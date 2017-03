Vũng xoáy cuồng yêu: Lối thoát nằm ở đâu?

Buông xuôi!

Mạnh dạn tìm lối thoát

Cơ quan chức năng thờ ơ!



Bên cạnh sự nhu nhược, thiếu dứt khoát trong việc tự tìm giải pháp của chính người trong cuộc, một số nạn nhân khẳng định các cơ quan chức năng cần gánh một phần trách nhiệm trong việc hỗ trợ những nạn nhân của nạn cuồng yêu.



Anh Vinh (một nạn nhân) cho rằng pháp luật chưa thật sự lắng nghe tiếng nói của người bị hại. Anh cho biết nếu đem sự tình báo với cơ quan chức năng tại địa phương thì thông tin chưa chắc được xử lý mà có thể nhanh chóng bị rò rỉ ra ngoài... “Nhiều công an thực chất cũng là hàng xóm láng giềng với tôi, nên việc bảo mật thông tin là điều vô cùng khó. Chưa kể “trái bóng trách nhiệm” sẽ bị đẩy đưa qua lại theo kiểu “bên anh”, “bên ả” khi kẻ cuồng yêu hoặc nạn nhân chỉ đăng ký tạm trú. Nhiều người đồng cảnh ngộ đã chia sẻ với tôi như thế” - anh Vinh nói. Bên cạnh đó, một số nạn nhân thể hiện sự băn khoăn khi tìm đến kêu cứu thì cơ quan chức năng trả lời chung chung, hờ hững theo kiểu “tính chất sự việc chưa đủ nghiêm trọng nên không thể xử lý”.





Có người chọn giải pháp im lặng cam chịu hoặc tìm cách trốn tránh bi kịch đời thực, nhưng cũng có người dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề để từ đó tìm ra lối thoát...Từng là “cặp đôi hoàn hảo” trong mắt bạn bè suốt thời đại học, nhưng chỉ nửa năm sau khi ra trường và đi làm, mối quan hệ của Phong và Vân (Q.Tân Bình, TP.HCM) tuột dốc không phanh khi Phong ghen tuông vô cớ với tất cả những người đàn ông xung quanh Vân. Vân dứt khoát chia tay Phong sau quãng thời gian dài chịu đựng khôn xiết, nhưng cuối cùng chị đành rút lại lời nói, bất lực trước những đe dọa tạt axit, giết người, tung clip nóng... theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ” từ Phong. “Ngay cả việc tôi từng tự tử và may mắn được mọi người cứu sống kịp thời cũng không thay đổi được suy nghĩ trên của anh ta thì tôi còn hi vọng gì?” - chị Vân giải thích cho quyết định buông xuôi mọi thứ của mình.Sợ bạn bè, người thân bị liên lụy hoặc lo lắng thanh danh của gia đình bị mất khi những chuyện tế nhị bị phơi bày cũng là điểm chung thường thấy ở hầu hết nạn nhân của những kẻ cuồng yêu... Biết được điểm yếu này của “con mồi”, những kẻ cuồng yêu ngày càng dấn sâu hơn vào trò hành hạ không nương tay nạn nhân của mình...“Tôi thì lại không thể dứt khoát với người yêu cũ, bởi cô ấy có những hành động tự hủy hoại bản thân khiến tôi quá sốc khi biết được. Mỗi lần hai đứa cãi nhau là tối về cô ấy lại tự rạch vào tay, có lần còn tự tát liên tiếp vào mặt... làm tôi khó xử vô cùng” - anh Huy (nhân viên ngân hàng) cho biết.Thay vì đầu hàng số phận, chị An (nhân viên bán hàng trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) cương quyết chia tay với Phương, anh người yêu hay ghen từng là bạn “thanh mai trúc mã”. Chị quyết định hẹn gặp anh nói rõ mọi chuyện. “Tôi nói với anh rằng anh còn quan trọng hơn một người yêu cũ vì chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm ấu thơ đẹp đẽ bên nhau. Tôi muốn anh bình tâm nhìn lại mọi chuyện và trả cho tôi cuộc sống mà tôi đáng được sống. Cả một năm sau buổi nói chuyện đó, tôi không chấp nhận tình cảm của người đàn ông nào khác để Phương yên chí rằng anh không bị phản bội... mà chúng tôi chia tay chỉ vì không hợp nhau. Và mọi chuyện dần trở nên êm ấm” - chị An nói.Để chấm dứt tình trạng bị “cầm tù” trong tình yêu, anh Sinh (32 tuổi, Q.3) chọn giải pháp làm “bác sĩ trái tim” cho cô người yêu cũ hay ghen một thời gian, song song đó anh cố gắng cư xử thật khéo, nhẹ nhàng đưa ra nhiều thông điệp để cô hiểu anh chỉ muốn làm bạn. Một ngày đẹp trời, cô tuyên bố đã tìm được tình yêu mới, anh Sinh mới thở phào nhẹ nhõm.