và tình nhân thường xuyên gặp nhau vào những giờ trái khoáy như buổi chiều, buổi sáng… và ra khỏi khách sạn vào lúc mọi người đã về nhà hết để tránh sự cố.



Dù đã tính toán kỹ nhưng có lần anh Hoàn đã bị đồng nghiệp cơ quan tình cờ phát hiện anh lái xe đi ra từ một khách sạn gần nhà. Vị đồng nghiệp đã rất nhanh chóng rút điện thoại ghi lại “khoảnh khắc vàng” trong đó lưu rất rõ biển số xe của anh Hoàn.



Anh Hoàn hoàn toàn không biết gì và cứ ngỡ mọi chuyện vẫn nằm trong bóng tối. Kể từ khi thấy Hoàn và nhân tình vào khách sạn với nhau, vị đồng nghiệp tên Trung rất sửng sốt và tò mò, nhưng anh ta không vội bật mí với ai mà âm thầm chờ đợi thời cơ. Trung biết rõ mình và Hoàn đang ở hai bờ chiến tuyến khi cùng nằm trong “diện quy hoạch” của cơ quan, chức trưởng phòng sẽ do một trong hai người đảm nhận.



Đối thủ phanh phui, bí mật bị bại lộ



Vài tháng sau đó, cuộc đua vào ghế trưởng phòng nóng lên nhanh chóng. Anh Hoàn nhận được nhiều lợi thế hơn Trung, kinh nghiệm chuyên môn, mối quan hệ nhiều hơn và được lòng nhiều người hơn. Không vỗ ngực kiêu căng nhưng tự bản thân anh biết mọi người đang dành cho mình nhiều thiện cảm vì thế anh ung dung chờ đợi đến ngày có quyết định chính thức.



Trong khi đó, Trung dù không có điều tiếng gì nhưng xét về tổng thể thì không có lợi thế nào. Tuy chưa có quyết định cuối cùng nhưng mọi người đều nghĩ, Trung có lẽ phải chờ đợi một cơ hội khác. Ở hoàn cảnh đó, điều bí mật mà Trung phát hiện ra trước đây bỗng dưng trở thành một thứ cứu cánh hữu ích cho anh. Anh thấu hiểu rằng một khi con đường quan lộ đang rộng mở mà lại dính vào bất kỳ xì căng đăn nào thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một xì căng đan liên quan đến lối sống, sẽ bị quy kết vào tư cách đạo đức.



Nhưng Trung cũng là người hết sức cẩn trọng. Anh tính toán tỉ mỉ từng bước một để làm sao vừa hạ gục được Hoàn lại vừa khiến anh vẫn có cái phải sợ khi sau này Trung được lên làm sếp. Trung gặp riêng Hoàn để trò chuyện, ăn uống. Nhận được lời mời của Trung, anh Hoàn bất ngờ lắm nhưng nghĩ chắc Trung có chuyện gì muốn nói nên Hoàn vui vẻ nhận lời, chẳng mảy may suy nghĩ.



Câu chuyện trên bàn ăn hôm đó bắt đầu bằng những chuyện tào lao. Cả hai đều khá hồi hộp. Sau khi nhấp vài ly, rượu bắt đầu ngấm, Trung đã chơi bài ngửa với Hoàn khi nói rằng biết anh ngoại tình với cô D. Nếu thông tin này bung bét ra, anh Hoàn vừa không thể lên chức mà lại vừa mang tai tiếng. Trung đề nghị anh Hoàn rút lui trong cuộc đua này, nhường lại phần thắng cho mình. Cách đó sẽ đảm bảo cho anh Hoàn tránh khỏi tai tiếng mà có cơ hội phấn đấu cho những năm sau vẫn còn thênh thang rộng mở.



Anh Hoàn nghe xong choáng váng như không tin vào tai mình, cho rằng Trung chỉ hóng hớt chuyện để dọa mình vì Trung chẳng có bằng chứng gì chứng minh anh ngoại tình. Anh còn nhanh chóng dọa lại Trung rằng nếu không cẩn thận Trung sẽ mắc tội vu khống cho người khác.



Dù trong lòng lo lắng nhưng anh Hoàn vẫn tự tin chờ ngày được bổ nhiệm. Anh cũng không gặp lại người tình trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Tuy nhiên, sự tình không được êm đẹp mãi. Mấy ngày sau, trong email chung của cả cơ quan xuất hiện một bức thư nặc danh, tố cáo cho rằng anh Hoàn là người đạ đức giả, làm cán bộ nhà nước những có lối sống không lành mạnh, đi cặp bồ với giám đốc doanh nghiệp nơi cơ quan anh Hoàn là cấp quản lý trực tiếp.

Bức thư nặc danh gây xôn xao, náo động cả cơ quan và là cú sốc đối với những người từ trước đến nay luôn tin tưởng anh. Nhiều người cũng xì xào bàn tán về người đã gửi bức thư. Còn Hoàn thì biết chắc đó là ai. Ngay sau đó, nhiều lá thư liên tiếp được gửi đến nhưng cơ quan không giải quyết vì là thư nặc danh, nhưng đến khi “kẻ giấu mặt” gửi cả một đoạn clip ngắn quay cảnh anh Hoàn đi ra từ nhà nghỉ thì mọi người mới tin chuyện ngoại tình của anh là sự thực…





