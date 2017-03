Xin đừng gây tổn thương cho trẻ...

Tít lại hỏi tiếp: “Con ngoan sao lại không có quà, sao chỉ bạn Hoàng Anh được ông già Noel tặng quà hả mẹ…”. Đó là một tình huống được đăng tải trên blog của một người mẹ trong ngày Giáng sinh.

Câu chuyện của Tít sau đó được người mẹ giải thích cặn kẽ, đó là tại trường của Tít bỗng xuất hiện một ông già Noel, cũng với bộ râu dài màu trắng, bộ đồ màu đỏ… chỉ có điều ông Noel không cưỡi trên con tuần lộc. Rồi ông bước vào lớp, gọi tên bạn Hoàng Anh và trao cho bạn một món quà.

Dĩ nhiên, trong lúc bạn Hoàng Anh sung sướng với món quà được ông già Noel tặng thì những bạn khác cùng lớp như bé Tít lại buồn thiu…

Và mùa Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ là mùa Giáng sinh khó quên nhất trong ký ức của những học sinh Trường Tiểu học Lưu Quý An, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Sự xuất hiện của ông già Noel tại một lớp học đã khiến các cháu học sinh tò mò và hậu quả cuối cùng là nhiều học sinh phải nhập viện do bị giẫm đạp, chen lấn hôm 23-12. Trong đó một cháu phải chuyển thẳng xuống BV Việt Đức để điều trị do chấn thương nặng. Hiện cháu đã tỉnh nhưng vẫn phải tiếp tục thở máy và điều trị theo dõi về chấn thương.

Chiều 24-12, cô Nguyễn Thị Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lưu Quý An, đã nhận trách nhiệm về sơ suất để người lạ vào trường, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu các cá nhân có liên quan thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Cũng theo cô Thịnh, trước đó trường đã có quy định không cho các ông già Noel xuất hiện trong trường nhưng không hiểu bằng cách nào ông già Noel này qua được cửa bảo vệ để thực hiện sứ mệnh được phụ huynh giao phó.

Quan tâm đến con cái, tạo niềm vui cho con bằng những món quà bất ngờ từ ông già Noel, qua đó để truyền tải các thông điệp yêu thương là một hành động không ai có thể chê trách. Tuy nhiên, nếu không được cân nhắc một cách thấu đáo, hành động này có thể gây tổn thương cho trẻ. Và lúc đó, với các em, câu hỏi về sự công bằng cũng như tình yêu thương của cha mẹ lập tức bị phai nhạt đi rất nhiều.

V.THỊNH