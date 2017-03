Xoá đi ngượng nghịu trong buổi hẹn đầu

Theo Hồ Bích Ngọc (DT/Ask )



Chắc chắn rồi, chẳng dại gì hỏi về quá khứ của chàng/ nàng ngay từ lần gặp đầu. Phụ nữ rất nhạy cảm, vì vậy, ta chỉ nên nói về quá khứ khi các nàng đề cập đến. Chủ động hỏi han nàng biết đâu lại làm tổn thương nàng thậm chí là tổn thương bản thân mình khi biết sự thật rằng nàng vẫn còn vấn vương tình cũ.Ai cũng cần những khởi đầu mới, quên đi ít nhiều quá khứ để mà sống cho nhẹ người, vì vậy hãy nhẹ nhàng, dịu dàng khi nói về quá khứ của nhau, để người kia cảm thấy được cảm thông trước những sai lầm từng mắc phải (nếu có). Nam giới chỉ muốn được nhận ít son môi của phụ nữ, nào đâu muốn chấm khăn giấy lau nước mắt cho nàng để khỏi nhoè mascara.Thường câu chuyện sẽ nhẹ nhàng và an toàn hơn nếu ta hỏi về anh chị em của đối phương (Nhưng tuyệt đối đừng hỏi nhiều nếu nàng có các chị em gái: “Thế các em ý có xinh không?” Thôi xong, câu hỏi này sẽ giết chết mọi cảm xúc của nàng). Hỏi về cha mẹ cũng được nhưng sẽ hơi ngại nếu họ đã chia tay, đặc biệt buồn nếu họ tan đàn xẻ nghé từ khi nàng còn tấm bé. Vì vậy, anh chị em thường tạo ra cảm xúc vui vẻ và an toàn hơn, đồng thời nó cũng giúp bạn ghi điểm với nàng bởi bạn đang thể hiện sự quan tâm và hứng thú với gia đình nàng.Đây là một cách để khơi dậy niềm hứng thú không bao giờ cạn của các cô gái. Hãy hỏi về những vùng đất mà nàng đã đặt chân qua và những nơi mà nàng muốn tới trong tương lai. Nếu nàng nói về một địa danh nào đó và nhấn mạnh rằng đó là nơi nàng vẫn luôn ao ước đến thăm, hãy nhớ lấy và trở thành người hùng trong mắt nàng một ngày nào đó bằng cách biến giấc mơ của nàng thành hiện thực. Đây cũng chủ đề để cả hai người hiểu hơn về phông văn hoá của nhau cũng như máu phiêu lưu mạo hiểm của người kia.Chủ đề này đặc biệt thích hợp nếu hai bạn hẹn gặp ở nhà hàng hoặc quán bar, hãy nói về khẩu vị của mình, thích ăn gì, uống gì. Nói về ẩm thực và bạn sẽ biết hai người có cùng khẩu vị hay không, hơn nữa những chủ đề tiềm năng khác sẽ bất ngờ nảy ra trong quá trình nói về ăn uống. Cơ bản thì ai cũng phải ăn và uống và ai cũng có những sở thích riêng của mình. Chủ đề này an toàn với tất cả các đối tượng.Hỏi người ta về việc học hành trong quá khứ và liệu người ta có muốn học tiếp lên cao không thực sự là một con dao hai lưỡi. Người ta có thể nói thao thao bất tuyệt nếu từng đạt được nhiều thành tích trong học tập nhưng cũng có thể sẽ cảm thấy ngại ngùng và thú nhận rằng công việc của mình hiện giờ chẳng liên quan gì đến những thứ từng được dạy ở trường, những năm tháng đi học không phát huy hết tác dụng trong nghề nghiệp hiện tại. Trong trường hợp nào, bạn cũng nên trấn an và khuyến khích nàng nói nhiều hơn bằng những lời khen ngợi về những gì nàng đã làm được.Nếu hai người đều đã qua tuổi đi học lâu rồi, vậy thì chủ đề về công việc, mục tiêu tương lai trong sự nghiệp có vẻ an toàn hơn. Chú ý, đừng đê cổ ấy đi quá sâu vào những chi tiết tiêu cực như vì sao cô ấy cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị, nhàm chán, rằng tại sao cô ấy đã phải thay đổi công việc tới bảy lần. Nói chung, mọi người đều thích khoe khoang một chút về công việc của mình, không cần biết cụ thể chi tiết về công việc của họ. Một chút “nổ” sẽ khiến bạn cảm thấy tích cực và vui vẻ hơn với ý nghĩ mình đang hẹn hò với một người đầy tiềm năng, dù người đó sẽ là CEO trong tương lai hay chỉ đang là một nhân viên bán hàng đa cấp trong hiện tại, chẳng có gì là sai nếu người ta thích “nổ” (miễn là đừng nổ to như bom nguyên tử!).Hãy hỏi nàng về bạn bè của nàng. Dù bạn không biết về họ, nhưng nàng chắc chắn thích kể cho bạn nghe về những người bạn của nàng, ý nghĩa của họ đối với cuộc sống của nàng và nàng đã quen biết các bạn trong những dịp như thế nào, những việc thú vị họ đã từng làm với nhau. Đừng đánh giá thấp những câu chuyện này bởi qua đó bạn sẽ thu được nhiều thông tin quý giá về nàng.Nếu bạn muốn tiến xa hơn với nàng, thiện cảm của những người bạn kia dành cho bạn sẽ khiến nàng “đổ” nhanh hơn và chính họ cũng là người giúp bạn hiểu hơn về tình yêu của mình.Nàng thích trượt patin, sưu tầm tem, hay khiêu vũ? Thể thao thì thế nào? Thích nghe loại nhạc gì? Những câu hỏi này sẽ giúp hai người biết được có sợi dây liên kết nào giữa sở thích của hai bên không. Hơn thế, nam giới nên đưa ra những lời bình luận, đánh giá mang tính sâu sắc để gây ấn tượng thay vì đặt ra hàng tràng những câu hỏi theo kiểu phỏng vấn đối phương.Bạn cần một bức tranh rõ ràng và toàn diện về cuộc sống của nàng, bạn cũng cần phát ra những tín hiệu để dò xét phản ứng của đối phương, điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Nàng có muốn cùng bạn đi bơi, đạp xe, leo núi… vào ngày cuối tuần không? Hãy thử rủ nàng xem. Bắt được tín hiệu, nàng sẽ biết: “À, chàng muốn gặp mình vào dịp cuối tuần. Đây sẽ là cuộc hẹn hò thú vị.”Hãy tin rằng nàng đang rất vui vẻ khi ngồi nói chuyện với mình và nàng đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú… Cứ nghĩ thế đi để luôn thấy tự nhiên và tự tin trong suốt buổi nói chuyện. Nếu ngôn ngữ cơ thể của nàng cũng phát ra tín hiệu tích cực, bạn hoàn toàn có thể mong đợi những kết quả tốt đẹp trong tương lai.Hãy “gạ gẫm” nàng với những kế hoạch mà hai bạn muốn thực hiện cùng nhau trong tương lai. Chẳng hạn một chuyến leo núi lên đỉnh Phan-xi-păng hoặc cùng tham gia một lớp học võ nào đó… Phần trăm hiện thực của những kế hoạch này thì chưa biết đến đâu nhưng nó sẽ khiến nàng hứng thú với những cuộc gặp tiếp theo. Tuy vậy, những dự định nho nhỏ này không nên được vẽ ra quá nhiều và quá xa xôi. Nếu đặt ra nhiều viễn cảnh tương lai quá mà hiện thực thì chưa đi đến đâu, nàng sẽ sợ mà chạy mất dép. Nhưng nếu đây là một người phụ nữ nghiêm túc và hai người rất thích nhau, khi tới một thời điểm nào đó, hãy bật mí thành thật về “chuyến hành trình dài” mà bạn luôn muốn cùng nàng thực hiện.