Vì sao thứ 4 là ngày tuyệt vời nhất để "yêu"?

Bạn có biết ngày nào trong tuần là tốt nhất để "yêu"? Nhiều người không tin vào thiên văn học nhưng thực ra nó lại đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc sống của con người. Không hiếm người trong chúng ta nghĩ rằng ngày tốt nhất để "yêu" và nghỉ ngơi, thư giãn là vào cuối tuần, khi họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và thư giãn thì sẽ "yêu" lâu và thật mạnh mẽ? Chưa hẳn đã đúng.





Bạn có biết thứ 4 là ngày tuyệt vời nhất để "yêu"?



Nếu cả tuần "nhịn đói" để chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối tuần thì cơ thể sẽ thiếu thốn và khó chịu. Điều đó khiến cho bạn ngày thứ bẩy, chủ nhật bị "bội thực", ê ẩm cả người vì "hoạt động quá mạnh me". Vậy thì đầu tuần khởi động để mang lại niềm vui cho cả tuần mới? Đây cũng chưa hẳn đã tốt vì sau ngày thứ 2 ở công ty phải làm hàng núi việc sẽ khiến người bạn vô cùng mệt mỏi và tối về đến nhà chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Vậy ngày nào mới là lý tưởng để "yêu"?



Nghiên cứu gần đây của nhóm các nhà khoa học đã đưa ra kết luận, thứ tư trong tuần là ngày tốt nhất để thực hiện chuyện "yêu". Nghiên cứu này mục đích chính để tìm ra "chỉ số yêu cao nhất trong tuần" của mỗi người. Cuối cùng, các nhà khoa học đã đi ra kết luận, trong 7 ngày trong tuần, thì thứ 4 là ngày hợp lý nhất để "yêu", đó cũng chính là ngày khiến cho bạn thăng hoa và tràn đầy năng lượng nhất.



Dưới đây là những lý do khiến ngày thứ 4 được coi là ngày tuyệt vời để yêu:



- Những kẻ hay say xỉn, hay đi bar, nhậu nhẹt thì đều hầu như ở nhà trong ngày này (họ chỉ hay đi nhậu vào cuối tuần).



- Không có nhiều áp lực lắm về công việc. Thứ hai mới là ngày áp lực nhất khi phải xem xét lại những việc tuần qua và lên kế hoạch cho tuần mới.



- Ngày giữa tuần luôn mang lại cảm giác hạnh phúc, họ có tư tưởng chờ đợi đến cuối tuần, và vì vậy, con người cảm thấy vui.



- Nhịp sinh học của cơ thể con người trong ngày này cũng tốt nhất.



- Theo thiên văn, ngày thứ 4 là tốt nhất cho chuyện "yêu" vì nó không phải cuối và đầu tuần, do đó, ngày thứ 4 thường không diễn ra những sự kiện trọng đại.



- Sau ngày đầu tuần nhiều công việc phải giải quyết thì thứ 4 là lúc cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại năng lượng, và vì thế, ’yêu’ là cách giải tỏa stress tốt nhất. Đây cũng là ’điểm nghỉ’ của con người ở giữa tuần và nạp năng lượng cho những kế hoạch cuối tuần.



- Ngày cuối tuần luôn mang lại cảm giác thư giãn, hạnh phúc. Không quá vội vàng, cũng không quá thảnh thơi như cuối tuần.



Vì vậy, còn chờ đợi gì nữa, hôm nay là thứ 4 rồi, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để tối nay có một ’bữa tiệc yêu’ thật thú vị tại nhà nhé!