Xử phạt hành chính đám cưới đồng tính ở Hà Tiên

Trước đó vào ngày 16-5, tại nhà ông Trương Văn Hắc (số 119 đường Phương Thành, phường Bình San) diễn ra lễ cưới cho con là Trương Văn Hên (22 tuổi) - một người được bà con cho là đồng tính. Đám cưới này có khoảng sáu bàn tiệc, tuy nhiên khi bà con thực khách đến đông đủ chia vui với gia đình gia chủ thì tá hỏa khi chú rể xuất hiện tên là Nguyễn Hoàng Bảo Quốc cũng là người đồng tính.



Do thấy đám cưới kỳ lạ quá nên rất đông bà con ở các phường lân cận trong địa bàn thị xã Hà Tiên kéo đến khiến cả tuyến đường Phương Thành bị ách tắc. Ngay sau đó chính quyền địa phương đã phải huy động cả lực lượng công an phường và công an thị xã đến giải tỏa những người hiếu kỳ.



Trao đổi với PV, bà Lâm Lệ Oanh - chủ tịch UBND phường Bình San - cho biết ngày 16-5, phường rất bất ngờ với đám cưới hai người đồng tính là Nguyễn Hoàng Bảo Quốc và Trương Văn Hên.



Bà Oanh cũng cho biết đám cưới này không xin phép chính quyền địa phương, dù vậy với đám cưới đồng tính thì pháp luật Việt Nam không chấp nhận. “Khi phát hiện giải tán những người hiếu kỳ, phường đã mời gia đình và cặp đồng tính này lên để giáo dục và xử phạt hành chính. Sau khi xử phạt xong thì hai em đã chấp nhận và rời khỏi địa phương đi nơi khác” - bà Oanh nói



Theo T.THÁI (TTO)