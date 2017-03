Vì sao chàng bỗng dưng... chán sex?

1. Quên xỉa răng



Dùng chỉ nha khoa không những giữ cho răng nướu của bạn khỏe mạnh mà còn giúp bạn không bị mất mặt nơi phòng ngủ. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Periodontology cho thấy những người ít xỉa răng có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp 7 lần so với những người thường xuyên làm việc này. Nguyên nhân là do vi khuẩn trong mô nướu có thể đi khắp cơ thể, gây viêm làm tổn hại các mạch máu bơm dương vật của bạn.



2. Thuốc cảm



Những loại thuốc trị cảm có chứa chất diphenhydramine hoặc pseudophedrine có thể có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến “chuyện ấy” như rối loạn chức năng cương dương và giảm ham muốn.



3. Đồ uống có ga



Những thử nghiệm trên động vật cho thấy BVO (brominated vegetable oil) – một thành phần phổ biến có trong những loại nước ngọt có vị cam và nước uống có bổ sung chất điện giải có thể gây ra những tổn hại cho tinh hoàn. Brôm cũng có liên quan trực tiếp đến sự bất lực và giảm ham muốn ở nam giới. Vì vậy, nếu anh chàng của bạn là một fan của những loại nước trên, thì hãy từ bỏ sở thích này càng sớm càng tốt.



4. Cam thảo



Cam thảo thường sử dụng phổ biến trong việc chế biến như kẹo cao su, các loại trà thảo dươc và thuốc đánh răng. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y khoa Shaheed Beheshti (Iran) cho hay: Acide glycyrrhizic là chất đưa đến mùi vị đặc trưng cam đã làm giảm đáng kể lượng kích thích tố sinh dục nam testosteron khiến cho chuyện chăn gối bị suy giảm.



5. Đậu nành



Mặc dù sữa đậu nành cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng nhưng nó có thể có tác dụng phụ tiêu cực đối với nam giới khi tiêu thụ với lượng lớn. Một số nghiên cứu cho thấy một số isoflavone được tìm thấy trong đậu nành - như daidzein, có thể giảm ham muốn và cương dương.



6. Nước tăng lực



Theo Viện Y học Sinh sản của Đức, quinine được sử dụng trong nước tăng lực có thể gây ra rối loạn chức năng cương dương. Các nghiên cứu khác ở Nigeria cho thấy rằng quinine cũng có thể làm giảm nồng độ testosterone của con người.