Vợ "ghiền" về nhà mẹ, tôi đành mất vợ?

Vì không đêm nào vợ tôi ngủ đến 5 tiếng nên sức khỏe và tâm lý bị ảnh hưởng. Vợ chồng tôi đã thỏa thuận cho vợ tôi về nhà mẹ ruột ngủ 1-2 ngày trong tuần để lấy lại sức khỏe. Nhưng càng về sau, cô ấy càng về nhà mẹ ruột nhiều hơn vì không chịu nổi cảnh mất ngủ. Chúng tôi đã đi khám và thử nhiều phương pháp như dùng thuốc nam, phương pháp dân gian... nhưng sau vài ngày mọi việc lại như cũ.Mẹ tôi thấy con dâu cứ bỏ đi hoài nên nóng ruột và đã có những lời khiển trách. Ý mẹ tôi là vợ tôi ngủ chưa được vì chưa quen chỗ, phải ở lâu mới thích nghi được. Nhưng vợ tôi khăng khăng không làm theo, cứ nghĩ là chỗ nào không ngủ được thì sẽ mãi không ngủ được nên cứ ở nhà chồng 1-2 ngày lại về nhà mẹ.Cách đây 2 tháng, mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Nhân dịp vợ tôi được nghỉ dài ngày, mẹ tôi muốn cô ấy ở lại nhà tập ngủ và tập thích nghi nhưng vợ tôi nhất định không chịu. Trong lúc nóng giận mẹ chồng có nói nặng lời rằng: "Đừng về nữa”. Vợ tôi tự ái nên từ đó đã không về luôn. Tôi đã nhiều lần gặp mặt, gọi điện thoại khuyên nhủ, giải thích chỉ vì mẹ nóng giận nên đã lỡ lời, chứ ai lại đuổi con dâu. Nhưng vợ tôi cứ khăng khăng là mẹ đã đuổi rồi thì mặt mũi nào về.Thật sự trong thời gian đó, đã có lúc tôi thuyết phục được vợ về, nhưng cứ tới ngày hẹn là vợ tôi lại tìm lý do và không về. Đã hơn hai lần như vậy làm tôi cùng cả nhà rất thất vọng và mất lòng tin. Sau này tôi được biết là vì mẹ vợ đã tác động và làm vợ tôi thay đổi suy nghĩ: “Mẹ chồng khó vậy làm sao sống nổi?" hay “Sau này đừng có ôm con về đây”...Vì nóng lòng chờ đợi và không muốn mất con dâu nên bố mẹ tôi sang nhà bên vợ nói chuyện với mục đích khuyên vợ tôi về, đồng thời cũng nhờ ba mẹ vợ động viên thêm. Nhưng giữa chừng thì do không cùng quan điểm, hai bên có to tiếng với nhau. Mẹ tôi còn kể ra những điều con dâu chưa làm tròn (nấu cơm, pha trà…).Mẹ vợ tự ái và không cho con về nhà chồng. Mẹ vợ còn nói: “Nếu còn thương chồng thì cứ về, nhưng sau này sinh con thì mẹ sẽ không qua thăm”, “Mẹ chồng qua nhà sui gia mà còn nói vậy thì với con dâu còn nói nặng tới chừng nào”... Kết quả là vợ tôi cũng không về.Vợ tôi có lần đề nghị xây nhà riêng hoặc qua nhà vợ sống. Xây nhà riêng thì tôi chưa có khả năng, còn đi ở rể thì tôi cảm thấy tàn nhẫn với bố mẹ mình quá.Gia đình tôi đã hết kiên nhẫn và cho rằng con dâu không còn thương chồng, khuyên tôi nên kết thúc để thôi khổ tâm. Nhưng tôi không thể làm được vì tôi còn yêu vợ. Bây giờ hai vợ chồng tôi ai ở nhà nấy, ngày nào cũng liên lạc bằng điện thoại, lâu lâu thì tôi ghé nhà vợ gặp mặt.Tôi hơi hoài nghi về tình cảm của vợ vì cô ấy đã đi 2 tháng rồi mà vẫn không có ý định quay về. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này? Xin hãy cho tôi lời khuyên.