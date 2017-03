“Viagra” của phụ nữ mãn kinh

Một trong các biện pháp khắc phục là dùng liệu pháp bổ sung oestrogen. Tuy nhiên, liệu pháp này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. Do đó, người ta phải áp dụng một phương án an toàn hơn chính là sử dụng phytoestrogen - những hợp chất oestrogen trong thực vật, phổ biến là đậu nành.



Chất isoflavones - một dạng phytoestrogen trong đậu nành điều hòa chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, giúp cân bằng lượng oestrogen tự nhiên trong cơ thể, giảm các cơn đau, chảy máu nhiều hay các triệu chứng khác của viêm màng dạ con, ung thư vú. Đậu nành cũng giúp cơ thể điều chỉnh lượng oestrogen khi lượng hormon này giảm dần hay những thay đổi bất thường gây ra nhiều triệu chứng của thời kỳ mãn kinh. Sau đây là hai món ăn từ đậu nành rất tốt mà phụ nữ mãn kinh nên dùng.



Sữa đậu nành:



Đậu nành 500g, nước lạnh 6 lít, đường đủ dùng. Ngâm đậu nành 1 đêm cho nở ra rồi đãi vỏ, bỏ vào máy xay sinh tố xay cho nhuyễn (mỗi lần xay lấy khoảng 1 nắm đậu bỏ vào máy rồi cho nước vào ngập mặt đậu rồi xay). Vắt nước đậu nành bằng vải xô sạch, xong đổ vào nồi nấu cho sôi, bắc xuống, nêm đường tùy ý thích.



Đậu phụ xào bông hẹ:



2 miếng đậu phụ, 450g bông hẹ xanh, 1 muỗng cà phê bột nấm đông cô, dầu oliu, tiêu, muối vừa đủ. Chọn bông hẹ tươi non, rửa sạch để ráo nước rồi cắt thành từng khúc dài khoảng 3cm. Đậu phụ cắt từng miếng hình chữ nhật khoảng 2 x 1cm và để ra rổ cho ráo nước. Bắc chảo lên bếp, khi chảo nóng đổ 2 muỗng cà phê dầu ăn. Khi dầu vừa nóng thì cho đậu vào chiên sơ. Tiếp đến cho bông hẹ vào xào lên cho đều, nêm 1 muỗng cà phê bột nấm đông cô. Nếu không có bột nấm đông cô, có thể thay thế bằng 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê đường, ăn nóng.





Theo BS. Dương Tuấn Anh (SK&ĐS)