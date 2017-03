Vì sao người ấy không còn yêu bạn?

Bạn làm người ta mệt mỏi

Chỉ khi bị hoàn cảnh tác động, tình cảm giữa cả hai mới bị lung lay. Khi yêu nhau, một trong hai có xu hướng “thích tạo sóng gió” với người còn lại. Chẳng hạn như hay suy nghĩ lung tung, nghi ngờ tình cảm của đối phương, thích thử lòng, hay ghen bóng gió, thường xuyên giận dỗi, luôn muốn được yêu mà chẳng chịu vun đắp, xây dựng tình yêu, chỉ biết nghĩ cho chính mình…

Và tất cả những điều này sẽ khiến người yêu của bạn mệt mỏi dần. Ban đầu, vì còn yêu bạn rất nhiều nên người ấy sẽ cố gắng thay đổi và chiều theo ý bạn. Nhưng dần dà, khi bạn quá đáng và đòi hỏi vượt xa giới hạn chịu đựng, người ta sẽ “bùng nổ”. Tình cảm cũng theo gió trôi đi…

Bạn nên nhớ rằng khi tình yêu đang dần phai nhạt thì dù có làm mới liên tục đi chăng nữa, bạn và người ấy vẫn sẽ tiếp tục mắc phải sai lầm trong quá khứ nếu cả hai không đủ kinh nghiệm để chấp nhận thử thách khi yêu.





Người ấy không tin tưởng bạn nữa

Blue Sky (19 tuổi) tâm sự về câu chuyện của bản thân: “Khi yêu nhau, có đôi lúc mình bị rung động trước người khác và rồi vô tình không giấu được. Nhỏ phát hiện, cả hai tạm chia tay. Sau đó mình năn nỉ nhỏ, đòi quay lại, cả hai hạnh phúc như lúc xưa…

Nhưng mình tiếp tục mắc phải sai lầm cũ do chưa chín chắn. Nhỏ khóc vì mình rất nhiều. Và chuyện này tiếp diễn đến lần thứ 4 thì mình nhận ra rằng nhỏ mới chính là hạnh phúc đích thực của mình. Mà có lẽ đã quá muộn.

Một buổi chiều nọ, nhỏ hẹn mình ra công viên và khóc, bảo rằng lòng tin và tình yêu nhỏ dành cho mình đã hết, nhỏ không muốn tiếp tục với mình vì lúc nào nhỏ cũng có cảm giác rằng mình là người phản bội. Lúc ấy, mình như chết đứng, không nói nên lời. Dẫu biết lỗi là do mình nhưng sao vết thương tinh thần mà nhỏ gây ra vẫn rất đau…”

Bạn nhàm chán và đơn điệu đi

“Cô ấy không hiểu rằng, cần phải “làm mới” mình để khiến tình yêu giữa cả hai luôn tốt đẹp. Bạn nghĩ thử xem, suốt 3 năm quen nhau, cô ấy gần như chẳng mua thêm bộ trang phục mới nào, kiểu tóc vẫn thế, gương mặt vẫn thế, đôi lúc ra đường mà vẫn rất xuề xòa…

Mình góp ý thì nàng bảo: “Anh yêu em hay yêu vẻ ngoài của em?”. Mình nói yêu cả hai, nàng cười to. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tính cách của nàng thì… càng tìm hiểu, mình càng chẳng muốn biết thêm nữa…

Quá nhiều nhược điểm và dần dà mình cảm thấy chẳng còn tình cảm để gắn bó với nàng. Mình biết mình có lỗi, nhưng tình cảm đâu thể gượng ép. Nếu đã hết yêu nhau rồi, thì bên cạnh nhau lại càng mệt mỏi thêm thôi”, Hoàng Ân (18 tuổi, sinh viên năm 1 ĐH Tôn Đức Thắng) bày tỏ.

Bạn thay đổi

“Trước khi quen nhau, cô nàng là một người độc lập, mạnh mẽ và có cá tính. Tụi mình yêu nhau rồi thì mới biết cô nàng có tính cách tiểu thư, khá yếu đuối, thích dựa dẫm và luôn nhờ vả, dù đó là việc đơn giản.

Dần dà mình thấy chán vì phải chăm sóc cho nàng như một người cha chăm sóc cho con gái, chứ chẳng phải với danh nghĩa người yêu. Khi mình nói rằng tình cảm mình dành cho cô ấy ít dần, vì cô ấy thay đổi, bạn không tưởng tượng được rằng cô ấy đã nổi khùng lên thế nào đâu… Bây giờ mình chỉ ước giá như quay ngược thời gian lại, mình sẽ không quen cô ấy”, Nhật Minh (lớp 11 trường THPT NTH) chia sẻ.

Vì những lý do mơ hồ…

Khi người ấy nói ra những lý do chung chung như: “Chúng ta không hợp nhau”, “Tớ không xứng đáng với cậu”, “Không vì lý do gì cả”… thì hãy tin rằng trước đó, người ấy cũng chẳng yêu bạn đâu.

Người ấy chỉ thích bạn, hoặc xem bạn như một người thay thế để lấp đầy khoảng trống trong tim. Để rồi sau một thời gian, khi người ấy cảm thấy rằng, bạn không thích hợp để làm “một nửa”, người ấy sẽ chủ động rời xa bạn mà không nuối tiếc bất cứ điều gì…

Nên làm gì?

Khi bạn nhận được câu nói: “Tớ không còn yêu cậu nữa”. Khoan vội đau khổ, khoan vội oán trách. Điều gì cũng có lý do của nó cả. Lỗi có thể do bạn, có thể do người ấy. Nhưng chắc chắn một điều, chính bạn cũng có ít nhiều lỗi lầm trong chuyện này. Đừng van xin tình cảm, cũng đừng bi lụy khóc lóc để người ấy cảm thương mà thay đổi quyết định.

Đôi khi “không còn yêu” chưa chắc đã kết thúc hẳn một mối quan hệ. Có thể hai bạn vẫn sẽ làm bạn bình thường, hoặc trở thành những người bạn tri kỉ, hiểu nhau. Bạn có quyền im lặng vào lúc này, hoặc chấp nhận quyết định từ đối phương. Bạn không có quyền quyết định, vì bạn còn tình cảm với người ta, nhưng người ta đã hết tình cảm với bạn rồi, có níu kéo cũng thế thôi.

Ắt hẳn bạn nuôi một hy vọng mong manh nào đó, rằng người ấy sẽ thích bạn trở lại và cả hai sẽ hạnh phúc như lúc ban đầu? Khi người ta quyết định nói ra một câu mà chắc chắn sẽ khiến bạn tổn thương, hẳn người ta đã đắn đo rất nhiều rồi.

Vì vậy, khi câu nói ấy đã được thốt lên, có nghĩa là mối quan hệ giữa cả hai đã sắp tan vỡ, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Bạn có thể đau lòng, có thể khóc lóc, nhưng đừng bao giờ tự than thân trách phận hay đặt ra vô vàn câu hỏi “vì sao”.

Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương lòng hữu hiệu nhất. Và hãy tin rằng, vẫn còn đâu đó một tình yêu đích thực đang chờ đợi bạn, rất gần.