Vì đâu chàng nói dối?

“Anh đang bị kẹt xe”



Hà Nội không vội được đâu. Ai chẳng biết ở những thành phố lớn, tắc đường là chuyện ngày thường. Một câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, phù hợp với hầu hết mọi tình huống, giúp đàn ông nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh bị tra hỏi: “Tại sao anh đến muộn?” Đàn ông không giỏi “trình bày” như phụ nữ, vì vậy họ sẵn sàng đưa ra một lý do dối trá để giải thích cho một tình huống đến muộn hoàn toàn hợp pháp như mãi chẳng tìm thấy chìa khóa xe chẳng hạn.



“Nó không đắt thế đâu em ạ”



Đàn ông thích những đồ công nghệ cao và những thú chơi sưu tập. Một khi họ đã ghiền thì tiền bạc không còn là vấn đề. Nhưng đàn ông cũng không muốn vợ/bạn gái phản đối rầm rầm những thú vui tao nhã và cách tiêu tiền của mình. Vì vậy, họ thường nói dối giá trị thật của những món đồ đắt cắt cổ những mong các nàng sẽ xuôi xuôi mà bỏ qua cho.



Đàn ông muốn tự chủ với khả năng tài chính và cách chi tiêu của mình, vì vậy họ không dám thành thật quá để rồi vợ/ bạn gái nhảy dựng lên và lắc đầu nguậy nguậy quyết không lấy một anh chàng suốt ngày đốt tiền vào sưu tập đồng hồ hoặc sắm sửa những thứ đồ công nghệ cao như một chiếc TV plasma.



“Anh đang trên đường tới abc xyz mất rồi”



Các chàng thường nói câu này để tránh phải đi cùng vợ/ bạn gái tới một nơi mình không thích, như một buổi họp mặt đại gia đình, họp lớp cũ, gặp gỡ nhóm bạn thân của vợ... Chàng không thể nói thẳng lý do tại sao không muốn tham gia bởi chắc chắn bạn sẽ giận nhưng nếu cắn răng đi cùng, chàng biết mình sẽ càng khó chịu. Vì vậy, nếu muốn “cao tay” hơn, hãy gọi điện trước một lúc rồi ngay sau đó xuất hiện trước mặt chàng, lúc đó bạn sẽ kiểm soát được tình hình. Bắt quả tang chàng nói dối cũng đừng làm um lên, hãy thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ với nhau để hai bên đều được thoải mái.



“Gần đây anh có uống mấy đâu”



Thường xuyên bia rượu là một vấn đề không đơn giản bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng mối quan hệ giữa hai bạn. Nếu bạn đã khuyên can hết lẽ nhưng chàng vẫn thường xuyên nhậu nhoẹt, hai bạn cần nói chuyện thẳng thắn. Nhưng hãy chọn đúng lúc, không thể nói chuyện nghiêm túc khi anh ấy đang lè nhè say xỉn được.



“Xin lỗi, lúc em gọi anh đang họp nên không nghe được”/ “Máy anh hết pin”/ “Anh có thấy cuộc gọi nào đâu”



Những lời nói dối này đều mang một ý nghĩa duy nhất: “Anh không muốn nói chuyện với em lúc đó”. Đàn ông thường nói dối như vậy thay vì cho bạn biết một sự thật rằng đôi khi họ muốn ở một mình. Có lẽ bạn nên thoải mái hơn trong cách kiểm soát lịch trình của anh ấy. Hãy giả vờ quên chàng đi để anh ấy nhớ bạn nhiều hơn.



“Trông em không béo chút nào”



Nếu bạn hỏi ý kiến chàng về dáng vóc, trang phục của mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời vừa ý vì các chàng đã học được từ thuở tập toẹ đi cưa gái rằng mình phải nhã nhặn, lịch thiệp với phụ nữ. Đã là nữ giới thì phải khen nàng xinh xắn, đáng yêu, dù đó có phải sự thật hay không. Một câu trả lời có thể xoa dịu, trấn an nàng là một câu trả lời an toàn, chàng sẽ chẳng dại gì mạo hiểm. Nếu muốn có câu trả lời trung thực và khắt khe, hãy hỏi những người phụ nữ khác.



“Đây là cốc cuối cùng rồi”



Chàng nói câu này qua điện thoại những mong bạn sẽ cúp máy để chàng còn tiếp tục bù khú với bạn nhậu. Chàng có thể nói đi nói lại câu này trong cả 3 lần bạn gọi tới giục về nhà. Thành thật thì chàng cũng tin đó là cốc cuối trong đêm nay, nhưng hãy nhớ lại lúc bạn ăn bánh quy xem: “Chà… Ngon quá. Nốt chiếc này thôi”. Rồi sao? Bạn đã tự nhủ câu đó liên tiếp 5 lần.



“Chẳng có chuyện gì đâu. Anh ổn mà”



Đa số nam giới đều đã từng nói câu này với vợ/ bạn gái của mình. Cách nói dối này nhằm làm yên chuyện và bảo vệ cái Tôi cá nhân đang bị tổn thương khỏi phơi bày ra trước mặt các bà, các chị. Đàn ông không giỏi diễn đạt bằng lời những vấn đề khó khăn, những cảm xúc phức tạp. Vì vậy, họ thường giấu nhẹm đi. Lần tới khi bạn cảm thấy chàng đang gặp vấn đề, hãy để chàng “tự kỷ” trong vòng hai ngày rồi sau đó mới nhẹ nhàng hỏi han xem có chuyện gì, tại sao lại thế… Lúc này chàng đã tương đối bình tĩnh và có thể xác định rõ ràng vấn đề mình gặp phải.





