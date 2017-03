Vụ ly hôn kỳ lạ của người giàu nhất TP Tân An

Thế nhưng, cùng với 2 đứa con (con chung của họ), người vợ ra khỏi nhà không phải với 50% giá trị tài sản chung của vợ chồng, mà là tay không, cùng với món nợ 1,5 tỉ đồng phải trả cho chồng...

Ông Võ Công Bình và bà Nguyễn Thị Khéo thành vợ thành chồng vào năm 1986 lúc 2 người còn nghèo, có giấy đăng ký kết hôn, có với nhau 2 mặt con (Võ Thị Trúc Phương và Võ Thị Trúc Nga). Họ làm ăn phất lên nhanh chóng, xây dựng 2 khách sạn đồ sộ và đẹp nhất TP.Tân An và đặt tên là Phương Nga 1 và Phương Nga 2 (ghép tên 2 đứa con của họ). Họ xây dựng khu liên hợp thể thao hiện đại nhất đồng bằng. Họ là đại lý độc quyền kinh doanh xe gắn máy nhãn hiệu Honda ở tỉnh Long An... Thời ấy, cái tên Phương Nga đồng nghĩa với sự giàu có, hạnh phúc ở Tân An.



Vậy mà, vào năm 2008, họ nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Bà Khéo cho rằng vì ông Bình đã có người phụ nữ khác. Còn ông Bình thì cho rằng nguyên nhân là do bà Khéo không tôn trọng ông và cha mẹ ông. Không biết ai đúng ai sai, chỉ biết rằng, sau khi ly hôn không lâu, ông Bình đã làm đám cưới rình rang với người phụ nữ khác. Nhưng chính chuyện phân chia tài sản khi ly hôn giữa họ mới thật sự “ly kỳ”.



Tại tòa, ông Bình trình bày: Trước khi thành vợ chồng với bà Khéo, ông đã có vợ dưới quê tên Phạm Thị Truyền, tuy không có hôn thú, nhưng là hôn nhân thực tế. Ông cho rằng, trong suốt mấy chục năm, ông sống cùng lúc với 2 vợ. Từ đó, TAND thị xã Tân An (nay là TP.Tân An) đã tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa ông Bình và bà Khéo (vì ông Bình còn đang có vợ là bà Truyền).

Từ việc không công nhận hôn nhân giữa ông Bình và bà Khéo, tòa cũng bác yêu cầu của bà Khéo đòi chia đôi tài sản khi ly hôn. Không chỉ ra đi trắng tay, bà Khéo còn phải trả cho ông Bình số tiền 1,5 tỉ đồng là doanh thu của khách sạn Phương Nga từ năm 2001 đến năm 2007. Sau đó, vào tháng 8.2008, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm và tuyên bà Khéo được chia 2,8 tỉ đồng (số tròn) từ tài sản chung.



Mới đây, vào ngày 20/12/2011, TAND Tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ ly hôn nói trên và tuyên: Hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Long An và bản án sơ thẩm của TAND thị xã Tân An về phần phân chia tài sản trong vụ ly hôn giữa ông Bình và bà Khéo vì “chưa bảo đảm quyền lợi cho bà Khéo”. Giao hồ sơ vụ án cho TAND thị xã Tân An xét xử sơ thẩm lại theo quy định của Pháp luật.



Vậy là sau hơn 4 năm, vụ ly hôn kỳ lạ ở TP.Tân An trở lại từ đầu. Từ sau khi bị xử mất hầu hết tài sản, bà Khéo bị suy sụp hoàn toàn, trở thành nửa tỉnh nửa mê, giờ chỉ nằm một chỗ. Không biết bà có còn đủ sức để tiếp tục đòi sự công bằng cho mình!



Theo T.N (Lao Động)