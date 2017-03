Vô hiệu hóa những “sát thủ” trong buồng ngủ

1. Stress

2. Trục trặc trong quan hệ

3. Rượu

4. Ngủ quá ít

5. Làm cha mẹ

6. Trong quá trình trị bệnh

7. Mặc cảm về thân hình

8. Béo phì

9. Rối loạn cường dương

10. Kích thích tố sinh dục nam thấp

11. Suy nhược cơ thể

12. Mãn kinh

13. Quá ít gần gũi

Theo Hòa Trai (VNN/ Webmd.com)



Bạn hoặc vợ/chồng bạn đang đánh mất sự quan tâm tới chuyện buồng the? Những nhân tố sinh lý và tâm lý khác nhau có thể ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số libido của bạn. Hãy chỉ mặt đặt tên những “sát thủ” buồng ngủ đó để tìm cách vô hiệu hóa chúng.Rất có thể bạn là mẫu người phải đảm đương tốt rất nhiều việc trong điều kiện áp lực cao. Nhưng cảm giác quyến rũ thì không chịu là một trong số những việc có thể làm tốt trong áp lực. Những đòi hỏi của công việc, những rắc rối về tiền bạc, chăm sóc người thân bị ốm… và nhiều nhiều những điều gây strees khác có thể làm giảm libido. Để có thể kiểm soát được mức độ stress của mình, bạn hãy học những kỹ năng quản lý áp lực hữu ích hoặc xin lời khuyên của các chuyên gia hay bác sĩ.Những vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa hai người nếu không được giải quyết sẽ trở thành sát thủ hay gặp nhất. Đối với phụ nữ, thông thường những cảm xúc về sự gần gũi là tác nhân chủ yếu để có ham muốn tình dục. Tranh cãi liên tục, ít giao tiếp, mất lòng tin và những rào cản khác có thể đẩy chuyến tàu ham muốn của bạn ra khỏi đường ray.Một hay hai ly rượu không phải lúc nào cũng giúp bạn chỉ ngất ngây mà thôi. Người ta thường cho rằng rượu sẽ khiến bạn “dũng cảm” hơn. Nhưng không phải ai cũng biết rượu còn có thể làm tê liệt dần những ham muốn. Và chắc chắn rằng đối tác của bạn cũng sẽ “tắt điện” khi bạn nồng nặc mùi rượu.Có thể bạn dậy quá sớm hoặc đi ngủ quá muộn nên thường xuyên lỡ những chuyến xe tình. Cũng có thể bạn mắc chứng mất ngủ. Ngủ ít khiến bạn mệt mỏi. Mệt mỏi hủy hoại cảm giác yêu.Bản thân việc làm cha mẹ không giết chết tình đôi lứa. Nhưng nó có thể gây khó khăn khi ta cần thời gian để ở bên nhau gần hơn, trong lúc lũ trẻ cứ quấn lấy chân bố mẹ. Trong trường hợp này có lẽ nên thuê một bảo mẫu để di dưỡng mối quan hệ của bạn. Bạn có con nhỏ? Hãy lên kế hoạch “gặp gỡ vợ chồng” khi đứa bé đã ngủ.Những thứ thuốc làm giảm ham muốn bao gồm: Thuốc chống suy nhược; Các loại thuốc về huyết áp Kháng histamines; Thuốc tránh thai dạng uống; Hóa học trị liệu; Các loại thuốc chống HIV; Finasteride Synthetic progesterone-medroxyprogesterone...Thay đổi sang chế độ điều trị và sử dụng thuốc khác hoặc chuyển liều lượng khác có thể là cách giải quyết. Nếu bạn gặp phải vấn đề này, hãy nhanh chóng báo với bác sĩ. Đừng bao giờ dừng dùng thuốc mà không được chỉ định.Quá khó để cảm thấy sexy khi bản thân bạn không yêu chính hình ảnh của mình. Chẳng hạn, bạn cảm thấy xấu hổ vì thân hình quá khổ (dù không phải thế) thì ngọn đèn yêu của bạn cũng tắt. Nếu đối tác của bạn có những cảm giác này thì bạn hãy thuyết phục vợ/chồng bạn về vẻ quyến rũ tiềm tàng trong họ. Điều đó sẽ có lợi cho cả hai bên.Thừa cân hay béo phì liên quan trực tiếp tới sự thiếu hụt cảm giác quyến rũ, niềm vui vợ chồng, và gây nhiều khó khăn khác. Nguyên nhân chưa được làm rõ, nhưng có thể liên quan tới sự mặc cảm, tự ti, những mối quan hệ nhiều bất mãn và các lý do thiên về tâm lý.Đây là một dạng khác của rối loạn chức năng tình dục. Nhưng người mắc bệnh này lại bị áp lực nhiều hơn về tâm lý, chính những lo lắng của họ càng làm tình trạng trầm trọng hơn.Kích thích tố sinh dục nam thúc đẩy chuyến xe tình. Theo tuổi tác, mức kích thích tố này có thể giảm đi đôi chút. Không phải mọi đàn ông đều bỏ rơi ham muốn khi chỉ số này giảm – nhưng phần nhiều không tránh khỏi.Thật không may là nhiều loại thuốc chống suy nhược lại ảnh hưởng tiêu cực tới ham muốn tình dục – cũng như bản thân sự suy nhược vậy. Lãnh cảm có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã bị suy nhược. Suy nhược và lãnh cảm là tình trạng trầm trọng của sức khỏe vợ chồng, tuy nhiên, hoàn toàn có thể cứu vãn nhờ điều trị.Khoảng một nửa số phụ nữ cho biết họ giảm ham muốn khi thời kỳ mãn kinh đến, mặc dù họ tin rằng điều này quan trọng đối với việc duy trì đời sống tình dục khỏe mạnh. Các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh khiến việc quan hệ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, mối quan hệ, hình ảnh tự thân, chế độ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe của người phụ nữ mới là những nhân tố thật sự quyết định hạnh phúc của họ.Chỉ đòi hỏi dục tình mà không có những vòng tay dịu dàng yêu thương thì thật sự đáng lo ngại. Sự gần gũi không chỉ cần thiết cho cảm xúc. Nếu đời sống vợ chồng của bạn ổn định, hãy thử âu yếm mà không cần sex. Nói chuyện, ôm ấp, mát-xa cho nhau. Học cách thể hiện tình yêu không sex.