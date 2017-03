Vô sinh nam giới chiếm 30%

Theo bác sĩ Dũng, cứ 100 cặp vợ chồng vô sinh thì nguyên nhân do vợ chiếm 40%, do chồng là 30%, do cả hai người đều có bệnh là 20% và 10% không rõ nguyên nhân. Nguyên nhân gây vô sinh ở chồng chủ yếu do giãn tĩnh mạch tinh, nhiễm trùng, không xuất tinh, các rối loạn về tình dục, tinh trùng yếu, stress trong cuộc sống… Mặc dù vô sinh do người vợ chiếm tỉ lệ cao hơn nhưng người chồng cần điều trị vô sinh trước vì chi phí thấp và hiệu quả cao hơn vợ. Hiện tại, ngoài các biện pháp điều trị ngoại khoa để lấy tinh trùng, nối ống dương vật… thì các thuốc điều trị nội khoa đối với các trường hợp tinh trùng yếu hoặc không rõ nguyên do chưa chứng minh có hiệu quả thật sự.

D.TÍNH