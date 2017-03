Vợ đẹp, vẫn cặp bồ!

Đàn ông dễ bị cuốn hút bởi điều gì?

Ngoại trừ một số ít trường hợp nam giới bị hút vào phụ nữ như hai cục nam châm mà không lý giải nổi thì phần lớn đàn ông thường bị hấp dẫn bởi những tiêu chí khá cụ thể.Sự quyến rũ của mỗi người phụ nữ chính là sợi dây vô hình giữ chân đàn ông tốt nhất. Sự quyến rũ ấy không chỉ tồn tại ở dạng “phi vật chất” như “duyên ngầm”, mà trước tiên đó là sự hấp dẫn của một thân hình đẹp, một khuôn mặt xinh.Người đàn bà ngực nở, eo thon, mặt đẹp thường có sức hấp dẫn với phái mạnh hơn là những cô “cẳng sếu”, gày hom hem như tivi “màn hình phẳng”. Sức hấp dẫn về cơ thể bao giờ cũng là điều đập vào mắt đàn ông trước tiên rồi mới đến những yếu tố khác như tính cách, tâm hồn, trình độ...Điều này không phải là cảm xúc nhục dục đơn thuần mà đó là biểu hiệu bản tính đàn ông trong người ấy và càng làm tăng giá trị vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ. Một người đàn ông cưới được một cô vợ xinh xắn hẳn sẽ thích đưa vợ đi chơi với cơ quan, đi giới thiệu với bạn bè hơn nhiều so với một anh chàng có cô vợ hình thức không ưa nhìn. Có thể không nói ra, nhưng không thể phủ nhận một ánh mắt hãnh diện của người đàn ông khi mọi người trầm trồ tán dương vẻ đẹp của vợ anh ấy.Dù hình thức không phải là ưu tiên số 1 trong việc lựa chọn người bạn đời tương lai nhưng không thể phủ nhận được rằng, phần lớn đàn ông đều muốn có được người con gái xinh đẹp làm vợ.Một người phụ nữ vốn đã được ban tặng cho sự xinh đẹp mà lại có bản tính trung thực, chung thủy, đáng tin cậy, biết hy sinh thì đó đúng là người đàn bà giá trị nhất, mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Người đàn ông sẽ tự hào biết bao khi có một người vợ không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Đó là một mối quan hệ bền vững khi mà đàn ông có thể tin tưởng được vợ mình hoàn toàn. Mối quan hệ gia đình dựa trên sự tin tưởng, niềm chung thủy, sự hy sinh cho nhau luôn là mối quan hệ bền vững.Có bà vợ vốn học cao hiểu rộng đã ngất xỉu và quá đỗi xấu hổ khi phát hiện ra người chồng đạo mạo của mình “đi” với cô bán thịt lợn ngoài chợ.Tâm sự trên diễn đàn mạng xã hội, người phụ nữ có nickname banglangxua tâm sự: “Đã từng có những tháng ngày tôi bị sốc nặng khi phát hiện ra chồng có bồ. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó hẳn phải là một cô gái trẻ 22 - 23 tuổi. Khi ấy, tôi mới 29 tuổi, có học vấn, có công việc ổn định, danh tiếng trong một cơ quan Nhà nước. Tôi xinh đẹp nổi tiếng suốt thời kỳ trung học. Khi vào đại học, tôi được coi là hoa khôi của khóa ấy. Anh ấy hơn tôi 12 tuổi, lấy được tôi, ai cũng bảo anh ấy may mắn.Tôi đã từng rất tự tin về bản thân và tự tin chồng sẽ không bao giờ dám phản bội lại mình. Nào ngờ người phụ nữ mà chồng tôi cặp bồ lại là người đàn bà nạ dòng đã ngoài 40 tuổi, da đen và xấu xí từng chửa hoang từ năm 18 tuổi và mới ly dị chồng. Dù tôi đã cố đi tìm nguyên nhân nhưng cũng không thể lý giải được vì sao chồng mình lại đi với người đàn bà như vậy. Tôi không chỉ xinh đẹp, có học vấn, mà còn sinh được hai đứa con đẹp như tranh vẽ...”.Vâng, người phụ nữ nêu trên quả là rất hoàn thiện, nhưng chính vì quá tự tin với sự hoàn thiện của mình mà chị đã phải trả giá. Người đàn ông nào cũng muốn mình được trọng vọng trong mắt vợ. Người đàn bà bán thịt đã rất biết điều này. Cô ta luôn miệng ca ngợi, tán tụng khen “bồ” của mình là người tuyệt vời, giỏi giang, do vậy đã chiếm trọn được trái tim người đàn ông.Thực tế, nhiều bà vợ có học thức, có nhan sắc thường “quên” không nịnh chồng hay coi chồng như anh hùng trong mắt mình. Không phải những người phụ nữ này coi thường chồng mà đơn giản người phụ nữ có học thức, có nhan sắc ấy vốn đã hết sức tự tin vào bản thân và luôn theo đuổi khuynh hướng bình đẳng, vợ chồng cùng có giá trị như nhau. Vì theo đuổi xu hướng tư tưởng ấy nên họ cho rằng mình không có nghĩa vụ, trách nhiệm phải tỏ ra tôn sùng chồng bởi thực tâm họ nghĩ hai người là bình đẳng.Thậm chí ở một số trường hợp, những người phụ nữ có nhan sắc, có học thức, có tiểu sử bản thân tốt còn rơi vào tâm lý đề cao mình, vì thế càng không có chuyện họ nghe chồng răm rắp.Vì thế, khi có người đàn bà khác - dù xấu xí và thậm chí chẳng học hành gì - có thái độ, lời nói tôn sùng anh khiến anh ta cảm thấy mình như bóng cây cổ thụ vững chắc cho bờ vai người đó tựa - là anh ta dễ dàng sa vào vòng tay của kẻ khác.