Vợ ham muốn mãnh liệt, chồng cắn răng chịu trận

Ham muốn tình dục quá cao là bệnh lý

Những phụ nữ có ham muốn tình dục quá cao có thể do họ đã đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần, ăn nhiều những thức ăn có tác dụng kích thích ham muốn tình dục nên nhu cầu thoả mãn tăng cao.



Tuy nhiên, đối với những phụ nữ ham muốn một cách quá mức như triệu chứng ở nam giới gọi là cuồng dâm thì cần phải có sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa.



Vì người mắc bệnh này có ham muốn tình dục rất mãnh liệt, khi giao hợp thì khoái cảm lên đến tột đỉnh nhưng không bao giờ thoả mãn. Nhiều người tự cho là có sức khoẻ tốt mà không biết rằng, mình đang mắc một căn bệnh có tên khoa học là Aphrodisia.



Theo Đông y, bệnh này thực chứng là do can kinh (gan) thấp nhiệt, hư chứng là do thận âm hư suy thiếu hụt (yếu về thận âm), tướng hoả (dục hoả) lên quá cao gây nên. Những phụ nữ bị bệnh này rất dễ xúc động, tâm trạng bất an.



Ngoài ra, họ còn có những triệu chứng như nước tiểu màu vàng đậm, miệng khô đắng, khí hư ra nhiều, dính, đặc và trong suốt, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi mỏng, vàng. Lâu ngày, bệnh sẽ trở nên nặng hơn, bệnh nhân thấy thắt lưng, đầu gối mỏi nhừ, đầu váng, tai ù, lòng bàn tay nóng bỏng. Thậm chí suy kiệt về sức khoẻ.