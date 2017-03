Vách ngăn "trừng phạt"

Hai tháng công tác xa vợ, Chiến muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm hôn vợ cho thỏa nỗi nhớ. Những cuộc điện thoại đường dài hấp tấp vội vàng trong những ngày anh xa nhà làm Hiền giận dỗi khiến Chiến cảm thấy có lỗi bội phần với Hiền, anh nhấp nhổm suốt chuyến bay, ước ao giá như chỉ cần một cái nhún chân, anh có thể đứng ngay bên cạnh vợ, 5 tiếng đồng hồ mà anh thấy dài đằng đẵng.



Bởi vậy khi máy bay vừa hạ cánh, Chiến lao ngay ra taxi. Yên vị trên xe, anh mở điện thoại, bấm số gọi cho vợ. Đầu máy bên kia tiếng tút dài, không có ai nhấc máy. Chiến lầm bầm một mình: “Làm gì mà giận ghê thế chứ…” khiến anh tài xế giật mình tưởng Chiến hỏi chuyện. Chiến cười cười xua tay, giục anh tài xế tăng tốc…



Khệ nệ kéo chiếc vali to và mấy túi quà cho vợ từ đầu con ngõ, Chiến vẫn cố mường tượng ra vẻ mặt giận hờn, nũng nịu của Hiền. Bước chân anh càng trở nên hấp tấp, vội vã khiến cho chiếc vali mấy lần trật bánh xe kéo, đổ nghiêng sang một bên, mấy túi đồ anh để lên trên vali cũng vì thế mà rơi xuống đất bấy nhiêu lần, Chiến lại lom khom cúi nhặt rồi chất lại ngay ngắn…



Đến cổng, anh hối thúc bấm chuông, tiếng chuông cửa rền vang vọng ngược trở lại. Chiến ngấp ngóng chờ đợi cái dáng thon gọn, bé nhỏ của vợ hồ hởi chạy ra, nhưng đợi một lúc lâu, đáp lại Chiến chỉ là tiếng chuông cửa do chính anh bấm… Chiến rút điện thoại, bấm số của vợ, tiếng tút tút vẫn kéo dài, Hiền không nhấc máy. Anh loay hoay đi đi lại lại trước cổng nhà, lúc lúc lại chạy sang, đứng áp sát vào bức tường phía đối diện để nhìn ra đầu ngõ, chờ đợi…



Nhá nhem tối, tiếng động cơ ở đầu ngõ vọng vào, Chiến hiếng mắt cố để nhìn người đang ngồi trên xe, nhưng ánh đèn xe máy rọi thẳng vào mặt Chiến, anh chói mắt, đưa vội tay che ngang mặt. Tiếng còi xe tin tin, rồi chiếc xe đỗ xịch ngay cạnh chiếc vali của Chiến. Anh nghe tiếng gót giày nện nhanh và rõ tiến về phía mình đứng: “Anh là ai nhỉ? Sao lại đứng chắn lối vào nhà tôi nhỉ, lại còn đồ đạc lỉnh kỉnh nữa chứ…”. Rõ là giọng Hiền, nhưng nghe dấm dẳn, lạnh lùng. Hiền lướt qua mặt Chiến, với tay vào bên trong mở khóa cổng, cô dửng dưng coi như người đang đứng cạnh mình là người không quen biết.



Hiền quay ra chỗ dựng xe: “Thế nào? Anh không dẹp gọn cái đống này cho tôi vào nhà mình ư…”. Chiến răm rắp làm theo như một con rối, miệng Chiến cứng đơ, không nói được lời nào trước điệu bộ của Hiền. Mãi tới khi, Hiền chuẩn bị khép cổng, Chiến mới như chợt tỉnh: “Ấy ấy, em định cho anh đứng ngoài này à, anh đợi em hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, hít đầy khói bụi… Em đi đâu thế…?”.



Giọng Hiền đáp lại đầy hờn dỗi: “Ơ thế hóa ra đây cũng là nhà của anh à, sao kỳ lạ thế nhỉ…”, Chiến đi vòng lại phía sau vợ, nắn bóp hai bả vai của cô, xuống nước: “Thôi mà, đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi, tại anh bận quá mà tín hiệu truyền không ổn định, anh không cố ý mà… Em yêu… Anh sẽ đền mà…”. Hiền vẫn cứng rắn “nắn gân”: “Thôi thì là khách vãng lai, cho tá túc tạm một đêm vậy”, dứt lời, cô quay lưng dắt xe đi vào, bỏ mặc Chiến một mình loay hoay với đống quà và cái vali to, chắn cả lối vào…



Lùa vội bát cơm Hiền chuẩn bị sẵn, Chiến dè chừng liếc mắt, Hiền thờ ơ đi đi lại lại quanh bàn ăn, im lặng lấy cơm cho chồng, cô nhất quyết “trừng phạt” Chiến vì tội hai tháng xa vợ nhưng điện đàm qua lại tổng cộng không được một tiếng, cuộc điện thoại nào cũng bị ngắt quãng vội vàng và dài nhất cũng chỉ được một phút rưỡi…



Tắm rửa xong xuôi, Chiến mon men định lại nằm bên cạnh vợ, thì Hiền có vẻ đã ngủ say, cô cuộn tròn trong một chiếc chăn, quay mặt về phía bên kia, nửa giường bên này, một chiếc chăn khác còn gấp ngay ngắn có vẻ như là dành cho Chiến. Nhìn đống gối ngăn cách ở khoảng giữa của chiếc giường, Chiến biết, cơn làm nũng của vợ còn chưa nguôi ngoai.



Thấy vợ nằm im, Chiến bèn tranh thủ cơ hội, vượt “vách ngăn” làm lành với vợ, anh gạt đống gối ra, vòng tay ôm lấy vợ, Hiền lập tức hất tay anh ra, giọng vờ như ngái ngủ: “Ranh giới cấm vận, anh xếp lại cái vách ngăn ngay ngắn như cũ…”, Chiến ôm đầu than trời, đành lủi thủi nằm xuống ôm lấy chiếc chăn. Chuyến bay dài nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ…



Đầu sáng, Chiến giật mình tỉnh giấc vì tiếng nói mơ ú ớ bên cạnh, cái “vách ngăn” bằng đống chăn đã bị đạp tung mỗi nơi một thứ tự bao giờ, Hiền giờ đây nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn dành cho anh, đầu gối gọn lên cánh tay anh… Chiến đưa tay thém một phần mái tóc xòa che bên má vợ rồi đặt lên đó một nụ hôn.



Chiến biết, chưa bao giờ Hiền giận nổi anh qua một đêm, cái "vách ngăn trừng phạt ấy" cứ dựng lên mỗi lần Chiến phạm lỗi thì nửa đêm chính Hiền "phá bỏ" vì thói quen không thiếu được hơi chồng, sáng hôm sau mọi thứ lại xuề xòa như cũ... Chiến rón rén nhấc tay vợ ra khỏi người mình, nhẹ nhàng ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong, anh đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng “đền” vợ!





