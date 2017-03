Xuất ngoại khoe... thân

C.T.S. khoe thân trong một buổi chụp hình - Ảnh tư liệu



Người ngoài nghĩ gì?

Theo CÔNG NHẬT (TTO)



Thời gian gần đây có những bạn trẻ thậm chí công khai khoe những phần nhạy cảm của cơ thể để làm bàn đạp bước vào giới biểu diễn. Một số bạn còn xuất ngoại để thực hiện những tấm ảnh hở hang đến mức “nghẹt thở” cho các tạp chí nước ngoài...Cởi để kiếm danh2.250.000 là số kết quả chúng tôi có được khi gõ tên nam người mẫu 22 tuổi C.T.S. trên trang thông tin tìm kiếm Google. Phần lớn kết quả có nguồn gốc từ báo chí nước ngoài.Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 20 trang kết quả để vào tìm hiểu thông tin về C.T.S. thì có tới 90% trong số này ngập tràn “ảnh nóng” của S. với những tư thế vô cùng khó coi. Điều đáng chú ý là những bộ ảnh của C.T.S. càng về sau càng táo bạo. Sự “chịu chơi” của S. - thoát y ngay tại trường quay - trong một sô truyền hình Thái Lan gần đây đã khiến nhiều người há hốc mồm... “Thật chướng mắt! C.T.S. đang cố tình “khoe thân” để làm bàn đạp bước vào các lĩnh vực khác mà bất chấp dư luận”, Mỹ Vân (sinh viên ĐH Kiến trúc TP.HCM) nhíu mày, chia sẻ.Tương tự, E.T. hiện là một trong những từ khóa được cư dân mạng lùng sục, tìm kiếm nhiều nhất. Không như “đàn chị” T.T. chỉ nổi tiếng trong nước, hình ảnh E.T. - với chung một kiểu khoe eo thon, ngực nở, gợi tình ở mức tối đa - liên tục xuất hiện trên nhiều tờ báo “người lớn” trong khu vực châu Á với những mỹ từ khá “kêu” như: Paris Hilton của Việt Nam, người đẹp gốc Việt quyến rũ nhất, thiếu nữ có vòng 1 tuyệt vời ngất ngây...Định hướng đi theo con đường thời trang “thiếu vải” cũng giúp E.T. nhận được nhiều lời mời qua một số nước chụp những bộ ảnh dành cho người lớn...Dõi theo những “thành quả” mà E.T. và C.T.S. đạt được thời gian qua, một số bạn trẻ tự xưng là hot boy, hot girl hoặc có ngoại hình đẹp đã không giấu tham vọng sẽ nối bước đi theo con đường “cởi... xuyên lục địa” bằng mọi giá.V.H. - một nữ thí sinh từng đoạt giải trong cuộc thi thời trang năm 2009, đã không ngần ngại phát biểu: “Họ làm được thì tôi cũng làm được!”. Để thể hiện quyết tâm, V.H đã cho đăng những bộ ảnh sốc và táo bạo nhất trên trang Facebook của mình. Mỗi ngày V.H. dành vài giờ lướt qua các trang báo nước ngoài trên mạng, tìm đủ mọi cách liên lạc và tiếp thị bộ ảnh nóng bỏng của mình. Cô nàng còn mạnh miệng: “Tạm thời chỉ chấp nhận hở 90% vì còn ở trong nước và sợ “ổng bả” cằn nhằn khi biết được. Chứ truyền thông nước ngoài mà đánh tiếng thì hở 100% cũng chơi luôn!”.Một nhà nhiếp ảnh (đề nghị giấu tên) cho chúng tôi biết: “Rất nhiều bạn trẻ Việt hiện có suy nghĩ thoáng đến bất ngờ, họ sẵn sàng chụp hình khỏa thân bởi nghe theo lời dụ dỗ “đây là cách duy nhất để danh tiếng vươn ra tầm... thế giới!”... từ một số người có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Họ cứ vô tư cởi để rồi không ít trường hợp sau đó phải ngậm đắng nuốt cay vì tiếng đâu không thấy, chỉ thấy những bộ ảnh của mình được truyền bá rộng rãi ở những trang web khiêu dâm...”.Thực chất việc chọn con đường nào để nhanh đến đại lộ danh vọng là quyền tự do của mỗi cá nhân. Như lời bạn Hưng Thịnh (chủ tịch Hội HS-SV Việt ở Sydney, Úc): “Ngay cả ngôi sao lớn như ca sĩ Madonna cũng từng phải trầy trật, chọn con đường tương tự để đi, để nổi lên giữa bầu trời nghệ thuật luôn đầy nhân tố mới”. Bạn cho rằng những cá nhân trên chỉ đáng phê phán nếu sau đó mãi tiếp tục ỷ lại vào việc khoe thân, không chịu phấn đấu đi lên bằng tài năng thật.Trái ngược quan điểm của Thịnh, Alton Chen (người Mỹ gốc Hoa) bày tỏ: “Tôi thấy sợ và khá khinh thường những người như vậy.Người phương Tây có tư tưởng khá thoáng nhưng họ lại rất khắt khe, thậm chí dè bỉu khi biết ai đó tận dụng thế mạnh thân thể để kiếm tiền, mưu cầu lợi danh”. Anh liệt kê một loạt trường hợp như Liam Hemsworth, Jesus Luz hay cô người mẫu, diễn viên gốc Việt Tila Nguyen... với lời khẳng định chắc nịch: “Đây là những ngôi sao ngoại khá có tiếng tại Mỹ. Họ có thể được nhiều người biết đến nhưng họ chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng từ khán giả dẫu sau này đã nỗ lực ít nhiều. Nói cách khác, họ chỉ được xem như những con rối đến từ phương xa”.Giới trẻ trong nước phần lớn có thái độ khắt khe về vấn đề này. Bích Liên (ĐH Ngoại thương cơ sở 2) mong muốn sẽ có sự báo động và can thiệp kịp thời từ xã hội, bởi: “Ranh giới giữa việc chụp ảnh nóng và những cạm bẫy sau hậu trường là vô cùng mong manh, nhất là khi bạn trẻ ngày một thực dụng và độ tuổi bước vào đời ngày càng non trẻ. Huống hồ việc này chắc chắn sẽ tác động rất nhiều đến hình ảnh người Việt trẻ trong mắt bạn bè quốc tế”.Hoàng Tuấn (ĐH Bách khoa TP.HCM) thẳng thắn đúc kết: “Tôi chẳng thể nào thông cảm cho những bạn trẻ này. Phương Tây thì không sao, còn với văn hóa châu Á thì đây là điều không thể nào chấp nhận được!”.