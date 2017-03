Xử lý thế nào khi đối diện người yêu cũ?

Trong tình cảm, có những tình huống xảy ra ngoài mong đợi, và điều đó khiến người trong cuộc không tránh khỏi đau khổ và mệt mỏi. Dù bạn đã chấm dứt mọi liên lạc với ex (người yêu cũ), và đang cố gắng xây đắp cho mối quan hệ hiện tại tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ do người xưa không nỡ thấy bạn đang hạnh phúc trong khi người ấy đau khổ vì vẫn còn yêu bạn, nên người ta sẽ là “vật cản” khiến mối quan hệ hiện tại của bạn gặp thử thách… Vậy, hãy tham khảo những lời chia sẻ sau đây

Bạn bị níu kéo

Tình hình: Từ lúc bạn có người yêu mới đến giờ, ex luôn luôn làm phiền bạn với ý định mong bạn suy nghĩ lại, rồi luôn tỏ ra cao thượng và bảo sẽ đợi chờ. Liên tục nói những lời yêu thương và cố tỏ ra chân thành, thậm chí khơi gợi lại những kỉ niệm đẹp chỉ để mong bạn mủi lòng mà quay về với người ấy.

Thực chất, đó chỉ là chút ích kỉ còn sót lại, ex cảm thấy không cam lòng khi họ thật sự bị bạn lãng quên. Họ muốn bạn vẫn nhớ đến họ, vẫn còn tình cảm với họ, mặc dù chưa chắc tình cảm họ dành cho bạn vẫn nguyên vẹn như ngày nào…

Giải quyết: Trường hợp này, ex chỉ muốn níu kéo duy nhất mình bạn, chỉ mong bạn suy nghĩ lại mà quay về. Vì vậy, nếu bạn vững lòng, thì một thời gian sau, khi cảm thấy sự níu kéo vô tác dụng, ex sẽ tự động “buông tha” cho bạn.

Vào thời điểm này, đừng mong giữa bạn và “người xưa” duy trì được mức quan hệ bạn bè, vì chỉ có bạn nghĩ thế chứ người ta thì không nghĩ vậy đâu. Nên tránh nói chuyện là tốt nhất. Bên cạnh đó, bạn hãy cư xử thật khéo léo, đừng thể hiện tình cảm với người mới trước mặt người cũ, điều đó sẽ gây cho ex sự tổn thương sâu sắc và rất có thể người ta “ăn không được thì đạp đổ” tiếp đấy, như trường hợp tiếp theo



Có những tình huống éo le với người cũ buộc bạn

phải khéo léo và tế nhị. (ảnh mang tính minh họa) Có những tình huống éo le với người cũ buộc bạnphải khéo léo và tế nhị. (ảnh mang tính minh họa)

Người yêu cũ nói xấu bạn với người yêu mới

Chuyện là: Ex tìm cách làm quen với người yêu mới của bạn và kể cho một nửa hiện tại của bạn nhiều điều không hay về bạn. Từ tính cách, thói quen, cho đến các mối quan hệ. Bạn đã thật sự bị sốc khi ex nói xấu về bạn không tiếc lời, nào là phụ bạc, phản bội, lăng nhăng, có mới nới cũ… Thậm chí ex còn “phán” với “một nửa hiện tại” của bạn rằng: “Trước sau gì hai người cũng chia tay thôi…”

Bí kíp: Khi ex nói xấu bạn, đừng bao giờ đi thanh minh liên tục với người yêu hiện tại bằng cách chứng minh rằng bạn luôn tốt, và người ấy thật tồi tệ vì đã nói xấu bạn. Không cần thiết như vậy.

Tốt hơn hết, hãy tỏ ra cao thượng bằng cách nói những lời tốt đẹp về ex trước mặt người yêu mới, rồi sau đó kể hết cho người yêu mới nghe về những mâu thuẫn đã khiến cả hai chia tay. Người yêu mới ắt hẳn sẽ thông cảm cho bạn hơn, vì bạn có cách cư xử khéo léo và tinh tế.

Ex càng nói xấu bạn thì giá trị của ex trong mắt người khác cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Vì vậy, thay vì gân cổ lên bào chữa cho chính mình, hãy điềm tĩnh phân tích, đồng thời cư xử tốt với người cũ, để người ấy thấy rằng, người ấy đã sai khi nói xấu bạn

Bạn bị người yêu hiện tại hiểu lầm

Đặt vấn đề: Bạn và người yêu cũ đã chia tay được một thời gian khá dài. Bây giờ cả hai vẫn là bạn bình thường và chuyện xưa đã đi vào dĩ vãng. Nhưng đôi khi bạn và ex hay đùa giỡn và trêu chọc nhau bằng cách nhắc lại kỉ niệm xưa, dù không cố ý. Người yêu hiện tại của bạn rất khó chịu về điều này và luôn nơm nớp lo sợ rằng “tình cũ không rủ cũng tới”, do đó hay suy nghĩ lung tung và tình cảm hiện tại của bạn đang rất gian nan

Khắc phục: Vấn đề này cực kì đơn giản. Chỉ cần để ex của bạn lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho bạn. Nếu ex đã thật sự quên bạn, hẳn ex sẽ giúp bạn và người yêu hiện tại hạnh phúc.

Còn nếu người cũ vẫn còn ý đồ nào đó, bạn phải nên chứng minh cho người yêu hiện tại thấy rằng bạn đã thật sự quên ex bằng cách không liên lạc trong một thời gian nhất định, và chứng minh tình yêu chân thành của bạn. Nếu đó là người thật sự hiểu bạn, người ấy sẽ không còn quan tâm đến việc ex của bạn làm gì…

o0o

Chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng dễ hiểu, nhất là khi bạn đã trải qua một vài mối tình, thì những mối tình sau cũng sẽ có đôi chút rắc rối do “dư âm” của quá khứ mang lại. Nhìn thẳng vào sự thật và học cách giải quyết đúng đắn, bạn sẽ hạnh phúc bền lâu.