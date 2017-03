Vũng xoáy cuồng yêu: Bi kịch vì được quá yêu!

Theo CÔNG NHẬT - BÌNH THANH (TTO)



“Trước đây anh ta rất lịch thiệp, hiền lành, giỏi giang. Có ai ngờ...”, chị Tuyết (27 tuổi, Q.5, TP.HCM) mắt đỏ hoe, bỏ lửng câu nói khi nhớ về cơn ác mộng đã không ngừng giày vò cuộc sống chị suốt năm năm qua. Sự lầm tưởng tai hại đó cũng là điểm chung ở nhiều nạn nhân của những kẻ “cuồng yêu”.Có ngoại hình cao ráo, xinh xắn lại thông minh, chị Tuyết từng được rất nhiều người theo đuổi. “Tuy nhiên, gia đình tôi rất khó nên các “cây si” thời cấp III, đại học đến đồng nghiệp ở chỗ làm đều bị bố mẹ tôi “dập tắt” lửa từ sớm. Duy chỉ có anh là kiên nhẫn đến cùng, luôn sẵn lòng xuất hiện những lúc tôi cần... nên sau đó cả gia đình đều quý anh và đồng ý cho quen”, chị Tuyết kể.Mới quen nhau được vài tháng thì anh đã bộc lộ bản tính thích chiếm hữu chị. “Trưa, anh qua văn phòng chở tôi đi ăn trưa và không đồng ý để đồng nghiệp của tôi đi cùng. Tối, anh đăng ký học thêm tiếng Anh với tôi, đi tập thể dục cùng tôi và không để tôi rời một bước. Tài khoản email, Facebook... của tôi cũng bị anh kiểm soát chặt chẽ”, chị nói. Không dừng lại ở đó, anh còn cấm chị không được nhắn tin, nói chuyện với đồng nghiệp nam và dọa sẽ “làm cho ra trò” nếu chị vi phạm “nội quy” này.Nói là làm, một lần khi anh phát hiện chị đi dự tiệc và về nhà trên xe của một đồng nghiệp nam, chị đã nhận một loạt những cái tát nảy lửa và bị anh bóp cổ bắt hứa không tái phạm.Đây cũng là trường hợp mà chị Hoa (nhân viên một tập đoàn viễn thông) đang gặp phải. “Bạn trai tôi là người có ngoại hình lại hài hước, học giỏi... nên bạn bè ai nấy đều ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa”, chị Hoa nhớ lại khoảng thời gian đầu đầy kỷ niệm đẹp. Chỉ từ lúc cả hai đi làm thì anh dần trở nên vô tâm, hờ hững khiến chị nhiều lần chạnh lòng.Cuối cùng, chị Hoa xiêu lòng trước sự quan tâm đầy ấm áp từ một đồng nghiệp. “Có lẽ anh chưa bao giờ tin là tôi lại dám bỏ một người hoàn hảo như anh nên khi nghe tôi nói tiếng chia tay, anh đã trở nên điên loạn, hứa hẹn thề thốt với tôi đủ điều. Anh dọa tự tử rồi đeo bám tôi khắp nơi, liên tục làm phiền người yêu mới của tôi bằng đủ trò”, chị Hoa kể. Cuối cùng chị đành phải chia tay người yêu mới vì quá mệt mỏi.Bẵng đi một thời gian, tưởng mọi chuyện nguôi ngoai nên chị tiếp tục quen người khác. Anh lại xuất hiện và lần này còn quậy kinh hoàng hơn. Anh đập phá nhà của chị, nguyền rủa chị trước mặt bạn bè, hàng xóm và dọa sẽ ném chị từ tầng lầu xuống đất, dọa tung những hình ảnh nhạy cảm... Hiện tại chị Hoa vẫn tiếp tục chìm đắm trong chuỗi ngày dài hoảng loạn và chỉ biết khóc thầm, không có lối ra.Nạn nhân của chứng “cuồng yêu” không chỉ dừng lại ở giới nữ. Điển trai, nhà giàu lại biết cách ăn nói, anh Vinh (30 tuổi, nhà ở Q.2) trở thành “người trong mộng” của nhiều bạn nữ, trong đó có Ngọc.“Là lỗi của tôi khi đã yếu lòng trước lời đề nghị tình “cho không biếu không” của cô ấy. Nào ngờ sau đó cô ấy lưu giữ lại cảnh nóng, dọa nói với người nhà tôi là tôi đã cướp cái “ngàn vàng” của cô ấy... và bắt tôi chia tay người yêu hiện tại để quen, kết hôn với cô ấy. Điều đáng sợ là cô ấy quá “cao tay”, tận dụng mọi cách để kết thân với gia đình tôi và tạo một hình ảnh ngây thơ, trong sáng trước mặt mọi người... nên nếu tôi kể sự thật ra chắc chẳng mấy ai tin”, anh Vinh bức xúc.Sau đó anh quyết định tìm kế hoãn binh bằng cách thuyết phục cô ấy để anh đi du học. Dẫu vậy hằng ngày anh Vinh vẫn bị buộc phải ngồi chat webcam, nói chuyện hàng giờ với cô gái anh chưa từng yêu này!Tới tận bây giờ, dù vẫn thường xuyên gánh chịu những cơn hành hung từ người yêu, chị Tuyết vẫn cắn răng giấu gia đình vì “sợ cha mẹ già xót con, đau lòng rồi đổ bệnh”. Biết được điểm yếu này của chị, gã người yêu hung bạo ngày một đặt ra nhiều điều khoản quái dị, ngay cả trang phục đi làm, chuyện gối chăn... chị cũng bị quản lý và phải răm rắp làm theo. Những vết bầm tím trên người, hậu quả từ các cơn ghen tuông vô cớ của người yêu... được chị giấu kỹ dưới lớp áo dài tay, cao cổ...Tương tự, anh Vinh từng một mực từ chối chia sẻ câu chuyện của bản thân với người viết do sợ gia đình biết được sự thật sẽ bị sốc, mọi người nhìn vào sẽ cười chê. Bạn bè thân khuyên anh cứ mạnh dạn nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng, bởi nếu cô ấy tung clip nóng thì sẽ bị pháp luật xử lý. Tuy nhiên anh quyết giữ thanh danh của gia đình, bản thân hơn là tìm cơ hội giải thoát cho chính mình. “Tôi từng thử một lần nói chia tay, và cô ấy lập tức gửi hình nhạy cảm của hai đứa đến nhà bạn gái cũ của tôi. Sau lần đó tôi không dám thử nữa”, anh Vinh buồn rầu nói.Sợ bị tạt axit, sợ bị mọi người coi thường khi clip nóng bị tung ra... cũng chính là thứ vũ khí vô hình đầy quyền lực khiến chị Hoa bị người yêu khống chế để rồi chấp nhận một cuộc sống đầy khắc khoải, tuyệt vọng.Điều đáng nói là khi nạn nhân đã rơi vào vòng xoáy cuồng yêu thì gia đình của chính kẻ cuồng yêu cũng chưa chắc can thiệp được. “Tôi tìm gặp cha mẹ của anh ta và thuật lại toàn bộ câu chuyện, nhưng mọi chuyện đâu vẫn vào đấy và tôi lại bị đánh nhiều hơn. Sau này tới thăm hai bác thì lại càng xót xa hơn khi thấy hai bác chỉ biết rấm rứt khóc và luôn miệng xin lỗi tôi vì đã không làm được gì. Thật lòng giờ tôi chẳng biết phải làm sao...”, chị Tuyết thở dài.