Vợ chồng “chán yêu”

Theo BS Đào Xuân Dũng ( NLĐO)



Các chuyên gia tâm lý và tình dục cũng thường khuyên các cặp vợ chồng phải biết cách ứng xử khôn ngoan để cuộc sống vợ chồng không nhàm chán và dần rơi vào ánh chiều tàn. Nhưng… đôi khi mái gia đình vẫn bình yên, hòa thuận thế mà… cả 2 người đều thấy “chán yêu”.Bên cạnh một số cặp vợ chồng có thể duy trì sự hấp dẫn tình dục nồng nhiệt cả đời vẫn có khá nhiều cặp đôi bị “mòn dần” ham muốn và trở nên “chán yêu”.Trạng thái này dễ xảy ra, có thể là diễn biến bình thường do thay đổi sinh lý của cơ thể sau nhiều năm chung sống; nhưng cũng có thể xuất hiện khá đột ngột, nhất là ở phái nữ, mới cảm thấy còn rất dào dạt, hào hứng với chuyện phòng the rồi bỗng dưng… cảm thấy như ngọn lửa tàn dần.Tuy hiện tượng chán yêu phổ biến nhưng không có quy luật chung nào và có thể gặp cả ở những cặp vợ chồng còn trẻ, nhất là những người chưa có sự hiểu biết đầy đủ về tình dục.Ở phái nữ, chán yêu thường xảy ra khi đã khám phá ra những tính cách khó chịu của chồng, hoặc có thể do những stress của đời sống như công việc quá căng thẳng, lo phiền về con cái, tài chính, sức khỏe, đặc biệt là về sức khỏe sinh sản.Tất cả những nguyên nhân ấy đều có thể thui chột ham muốn tình dục và khiến người ta “chán yêu” sớm hơn diễn tiến bình thường bởi tuổi tác và sức khỏe.Ở phái nam, cũng có nhiều nguyên nhân gây chán yêu như nữ giới nhưng phổ biến nhất lại do đặc thù tính dục của giới, không tập trung và hướng vào nhiều phụ nữ nên dễ có những chuyến phiêu lưu tình cảm.Tính “trăng hoa” này của nam giới dường như có nguồn gốc xa xưa của một số loài động vật, con đực phải “nhân giống” cho nhiều con cái.Bắt đầu ngay từ những điều nhỏ nhặt thường ngày: Những cử chỉ dịu dàng, những chăm sóc nho nhỏ sẽ giúp “ngọn lửa hấp dẫn” không lụi tàn, làm tăng tình yêu và đánh thức cảm xúc. Đó có thể là những cái ôm vai trong lúc nàng đang chuẩn bị bữa ăn hoặc coi sóc áo quần cho gia đình… thay vì ngồi xem tivi hay đọc báo chờ bữa ăn.Nên thường xuyên bày tỏ sự quan tâm, đừng chờ đến ngày 8 - 3 hay sinh nhật, ngày cưới mới mang những điều bất ngờ thú vị đến cho nhau. Đó có thể là một nụ hôn bất ngờ… Tuy nụ hôn của vợ chồng có thể không say sưa như thưở yêu nhau nhưng vẫn tạo ra cảm giác cực kỳ dễ chịu và biểu lộ một cam kết về tình yêu. Nếu bỏ thói quen hôn nhau là đã tự vứt bỏ một phương tiện đơn giản giúp cho cuộc sống có hương vị.Ngoài ra, cũng cần tạo ra những cơ hội thư thái để gợi lại kỷ niệm tình yêu, như cùng nhau đi bộ trên con đường quen thuộc của thời yêu nhau… Nếu cho rằng phải lo toan cho bao vấn đề của gia đình nên không có thời gian cho những “chuyện vớ vẩn” là quá thiếu sót.Trong phòng the, nếu phụ nữ luôn thụ động vì cho rằng… như thế mới là đức hạnh, thì sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đếm sự nhàm chán, đơn điệu. Chính sự đáp ứng nồng nhiệt của quý bà sẽ giúp các ông thêm tự tin.Cho dù đã nhiều năm sống bên nhau thì mỗi lần “quan hệ” vẫn rất cần khúc dạo đầu du dương và cảnh hạ màn tuyệt vờ để tạo nên một dấu ấn. Và đó chính là tiền đề tâm lý cho lần sau không kém phần hấp dẫn.Vì vậy, trước khi vào cuộc hãy tranh thủ bỏ nhỏ về ý định muốn “yêu”, có thể từ trước khi lâm trận nhiều giờ, để làm tăng thêm niềm vui thích và trí tưởng thêm bay bổng.Biết tăng sức quyến rũ của bản thân bằng nước hoa, nội y ngủ. Cũng không ngần ngại phá vỡ sự nhàm chán bằng sự thay đổi tư thế, thời điểm, không gian… Xoa bóp cho nhau bằng, khám phá những khu vực cảm giác, tắm chung… cũng là những hành vi tình dục đem lại sự trẻ trung.Cuối cùng là cùng tìm hiểu những thông tin về sức khỏe tình dục để nâng cao sự hiểu biết, tránh những trục trặc không đáng có. Sự im lặng hay chịu đựng chỉ làm trầm trọng thêm sự “chán yêu”.