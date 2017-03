Vợ ngừa thai, chồng mỏi mắt chờ con

Cho rằng vợ gian dối và không thật lòng yêu mình, Hải đòi chia tay. Cô vợ 28 tuổi khóc lóc thú thật vì quá sợ có con nên đã âm thầm đến phòng khám sản đặt vòng.









Theo Phương Nghi (VNE)



Cùng nỗi mong con như Hải, anh Tuấn nhà ở quận 5, TP HCM, cưới vợ gần 2 năm mà vẫn bặt vô âm tín dù vợ chồng "sinh hoạt" đều đều."Sự thật sẽ không vỡ lẽ nếu một hôm tôi không vô tình nhặt được vỏ một viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong sọt rác. Rình mấy hôm tôi mới bắt tận tay cảnh cô ấy uống thuốc sau khi hai vợ chồng gần nhau", anh Tuấn nói.Trước cơn thịnh nộ của chồng, cô vợ 24 tuổi giải thích chưa muốn có con sớm vì sợ vất vả do công việc còn bề bộn, nhưng không dám nói cùng chồng vì thấy anh và gia đình quá mong em bé.Cưới vợ hơn một năm mà vẫn chư có con, anh Huy nhà ở Trảng Bàng, Tây Ninh, cất công nhiều lần về TP HCM tìm nguyên nhân trị hiếm muộn. Nghe ai bày cách nào để mau có con anh cũng bảo vợ ứng dụng, thế nhưng vẫn không "đơm hoa kết trái"."Lần đó vợ tôi bị rong huyết phải đưa đến bệnh viện, cô ấy phải thú nhận với các bác sĩ đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp rất nhiều lần. Chính điều này đã khiến cô ấy bị phản ứng phụ", anh Huy nói. Giải thích cùng chồng, cô vợ thừa nhận do sợ cảnh bầu bí sinh nở và chưa sẵn sàng chuẩn bị tư thế làm mẹ nên đã âm thầm giấu chồng uống thuốc tránh thai.Theo các bác sĩ khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ, việc các cô vợ trẻ âm thầm đến xin được đặt vòng hoặc tư vấn uống thuốc ngừa thai vì chưa muốn có con sớm không phải quá hiếm. Tuy nhiên hầu hết trường hợp xin được đặt vòng khi chưa sinh con lần nào đều bị từ chối và tư vấn cách tránh thai khác thay thế.Một bác sĩ phụ trách phòng khám chuyên sản khoa tại quận 5, TP HCM, thì cho rằng, những trường hợp muốn "chậm sinh sản" thường là các phụ nữ vướng bận nhiều công việc, hoặc những cô trẻ đẹp chưa muốn có con vì ngại bị hỏng dáng. Số khác mang tâm lý rất sợ sinh đẻ mà không dám tâm sự cùng chồng.Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Sản A, Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, cho rằng, việc đặt vòng đối với phụ nữ chưa sinh con là không nên vì dễ dẫn đến biến chứng gây rong kinh, thậm chí vô sinh."Các biện pháp tránh thai khác thường được các bác sĩ tại bệnh viện sản tư vấn là dùng bao cao su, canh ngày theo chu kỳ kinh nguyệt hoặc uống thuốc ngừa thai", bác sĩ Hà nói.Cũng theo các bác sĩ chuyên khoa sản, để không gặp những phản ứng phụ nguy hại của việc đặt vòng hoặc uống thuốc tránh thai, những phụ nữ chưa sinh con lần nào cần phải tuân theo tư vấn của bác sĩ chứ không nên tự ý dùng thuốc hoặc đến các phòng khám tư nhân để yêu cầu được đặt vòng tránh thai."Tốt nhất là cô vợ hãy tâm sự thật lòng cùng ông xã để có sự thông cảm trước khi cưới. Việc lẳng lặng giấu chồng đi kế hoạch không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn có thể gây mất hạnh phúc gia đình nếu chẳng may người chồng phát hiện ra", một bác sĩ nói.