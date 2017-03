Vì sao con gái tài, sắc mà vẫn ế?

Dù tuổi đời không còn trẻ nhưng bạn vẫn đang ung dung hưởng thụ cuộc sống tự do mà ở đâu, làm gì cũng chỉ có "ta với mình". Bạn cảm thấy hài lòng vì thích ăn gì, làm gì, chơi gì... cũng được toàn quyền quyết định. Cứ nhìn thấy cảnh hẹn hò của các cặp đôi, rồi những cô nàng khóc sướt mướt vì người yêu, bạn lại được dịp "vỗ ngực" vì sự lựa chọn của bạn quá đúng đắn.



Ngoài ra, mỗi khi nghĩ đến việc yêu đương, kết hôn với một người nào đó, bạn hãi hùng khi tưởng tượng ra cảnh sáng sáng phải dậy sớm nấu nướng, tối tối tất tưởi đi làm về là lao vào bếp... Dù chưa có người yêu nhưng không bao giờ bạn thấy cô đơn vì lúc thì có bạn bè, lúc thì ở bên người thân.



Đây chính là dấu hiệu của những cô nàng quá yêu quý cuộc sống độc thân. Có lẽ vì chưa khi nào gặp phải rắc rối trong cuộc sống độc thân của mình nên chị em không cho rằng mình ế (dù đã đứng trước ngưỡng tuổi băm). Nhiều người thường hay nói đùa, những cô gái này là người "Ế mà không biết mình ế".



Từng ở trong hoàn cảnh này, Cúc (nhân viên tư vấn du học, 33 tuổi) tâm sự: "Ngay từ nhỏ tôi đã quen sống xa nhà. Cuộc sống tự lập cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và nghị lực sống khiến tôi không sợ bất cứ điều gì".



Có lẽ vì thế mà khi trưởng thành, Cúc luôn nuôi dưỡng ý nghĩ sẽ kết hôn thật muộn để không bị ràng buộc sớm. Mọi người xung quanh cũng hay trêu chọc chị là 'ế' nhưng Cúc không mảy may lo nghĩ. Mãi đến khi chị gặp rất nhiều chuyện đen đủi (công việc, gia đình, sức khỏe...). Đúng lúc đó, cậu bạn thời cấp hai đã ở bên động viên, nâng đỡ chị. Và đến giờ "cậu bạn" ấy đã là chồng của chị.



"Mỗi lần nghĩ lại giai đoạn ấy, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì có người biết chấm dứt tình yêu thái quá với cuộc sống độc thân của tôi. Từ trải nghiệm của mình, tôi thấy phụ nữ dù giỏi giang, mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc yếu mềm và cần một nơi nương tựa. Đó là lý do bạn cần phải yêu, phải lấy chồng, phải thoát ế", chị Cúc chia sẻ.

Quá cầu toàn

Phụ nữ thời nay tham lam chẳng kém gì đàn ông. Trong khi đàn ông có bao nhiêu cô cũng ít thì các nàng lại thấy người đàn ông đến với mình bao nhiêu cái "được" vẫn là chưa đủ.



Có nàng thì cưa được một anh ngoại hình sáng sủa, công việc tốt, thu nhập khá. Song ngặt nỗi khi phát hiện gia đình anh ta lại chẳng mấy khá giả, lúc ấy nàng nghĩ rằng anh ta còn lâu mới mua được nhà. Thế là tạm biệt.



Cũng có nàng đã "bắt" được chàng trai như mơ ước. Nhưng yêu lâu mới thấy chàng ta khô khan, cộc cằn quá, sợ lấy về rồi héo hon cả đời nên cũng bỏ. Thế nên người ta nhận xét "Nhiều phụ nữ thời nay ế không phải họ xấu, họ kém mà họ cầu toàn quá".



Như Hoàng Anh (nhân viên truyền thông, 32 tuổi) kể, cô bạn thân của Anh là người rất được ở mọi mặt (ngoại hình, tính cách, công việc...). Bản tính cô ấy luôn hòa đồng, dễ gần nên nhiều bạn bè lắm, bạn trai cũng không ít. Vậy mà giờ 30 tuổi vẫn ngày đêm ôm gối một mình.



"Suốt bao năm sống cùng cô ấy, tôi biết số bạn trai đến tìm hiểu, tán tỉnh cô ấy dễ phải vượt quá mười đầu ngón tay. Chính tôi cũng là người giới thiệu cho cô ấy hết mối này đến mối khác, rồi vẫn chẳng đâu ra đâu", Anh nói.



Theo Anh, cô bạn kia là người khôn ngoan, biết phân định rạch ròi giữa ưu điểm và hạn chế của từng chàng trai khi đến làm quen. Chàng thì cô ấy bảo được, có vẻ hợp tính, người thì cô ấy nói là hơi thích thích. Và cứ thế, từng người đến với cô ấy đều dừng lại ở kiểu quý mến anh em, bạn bè mà không thể tiến thêm bước nào.



Bày tỏ quan điểm của mình, Anh nói: "Tôi cho rằng việc chọn lựa một người yêu, người chồng hoàn hảo là khôn ngoan và cần thiết. Nhưng ở đời ai cũng vậy, được mặt nọ thì mất mặt kia. Mình không hoàn hảo thì đừng hy vọng tìm được người hoàn hảo. Tôi khuyên những cô nàng cầu toàn quá muốn hết ế thì đôi lúc phải biết 'dại' mà đồng ý một chàng nào đó thôi".

Ế vì sợ ế

Bạn đã ngấp nghé 29, 30 tuổi và đang điên đầu vì đi đâu, gặp ai cũng chỉ nhận được một câu hỏi duy nhất: "Thế bao giờ cho mọi người ăn kẹo đây?".



Nhìn những cô bạn cùng lứa tay bồng tay bế, chồng con đề huề, bạn càng cuống thêm. Đang trong tình thế gấp rút đó, hễ gặp được chàng nào có "ý đồ" là bạn chớp lấy cơ hội ngay, hoặc gật đầu cái "rụp", hoặc tìm mọi cách nhanh chóng "úp sọt" chàng.



Mục tiêu lấy chồng trở thành nỗi lo lắng thường trực khiến bạn sùng sục ngày đêm. Bản thân bạn thấy sợ ghê gớm mỗi khi nghe thấy từ "ế". Chính bởi tâm trạng này mà rất nhiều cô nàng có tuổi rơi vào tình trạng đi tìm người đàn ông để lấy chứ không phải người mang lại hạnh phúc cho mình.



Có thể tư tưởng này giúp bạn chống ế ở thời điểm hiện tại nhưng vì quá vội vã, vì sợ ế mà sau khi kết hôn, bạn thấy chán nản vì đã lấy phải một người không phù hợp với mình.



Trên thực tế, cuộc sống của người phụ nữ có nhiều việc cần làm bên cạnh chuyện lập gia đình, sinh con. Nếu thực sự muốn lấy chồng, hãy chắc chắn rằng bạn đã tìm được người có thể đem lại hạnh phúc cho mình chứ không phải người chỉ biết đóng vai chú rể trong khoảnh khắc đám cưới.



"Tôi sợ nhất là gặp những cô nàng lấy chồng để chống ế". Đó là tâm sự thật của Tuấn Anh - nhân viên kỹ thuật tàu biển, 31 tuổi, Hải Phòng. Anh còn cho biết thêm: "Đàn ông chúng tôi đủ tinh ranh để biết cô nàng nào có ý định đưa mình vào tròng.



Tuấn thú thật không phải do cánh đàn ông sợ bị lừa mà họ cho rằng khi đã yêu nhau, hiểu nhau thì chuyện cưới nhau sẽ đến như lẽ tự nhiên thôi. "Còn khi tất cả yếu tố kia chưa đủ lớn thì chúng tôi vẫn muốn 'lang thang'. Tôi nghĩ phụ nữ hay đàn ông thì thời nay đều như nhau cả, không việc gì phải vội vã, tự gây áp lực cho mình. Kiên nhẫn và biết 'chớp' lấy cơ hội là điều tôi nghĩ các cô gái còn độc thân nên làm", anh đúc kết.

Theo TTVN