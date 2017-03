Xinh gái sao lại kém duyên?

Bạn của mọi nhà



Xuân Trinh là một cô nàng rất năng động, trò chuyện thú vị và nhiệt tình thì "thôi rồi". Nhưng càng ngày ai cũng thấy khó chịu vì sự quá lố của cô nàng.



Ở ngoài đời thực thì không có gì đáng nói, nhưng đến khi trở thành cư dân mạng thì ôi thôi, bao nhiêu là duyên của cô nàng bị bão thổi bay vèo đi đâu hết sạch! Cô nàng add cả ngàn người vào friend list của mình trên Facebook, sau đó ngày ngày siêng năng comment hết page này đến page khác, wall nọ đến wall kia một cách rất hồn nhiên dù có quen biết hay không, khiến mọi người rất bực mình, thậm chí còn muốn xóa tên cô nàng phiền phức này ra khỏi danh sách.



Sự tự nhiên của cô nàng lên đến đỉnh điểm khi vào page của một báo nọ, siêng năng trả lời comment tất cả độc giả dù đó là vấn đề đúng hoặc sai, cứ như mình là admin page hay trưởng ban "thứ thiệt". Khi được hỏi, cô nàng vẫn khăng khăng thấy mình không có gì sai cả vì con gái mà phải nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện mới có thể gây được thiện cảm chứ im im, lù khù thì chán lắm cơ!



Các chàng nghĩ sao: “Mình sẽ rất ấn tượng với mẫu con gái thế này ngay từ đầu vì sự thân thiện của nàng, nhưng nếu cấp độ thân thiện cứ tăng theo... cấp số nhân kiểu này thì hơi khó chịu thật. Cuộc sống mỗi người đều cần sự riêng tư, không một ai muốn mình có thêm một cái đuôi ngày ngày đi giám sát đâu!” (Thanh Minh, 19 tuổi)



Các nàng nên: Nhiệt tình là rất đáng hoan nghênh, nhưng nhiệt tình quá lố sẽ bị coi là phiền phức. Hãy điều chỉnh sự nhiệt tình của mình hợp lý, đặc biệt là đối với người mới quen biết, đừng vồ vập quá sẽ khiến người khác có ấn tượng ban đầu không hay về bạn, hãy thật tinh tế để mọi người thấy vui vẻ vì điều đó các nàng nhé!











Phũ mồm, ác miệng

Như bạn Lan Anh (17 tuổi) là một cô nàng rất cá tính, sự thẳng thắn, bộc trực của bản thân luôn được mọi người yêu mến. Nhưng từ khi được tín nhiệm trở thành bí thư của cả lớp thì cô nàng đổi tính hẳn. Lan Anh từ cá tính chuyển sang xấc xược khi nào không hay. Có khi lại chẳng xem ai ra gì và sẵn sàng “bật” lại những ai mà nàng “ngứa mắt” một cách hoành tráng nhất khiến mọi người đều sợ hãi và có cái nhìn thiếu thiện cảm thay vì nể cô nàng.Mức độ “phũ” của Lan Anh tăng theo cấp số nhân khi hết thảy các thành viên ai cũng từng "dính chưởng" của Lan Anh. Có cô bạn vừa mặc một cái áo tank top trông rất xinh thì cô nàng bảo: “Người vậy mặc vào làm gì, khoe mỡ hả?”, hay cậu bạn nọ vừa có bạn gái liền bị cô nàng chê không thương tiếc: “Con đấy vừa lùn, vừa ốm, mặc đồ lại chả giống ai!”, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.Biện minh thế này: Cô nàng đã chuẩn bị cho mình một lý do rất chi là hoàn hảo để bao biện lại sự “kém duyên” của mình – “Mọi người không ai hoàn hảo cả nên cần có một ai đó nhận xét để trở nên chỉnh chu, hoàn thiện hơn. Người đó không ai khác phải là mình, vì mình là lãnh đạo của lớp thì đành phải hi sinh thôi (thở dài), mọi người nhận xét mình ngoa ngoắt, khó chịu, đỏng đảnh thì đành chịu vậy, họ ghen tị với khả năng của mình mà!”Con trai thấy thế nào: “Mình thấy cô nàng này thật sự khó để thay đổi và gần như chuyện này là bản chất luôn rồi! Những cô nàng chua ngoa thế này chẳng phải mẫu người tốt để làm bạn và làm người yêu lại càng không thể. Sự “chọc ngoáy” khiến người khác phải nhăn mặt và dán ngay mác “xấc xược” cho cô nàng, dẫu nàng có ý tốt muốn góp ý với mọi người, nhưng mà cách thể hiện ấy khiến người khác khó lòng chấp nhận.” - Minh Quân (17 tuổi).Có một tips nhỏ cho bạn nếu chẳng may bạn giống cô bạn trên: “khuyên đúng người, khuyên đúng chỗ” vì lời khuyên của bạn không nên nói bừa bãi, lời nói của bạn có tầm "sát thương" rất lớn. Hãy điều chỉnh lại để nó dễ chịu với mọi người, và nhớ là: đừng chê bai người khác khi bản thân không thể làm tốt hơn thế.