Vì ghen, chồng đâm vùng kín của vợ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 3/5. Nạn nhân là vợ của một Trung úy quân đội ở Malaysia.

The New Paper cho biết nguyên nhân sự việc là do người chồng nghe mọi người xung quanh nói rằng vợ ông có quan hệ bất chính với người khác. Khi người vợ cúi xuống lấy gạo nấu cơm cho bữa trưa thì ông này dùng một con dao gọt trái cây đâm vào vùng kín của cô.

Hiện sức khỏe của người vợ đã khá hơn lên. Các y tá của bệnh viện nói rằng họ đã rất sốc và chưa từng gặp một trường hợp nào như vậy.

Người vợ, cũng là một y tá, cho biết “Chồng tôi đã cố gắng giúp tôi, ông ấy đề nghị đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi từ chối”. Cô đã chịu đựng cơn đau cùng cực đến 30 phút trước khi xe cứu thương đến nơi. Hiện tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định.

Người chồng đã đến đầu thú với cảnh sát ngay sau đó. Ông ta tỏ ra rất xấu hổ và hối hận, ông cũng đã mang con giao gây án đến nộp cho cảnh sát.

Người phụ nữ cho biết đây không phải lần đầu tiên cô bị chồng tấn công. Đã có một lần cô bị chồng mình bóp cổ vì ghen nhưng rất may cô đã không bị thương.

Cảnh sát cho biết họ đã làm các xét nghiệm để xem người đàn ông có lạm dụng ma túy hay chất kích thích hay không.

Theo VTC News/Zing