Vì sao hết “yêu”…?

Chiếc giường ngủ thiếu lôi cuốn???

Chiếc giường ngủ nên được sử dụng theo đúng nghĩa của nó: dành cho ngủ và sex. Tại sao rất nhiều người trong chúng ta cứ khăng khăng đặt thêm “người thứ ba” như chiếc laptop, sách, báo…vào chốn phòng ngủ của mình? Thật khó để bắt đầu “yêu” nếu đối phương của bạn đang dấu một tờ báo cạnh chiếc TV hay đôi tay của bạn đang bận lướt web trên chiếc máy tính chứ không phải là cơ thể của người ấy.

Giải pháp: Theo GS, TS tâm thần học Anita H.Clayton, trường ĐH Virginia, đừng biến phòng ngủ thành khu công nghệ cao. Hãy dành thời gian cho “chuyện yêu” như cuộc sống của bạn xứng đáng được thế.





“Thần dược” - kẻ ăn cắp

Bạn bắt đầu uống thuốc ngừa thai (OCs) và không phải lo lắng gì khi thực hiện sex. Nhưng thật trớ trêu là cùng với đó là ham muốn tình dục giảm. Tại sao? TS về các loại thuốc tình dục Michael Krychman, Giám đốc bệnh viện Hoag – California, cho biết, các loại thuốc tránh thai có chứa estrogen, loại hooc-môn làm tăng khả năng sản xuất protein SHBG (sex-hormone binding globulin) – protein có thể tiết chế testosterone. Ngoài ra một số loại thuốc khác cũng có thể là “tên ăn cắp” tình dục đáng ghét như thuốc hạ huyết áp, ợ chua, lo lắng và thuốc chống suy nhược.

Giải pháp: Hỏi ý kiến bác sỹ về các loại thuốc sử dụng có ảnh hưởng đến đời sống tình dục hay không. Bạn cũng có thể sử dụng các biện pháp tránh thai khác mà không cần đến hooc-môn như bao cao su, màng tránh thai và vòng tránh thai.

Cuộc sống bận rộn

Cả ngày của bạn chỉ để làm việc, nấu ăn, chăm sóc gia đình. Cứ thế tiếp diễn đến tận 11h30 tối. Tất cả sẽ khiến bạn mệt mỏi. bên cạnh đó, áp lực của cuộc sống hiện đại cũng có thể gây ra một loạt các thay đối hooc-môn ảnh hưởng đến chu kỳ sinh dục của cơ thể.

Giải pháp: Các chuyên gia cho hay, bạn cần đặt ra cách quản lý cuộc sống nghiêm túc. Đặt giới hạn thời gian cho công nghệ. Thư giãn với bồn tắm và nước ấm. Tránh xa laptop, điện thoại, những thứ lấy đi hết một ngày của bạn. Sử dụng một vài giọt tinh dầu ngọc lan tây, mùi hương sẽ làm tăng cảm giác tình dục trong bạn.

Chán ghét cơ thể chính mình

Nhiều phụ nữ đã từ bỏ hoặc không sẵn sàng làm thí nghiệm về sex bởi lý do là họ quá béo hoặc quá khổ do mang thai, Clayton nói.

Giải pháp: Thoải mái hỏi bạn tình của mình rằng anh (cô) ta thích cái gì trên cơ thể của mình. Lời khen của họ có thể giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Đừng đánh giá thấp sự thúc đẩy về mặt tinh thần của việc giảm cân. Một khảo sát gần đây của Health.com, 37% người trả lời nói rằng giảm câm khiến học cảm thấy quyến rũ hơn.

Thời kỳ tiền mãn kinh

Trong thời kỳ tiền mãn kinh, hooc-môn thay đổi làm giảm tiết tố estrogen dẫn đến các thay đổi về sinh lý trong cơ thể. Cơ quan sinh dục không tiết ra nhiều các chất bôi trơn khiến vùng kín khô hạn và gây đau đớn khi quan hệ. Cho dù hoạt động chóng vánh cũng gây đau. Kết quả là “không còn sex”.

Giải pháp: tìm đến các bác sỹ chuyên khoa để tham khảo giải pháp. Chất bôi trơn cũng có thể sử dụng đặc biệt nếu bị đau trong suốt quá trình “yêu”.

Chồng “hờ hững”

Bạn thật sự háo hức muốn bắt đầu nhưng ông chồng lại chẳng lấy gì làm hứng thú. Theo TS Bob Berkowitz đồng tác giả cuốn sách “He’s Just Not Up for It Anymore: Why Men Stop Having Sex, and What You Can Do About It”, có lẽ chồng bạn đang giai đoạn “thu co” cảm xúc. Những vấn đề thông thường giữa các cặp vợ chồng có thể diễn ra trong phòng ngủ. Đặc biệt nếu đối tác của bạn mất một thời gian để diễn tả cảm xúc phù hợp hoặc anh ta có thể muốn bạn “tình dục mạo hiểm” hơn nữa.

Giải pháp: Tranh luận đến cùng một cách thoải mái và buộc tội. Thật dễ hiểu phụ nữ luôn có cảm giác bị từ chối. Tuy nhiên đừng chỉ trích và nói những lời khó chịu: “Anh đang làm cái chết tiệt gì thế?”…. Chồng bạn sẽ im lặng. Nếu đời sống tình dục của đàn ông không như ý muốn, anh ta có thể có cảm giác hụt hẫng, bởi vì đàn ông đầu tư và mong đợi nhiều vào hoạt động tình dục của chính họ, Berkowitz cho biết thêm.

Suy nhược, trầm cảm

Khi tâm trạng không được tốt, ham muốn có thể bị tắt dần, đặc biệt đối với giới nữ. Theo Claytons, phụ nữ có xu hướng tự cô lập chính mình. Họ có thể cứng nhắc dù đang có mối quan hệ lãng mạn nhất. Thuốc chống suy nhược giúp “xóa tan mây đen” ám ảnh nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng đạt được khoái cảm tình dục cao nhất.

Giải pháp: nếu thấy hoạt động tình dục có chiều hướng đi xuống sau khi sử dụng liệu pháp chữa trị mới, hãy nói với bác sỹ. Có nhiều phương pháp chữa trị khác nhau. “Liệu pháp tâm lý không gây ra rối loạn bất thường cho cơ quan sinh dục và thật sự hiệu quả đặc biệt trong thời gian trầm cảm và suy nhược nhẹ hay bình thường. Thể dục thể thao cũng có nhiều lợi ích, có thể cải thiện tâm trạng và năng lượng cho cơ thể, đẩy lưu lượng máu qua bộ phận sinh dục.

Bất lực

Bất lực không chỉ xảy ra ở nam giới lớn tuổi. Thanh niên hiện nay cũng uống thuốc hỗ trợ cương dương, đôi khi chỉ để tăng hứng thú “trình diễn”. Hậu quả là thiếu sự gắn kết về tâm sinh lý, cảm xúc. Đàn ông uống thuốc và sẵn sàng lâm trận, tuy nhiên phụ nữ lại cần nhiều thời gian để “lên đỉnh”.

Giải pháp: Nói về chuyện ấy một cách thoải mái với nhau (không phải trên giường) và người phụ nữ cần thảo luận xem họ cần những gì trên “chiếc giường” của mình.

Ốm đau và bệnh tật

Một số phụ nữ đã điều trị tình trạng ham muốn tình dục thấp dẫn đến các vấn đề về nội tiết tố như bệnh tuyến giáp không được chẩn đoán (undiagnosed thyroid disease) gây ra chứng kiệt sức, trầm cảm, ham muốn tình dục thấp và các vấn đề về sinh sản. Phụ nữ mắc các bệnh mãn tính như đau cơ, thiếu máu, tiểu đường hay viêm khớp dạng thấp có thể không có tâm trạng, cảm xúc gì do mệt mỏi và cơ thể đau nhức.

Giải pháp: TS Clayton cho biết “Một khi phát hiện và chữa trị kịp thời thiếu máu và các bệnh tuyến giáp, bất kỳ triệu chứng liên quan cũng được xua tan. Nếu bạn mắc các bệnh mãn tính, tạm dừng “chuyện yêu”, nên khám phá những cách khác để đạt được khoái cảm tình dục.

Theo Quách Vinh (DT/ Health)