Vài điều về tình yêu phụ nữ nên biết

1. Đàn ông cũng có thể chỉ là bạn

2. Anh ấy yêu thương bạn ngay cả khi bạn không trang điểm

3. Anh ấy không thích bị kiểm tra

4. Việc bạn cười khúc khích làm anh ấy lúng túng

5. Có giới hạn khi phàn nàn về các mối quan hệ với nhà chồng

6. Đừng đổ lỗi cho anh ấy nếu anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của bạn

7. Tránh tranh cãi về các vấn đề tầm thường

Theo TTVN/Afamily

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang ở trong một mối quan hệ nam nữ, thì bạn cũng nên xem xét lại trước khi hoàn toàn chắc chắn về nó. Hãy nhớ rằng việc bạn tuyên bố một người đàn ông và một phụ nữ chỉ có thể là quan hệ yêu đương chứ không thể nào là bạn bè thì không đúng. Bởi vì trên thực tế giữa một nam, một nữ hoàn toàn có thể là những người bạn thân rất tốt, thậm chí tốt hơn cả mối quan hệ bạn bè cùng giới. Do vậy bạn đừng chỉ vì một anh chàng rất thân thiện với bạn, mà đánh giá rằng anh ta đang quan tâm đến việc có mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với bạn vì có thể anh ấy chỉ muốn là một người bạn tốt của bạn mà thôi.Bạn trai/chồng của bạn không yêu bạn chỉ vì việc nhìn bạn trông thế nào. Nó có thể là một trong những tác nhân gây thiện cảm, nhưng đó không bao giờ là lý do duy nhất tác động khiến anh ấy yêu bạn. Bạn có thể trang điểm nhẹ nhàng khi đi ra ngoài gặp gỡ với anh ấy vì trang điểm quá đậm sẽ khiến bạn mất đi vẻ đẹp tự nhiên – yếu tố chính giúp bạn thu hút được anh ấy. Vì vậy bạn đừng quá đặt nặng vấn đề trang điểm bởi vì nếu anh ấy đã thực sự yêu thương bạn thì dù bạn có trang điểm hay không thì anh ấy vẫn dành tình cảm đó cho bạn.Kiểm tra không phải là một cách để thể hiện sự quan tâm và chăm sóc hay là tình yêu thương của bạn đối với anh ấy. Hãy nhớ rằng khi anh ấy yêu bạn là anh ấy luôn hy vọng bạn sẽ xây dựng tình yêu thương trên nền tảng của sự tin tưởng. Nếu bạn liên tục kiểm tra để xác minh tất cả hành tung của anh ấy có nghĩa là bạn không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ đó và không tin tưởng anh ấy.Việc bạn cười khúc khích có thể là hành động dễ thương hoặc nó cũng có thể khiến cho người đối diện bạn phải lúng túng, đặc biệt là đối với người bạn trai hoặc chồng của bạn. Khi bạn cười khúc khích, anh ấy sẽ không chắc chắn nên phản ứng thế nào cho hợp và đúng với hoàn cảnh đó, bởi vì thực tế lúc này mọi động thái cũng như biểu hiện trên khuôn mặt của anh ấy dường như khiến cho anh ấy cảm thấy ngu ngốc trước bạn cũng như việc bạn nhìn chằm chằm vào anh ấy sẽ khiến anh ấy ngây người ra, do dự về những gì mình cần phải làm.Hãy nhớ rằng khi bạn phàn nàn về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoặc về những người mà chồng của bạn đã cùng lớn lên bên cạnh: anh chị em và người thân ruột thịt của anh ấy thì nó động chạm đến lòng tự ái và chắc chắn đó sẽ là một điều vô cùng khó chịu với anh ấy. Vì thế bạn hãy tự kiềm chế và ngừng việc phê phán những người thân trong gia đình của anh ấy vì dù sao đối với anh ấy bạn vẫn là người đến sau, bạn không phải là tất cả tuổi thơ cũng như không phải là người sinh thành, dưỡng dục anh ấy. Rõ ràng, dù những người thân trong gia đình anh ấy có lỗi nhưng anh ấy sẽ đánh giá cao bạn khi bạn im lặng hoặc động viên anh ấy thay vì bạn luôn chì chiết, phàn nàn những điều không hay ho.Khi bạn trai hoặc chồng của bạn hỏi bạn nếu bất cứ điều gì không đúng với mong đợi của bạn thì bạn nên trả lời trung thực ngay cả khi bạn đang không ở trong tâm trạng tốt. Anh ấy có thể hiểu ra vấn đề mình đang nói là sai nhưng anh ấy không phải là một người đọc được suy nghĩ - sẽ không bao giờ hiểu chính xác mình những gì trừ khi bạn nói cho anh ấy biết. Đừng nghĩ rằng anh ấy hiểu được mọi điều và bạn không phải nói ra cho anh ấy nghe.Tranh cãi là một khía cạnh không thể tránh khỏi trong cuộc sống của mọi mối quan hệ. Nhưng nó sẽ trở nên nhỏ mọn và tiêu cực khi bạn cố tình gây hấn với anh ấy chỉ vì những điều nhỏ nhặt, tầm thường hoặc các vấn đề không quan trọng. Bạn có thể không ngừng tranh cãi hoàn toàn, nhưng bạn chắc chắn có thể tránh được mọi sự tranh cãi đối với những vấn đề vụn vặt và bạn có thể thực hiện mà không gây ra sự tranh cãi.