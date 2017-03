Yêu cuồng, yêu dại!

Mỗi khi nhắc đến việc chọn người yêu, Hạnh (PR của công ty quảng cáo Q.L, quận Đống Đa - Hà Nội) luôn mạnh miệng nói: “Thà chọn người yêu đẹp mà khổ còn hơn chọn một anh chàng xấu xí mà hạnh phúc”. Và điều này đã ứng với Hạnh!



Chỉ vì vẻ ngoài



Tuy không sắc nước hương trời nhưng anh chàng nào muốn lọt vào mắt xanh của Hạnh thì phải đạt tiêu chuẩn đầu tiên là đẹp trai. Khi còn ở trường đại học, có vài anh chàng theo đuổi nhưng Hạnh lắc đầu vì họ “chưa đủ chuẩn”. Cô cũng đã không ít lần chạy theo mấy anh có vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm để rồi không ít lần khóc lóc, vật vã vì bị từ chối tình yêu.



Tốt nghiệp xong, Hạnh không về quê mà ra Hà Nội lập nghiệp, làm PR cho công ty Q.L. Và ở đó, Hạnh đã gặp được Minh - một “công tử” Hà thành, đẹp trai, con một gia đình danh giá. Choáng ngợp trước vẻ ngoài ấy, Hạnh ra sức chiều chuộng, chăm sóc người yêu, thế nhưng khi đến nhà người yêu chơi thì… bị chê xấu xí, quê mùa, không xứng với con trai của họ. Chị của Minh, người yêu Hạnh, bảo: “Con bé nhìn đầy phèn thế kia, diện cỡ nào cũng không trở thành người thành thị được”.







Minh họa: NGUYỄN TÀI

Yêu anh chàng đào hoa

Nên suy nghĩ về hành vi sống

Ngày nay, việc sống chung trước hôn nhân không còn là điều xa lạ. Vấn đề là các bạn trẻ trong cuộc phải xác định xem tình yêu giữa mình và người ấy có chân thành, mỗi người có chín chắn trong suy nghĩ, trưởng thành trong quyết định chung sống và ý thức về trách nhiệm của mình không, hay đó chỉ là giải quyết nhu cầu tâm sinh lý, thiếu vắng tình yêu, trách nhiệm?



Hãy luôn nhớ rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ bản thân đang làm gì và làm như thế nào. Và nên nhớ rằng, mỗi hành vi sống đều đem lại những kết quả nhất định. Cuộc đời bạn chính là điều bạn nghĩ và cái mà bạn đang làm!



Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt

Theo Ngân Hà ( NLĐ)



“Yêu nhau mấy núi cũng trèo”, Hạnh và Minh quyết dắt tay nhau tìm hạnh phúc ở một phòng trọ và bất hạnh cũng xảy ra từ đó. Vốn quen sống trong gia đình giàu có, cơm dâng, nước rót, được bố mẹ cho tiền tiêu xài hằng tháng nên khi sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, thiếu thốn đủ thứ, Minh trở nên cau có, bức bối. Đỉnh điểm là khi Hạnh bị thai hành mệt mỏi, cô không thể yêu chiều, cung phụng Minh nữa, chỉ non 2 tháng sau, Minh bảo… “không chịu nổi cuộc sống khổ sai” nên bỏ về nhà bố mẹ sống. Và ít lâu sau, Minh cưới một người vợ môn đăng hộ đối do gia đình chọn sẵn!Hạnh như rơi xuống đáy vực thẳm, cô không biết phải làm gì với cái thai ngày càng lớn trong bụng. Sợ cha mẹ, họ hàng, bà con ở quê biết cô “không chồng mà chửa”, Hạnh ra cầu Long Biên định tự tử. Đứng bên thành cầu, đứa bé trong bụng đạp mạnh, Hạnh sực tỉnh, thấy con hoàn toàn vô tội, lỗi chỉ tại cô. Giữa Hà Nội đô hội, không người thân, không tiền bạc, Hạnh sinh con trong nước mắt, trong tủi nhục và cố hy vọng một ngày nào đó Minh sẽ nhớ đến mẹ con cô!Trái với Minh, Thanh (nhân viên kinh doanh thiết bị inox K.L, quận 12- TPHCM) không có vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm nhưng lại có cái miệng dẻo quẹo, nói chuyện cuốn hút với những lời ngọt ngào. Khi học phổ thông, Thanh nổi tiếng đào hoa, thay bồ như thay áo và khi Thanh đã để ý em nào, nhất định em đó phải “đổ”. Dù biết điều đó nhưng Yến (làm cùng công ty K.L) vẫn chết mê chết mệt trước Thanh. Mặc cho mọi lời ngăn cản, khuyên răn, Yến vẫn quyết chọn Thanh làm người yêu vì… “ai chẳng có quá khứ, đó chỉ là tình vụng dại thời niên thiếu, giờ Thanh chỉ có mình Yến thôi”.Yến tin tưởng tuyệt đối vào người yêu. Với những “lời nói ngọt lọt đến xương”, Thanh rủ rê Yến về sống chung cho đỡ tốn kém và tiện bề chăm sóc nhau. Ban đầu, Yến không chịu vì sợ cha mẹ biết được sẽ không tha thứ và gia đình Thanh đánh giá thấp cô, nhưng trước những lý lẽ Thanh đưa ra và tình cảm lấn át lý trí, Yến đã xiêu lòng. Khi biết chuyện, gia đình Thanh cực lực phản đối, không chịu cưới. Sau 2 năm bền bỉ thuyết phục gia đình và không ít lần đau đớn giải quyết “hậu quả của tình yêu”, Thanh và Yến cũng được cưới nhau.Nhưng… chỉ 3 tháng sau ngày cưới, Thanh - Yến kéo nhau ra tòa khiến mọi người rất sốc. Khi hỏi lý do, cả hai đều im lặng, nhưng lối xóm khu trọ đều biết là vì Thanh thường tán tỉnh các cô gái khác và không ít lần đưa về “tâm sự” tại nhà trọ trong khi Yến đi làm. “Giá như lúc trước mình tỉnh táo nghe lời khuyên của mọi người thì đâu đến nỗi lở dở như ngày nay và mang tiếng có một đời chồng”- Yến buồn bã nói.