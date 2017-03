Xử phạt vi phạm bạo lực gia đình: Chì chiết chồng, dọa con đều bị phạt

Những vụ bạo hành thương tâm Tối ngày 31-8, Tạ Văn Thành (Tân Bình, TP.HCM) đã dùng gậy có đóng đinh nhọn ở đầu đánh cháu Thảo, con gái ruột của Thành. Sau đó, Thành kéo con vào bếp, nắm chân cháu Thảo cho vào ngọn lửa để đốt trên bếp gas. Trước đó, Thành từng đánh cháu Thảo đến gãy tay và bị công an phường xử phạt hành chính 350.000 đồng. - Khuya ngày 9-9-2009, Hoàng Xuân Linh (ngụ tại TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã dùng cây đánh đập vợ dù đuợc nhiều người hàng xóm can ngăn. Đến 1 giờ sáng 10-9-2009, cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết và công an xã có mặt vận động nhưng Linh vẫn khóa cửa, cầm dao uy hiếp vợ và thách thức nếu ai bước vào sẽ đâm chết vợ rồi tự sát. Trong lúc có đông đảo người chung quanh chứng kiến, Linh bật đèn, dùng dao khống chế, buộc vợ cởi hết quần áo quan hệ tình dục. - Cháu Nguyễn Phương Ninh trú ở 39B, lô 2 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, thường xuyên bị mẹ đẻ và cha dượng là Vũ Văn Phủ hành hạ, ngược đãi. Ngày 30-12-2009, sau khi bị bỏ đói và trói hơn một ngày trong nhà tắm, cháu Ninh đã qua đời.