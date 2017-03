Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày tìm được sự cân bằng trong cuộc sống với những mối tình ảo, nhiều phụ nữ trở nên lo lắng và tự dằn vặt hoặc sa đà quá mức vào mối tình ảo khiến cuộc sống thật như địa ngục trần gian. Theo các chuyên gia, hậu quả của ngoại tình tư tưởng nhiều khi còn nghiêm trọng hơn cả ngoại tình thật.



Yêu ảo mãnh liệt hơn cả yêu thật!



Sau 7 năm chung sống, Linh bắt đầu chán ghét cuộc sống hôn nhân của mình. Vì Lâm (chồng Linh) có lịch sinh hoạt đều đặn "một ngày như mọi ngày". Ngay cả cách "yêu" và cách thể hiện tình yêu của anh với vợ theo Linh cũng là có vấn đề.



Anh vụng về, thật thà đến tội. Khi có việc gì Linh cần hỏi ý kiến, anh cũng chỉ nói gọn lỏn: "Tuỳ ý mẹ mày". Mỗi ngày qua đi Linh đều thấy cuộc sống của mình trở nên tù túng như địa ngục trần gian. Để giải khuây, Linh bắt đầu lang thang trên mạng, vào phòng chat với bất kỳ ai "sáng đèn". Tình cờ một ngày, Linh gặp một người đồng cảnh ngộ, ăn nói có duyên và cũng rất biết cách tán tỉnh phụ nữ.



Theo lời tự giới thiệu thì anh làm trong lĩnh vực kinh doanh ngành điện tử, điện lạnh. Công việc mang lại lợi nhuận tốt nhưng lấy vợ là "lá ngọc cành vàng" chẳng biết làm gì mọi công việc lớn bé trong nhà đều do anh đảm nhiệm. Linh và người đàn ông tên Thành đó sau vài lần nói chuyện đã yêu nhau nồng nhiệt trên mạng.



Hằng đêm Linh gần như thức trắng để chat gặp "người yêu" khi chồng con đã ngủ say. Chỉ cần chat với người tình trên mạng nghe những câu tán tỉnh ngọt như mía lùi của anh là chị có thể thoả mãn không cần đến sức lao động của ông chồng có lịch sinh hoạt "một ngày như mọi ngày".



Họ say sưa chat với nhau mà không thấy buồn ngủ để bày tỏ nỗi niềm yêu thương trong lòng. Thời gian đầu, tình cảm mãnh liệt gần như điên cuồng khiến cả hai quên đi tất cả. Họ thường nói với nhau những lời có cánh chan chứa yêu thương:



- "Em mãi là niềm ao ước trong mộng của anh.



- Với em anh cũng là niềm mong đợi khôn cùng.



- Anh muốn được ở bên em, bây giờ và mãi mãi.



- Giá như mình có thể làm được điều đó mà không có gì trở ngại anh nhỉ!



- Nếu chúng ta cùng muốn điều đó thì vượt qua trở ngại cũng không khó em à...".



"Hôm nào anh cũng mong đêm đến thật nhanh để được gặp em, nói chuyện với em. Chỉ có trò chuyện cùng em mọi căng thẳng, âu lo trong đầu anh mới tan biến đi được".



Hay "Thức khuya để được nói chuyện cùng em là niềm mong đợi và là hạnh phúc của anh. Anh nhớ em nhiều, nhớ đến cồn cào, quặn thắt".



Họ đã cùng bàn với nhau về một phương án đến nơi mà chỉ có hai người. Nghĩa là hai người sẽ cùng trốn cơ quan để đến với nhau trong giờ làm việc, chiều đến lại ai về nhà nấy.



Nhưng chính lúc tình yêu trên mạng bùng cháy và bắt đầu có nguy cơ vượt qúa giới hạn, Linh lại thấy chùn bước và mặc cảm tội lỗi.



Linh bắt đầu tự dằn vặt lương tâm, tự chất vấn mình. Lâm là người chồng, người cha biết lo cho vợ con, không chơi bời đàn đúm, lương tháng nào cũng đưa đủ cho vợ mỗi tội sống hơi đơn điệu và thô vụng. Phản bội chồng thì thật tội lỗi, rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi sự vụng trộm này bị bại lộ...



Căn bệnh không dễ chữa



Các chuyên gia khuyên rằng khi bắt gặp bạn đời ngoại tình qua mạng không nên phản ứng quá dữ dội. Chuyện đã xảy ra rồi. Hãy cùng nhau bình tĩnh giải quyết.



Những người có vợ (chồng) đang ở trong tình trạng ngoại tình tư tưởng cũng nên nhìn lại chính mình, có thể bạn đã không quan tâm đầy đủ đến bạn đời nên họ phải tìm người khác để trò chuyện.



Bởi khi một người không được đáp ứng đầy đủ tình cảm trong hôn nhân thì họ sẽ đi tìm kiếm để lấp đầy chỗ trống.

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Ngoại tình tư tưởng là căn bệnh không dễ chữa. Không chỉ ở phụ nữ mà ở đàn ông, việc ngoại tình tư tưởng cũng xảy ra. Nhưng có điểm khác là đàn ông không thể ngoại tình tư tưởng kéo dài như phụ nữ mà hành vi “phạm tội” thường diễn ra khá nhanh sau đó. Ở phụ nữ, nguyên nhân chủ yếu là không hài lòng với cuộc sống thực tại, thiếu hoà hợp với ông xã, ước mơ cao xa hơn...



Bà Nguyễn Hồng Quyên, chuyên gia tâm lý, Trung tâm tư vấn tâm lý Thanh Tâm cho rằng: "Ngoại tình xét về mặt tích cực thì nó giúp những người đang cảm thấy cuộc sống hôn nhân bế tắc nhìn thấy tia sáng xanh. Nhưng xét trên phương diện tiêu cực thì ngoại tình tư tưởng là một biểu hiện của sự chung tình nhưng bạc bẽo.



Vì họ không bội ước với hôn nhân, nhưng lại gian trá trong tâm hồn, vờ vĩnh, lừa gạt với người bạn đời vẫn đang chung sống. Họ tự ngụy tạo một sự thủy chung kiểu như "ác quỷ mặc áo của thiên thần". Hành động này còn độc ác hơn cả ngoại tình thật vì nó nguỵ tạo để giam hãm bạn đời của họ vào một hạnh phúc giả tạo, sự phản bội trá hình, vào một bất hạnh bí mật".



Cũng theo chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Quyên, giải quyết vấn đề ngoại tình tư tưởng không quá khó nhưng người trong cuộc cần phải tỉnh táo với chính mình. Biết kiềm chế hành vi và đặc biệt là cẩn trọng với những quyết định mới nếu không sẽ tự mình đi vào ngõ cụt. Khi nhận ra mình có dấu hiệu ngoại tình tư tưởng thì cần nhất là quan tâm đặc biệt đến nguyên nhân của vấn đề để có thể điều chỉnh theo hướng tích cực nhất.



Theo bà Trần Thị Hồng Hà, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn Tình yêu - hôn nhân - gia đình, thuộc Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngoại tình tư tưởng là một người hướng tới mối quan hệ khác ngoài vợ ngoài chồng nhưng chưa có quan hệ về thể xác. Nhiều người cho rằng như thế không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình.



Nhưng trên thực tế, từ yêu tư tưởng đến hành động thực tế là một ranh giới rất mong manh. Thậm chí, nhiều khi ngoại tình tư tưởng còn nguy hiểm hơn ngoại tình thực. Vì khi đó, người tình trong mộng được đánh giá rất cao và gần như không có tỳ vết trong mắt họ, họ trở nên mơ mộng, huyễn hoặc về nó và càng dễ thất vọng, chán chường với cuộc sống thực và hình ảnh người đang đầu ấp tay gối với họ càng trở nên tồi tệ hơn so với bạn tình trong mộng. Theo đó, hôn nhân càng dễ bị đổ vỡ.





