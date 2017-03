Yêu đại gia có sướng?

Vế câu còn trống



“Tôi quen anh ấy khi làm nhân viên môi giới cho một công ty bất động sản. Anh vốn là một đại gia nhà đất khá có tiếng. Ban đầu tôi cũng ngại ngùng và tránh mặt anh, phần vì anh là đối tác quan trọng của công ty, phần do anh hơn tôi khá nhiều tuổi. Nhưng những buổi cà phê trò chuyện dưới danh nghĩa “gặp mặt” đã khiến tôi yêu anh từ lúc nào không biết. Anh thành đạt, đàn ông, và trên hết là vô cùng chiều chuộng tôi. Yêu anh được hai tháng, tôi viết đơn xin nghỉ việc vì không thể chịu nổi hội chim lợn trong công ty ra lườm vào nguýt, cạnh khóe. Nhưng nguyên nhân chính là những gì anh chu cấp cho tôi còn nhiều hơn cả lương tôi đi làm cả năm cộng lại. Rồi không biết từ bao giờ, tôi ỷ lại, sống dựa vào anh.



Những tưởng chúng tôi cứ yêu nhau thế rồi sẽ tiến tới hôn nhân. Ai ngờ đại gia đã từng có hai đời vợ của tôi nhất định nói không với việc ràng buộc đời nhau thêm lần nữa. Anh nói thẳng: “Chúng mình có con cũng được, nhưng anh không muốn kết hôn”. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng có người phụ nữ nào có thể sống cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” đến hết đời? Những khi anh đi công tác, mình tôi trong căn nhà tiện nghi rộng rãi mà thấy trống vắng vô cùng. Tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó, tôi sẽ không chịu nổi mà đi tìm cho mình người đàn ông khác, người sẵn sàng làm chồng hợp pháp của tôi”. - (N.P, 25t, HN)



Yêu một đại gia, người hơn các nàng có thể không phải là tuổi đời mà ở tuổi yêu, tuổi kiếm tiền và tuổi nhìn người, không thể tránh khỏi việc các nàng thấy mình nhỏ bé và yếu đuối trước họ. Bên cạnh đó, những điểm cộng chói lóa của các đại gia luôn có ma lực kỳ lạ với nữ giới.



Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại véo von câu "Chân dài mà thiếu đại gia; Khác gì cỗ thiếu thịt gà lá chanh!" Một khi việc các đại gia có tiền và có quyền hoàn toàn chiếm ưu thế trong việc càn quét các nàng chân dài xinh đẹp đã được mặc định là điều đương nhiên, thì nỗi lo lắng của những nàng yêu đại gia cũng theo đó mà ngày một dâng cao.



Yêu nhau chưa được một tháng, M.Thủy gần như phát điên khi phát hiện chàng đại gia của mình có sở thích “để tình trang trải khắp muôn nơi”. Thôi thì rải rác từ Nam ra Bắc, không đâu thiếu những kỉ niệm mặn nồng của chàng. Quyết không để mất người yêu vào tay (nhiều) người khác, Thủy ra sức tân trang bản thân.



Đi spa không đủ, nàng quyết tâm sang tận Thái Lan làm một cuộc đổi mới toàn diện. Chẳng hiểu những nỗ lực để “thế giới này là của chúng mình” của Thủy có kết quả gì không, chỉ biết trong thời gian Thủy sang Thái, đại gia của nàng ở nhà đã vi vu vào tận Nha Trang “đổi gió”.



Thế mới biết, giữ chân một người đàn ông bình thường đã không đơn giản, giữ được đại gia xem ra còn khó gấp trăm lần. Nên nhớ họ - những đại gia ấy phải đánh đổi những gì để có được vị trí như ngày hôm nay. Không chỉ là thời gian, tiền bạc, công sức mà còn là mồ hôi, nước mắt và những mánh khóe mà e rằng các nàng còn quá non và xanh để có thể hiểu hết.



Họ có nhiều vấn đề để bận tâm, nhiều mối quan hệ phải chăm sóc, nhiều bạn bè đối tác để giao dịch làm ăn. Những ấn tượng đẹp ban đầu về một người đàn ông giàu có, chín chắn và đầy trách nhiệm sẽ nhạt dần. Vì thế, chuẩn bị sẵn tâm lý để không bị hụt hẫng và lời khuyên hữu ích nhất cho các nàng đã, đang và có ý định sẽ yêu một đại gia.



Cuộc đời bạn do bạn viết nên



Khi mới nhận lời yêu Q. - một đại gia trong ngành truyền thông, K.V khá bối rối và lo lắng vì chàng vốn là một người rất có tiếng, lại làm trong lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện nên áp lực lại càng tăng. Lần đầu tiên cùng người yêu tham dự một event lớn, K.V không khỏi ngỡ ngàng và lúng túng vì thế giới quá lấp lánh mà chàng đang sống. Cô thấy lạc lõng vô cùng khi gặp những bạn bè đối tác của chàng, những con người cũng giỏi giang, thành công không kém. May mắn là sau khi tâm sự với người yêu, K.V đã được chàng động viên rất nhiều.



Từ một cô nàng nhút nhát và ngại giao tiếp, K.V tích cực tham gia những lớp học quan hệ ngoại giao và trau dồi vốn ngoại ngữ cũng như kiến thức của mình. Dần dần, V đã rũ bỏ được những mặc cảm ban đầu. Những gì tích lũy được trong thời gian học tập đã giúp cho V có được một công việc ổn định và thu nhập tốt. Giờ đây, K.V có thể tự tin đi bên cạnh chàng đại gia của mình. Nhờ có anh, K.V đã thay đổi bản thân theo hướng tích cực nhất mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.



Trên thực tế, không khó để là chính mình hay trở thành một phiên bản mới tốt hơn của bản thân. Vấn đề không phải ở chỗ người các nàng yêu là ai, mà là các nàng có làm được những gì mình đã quyết tâm thực hiện hay không. Thay vì chạy theo người ta, tại sao các nàng không tìm cách hoàn thiện bản thân để chàng không thể rời mắt khỏi mình? Nên nhớ, phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc chính trị. Chân lý đó đúng trong mọi thời gian, hoàn cảnh và trường hợp. Vì thế, để tránh há miệng mắc quai hay phải phụ thuộc vào chàng, tốt nhất các nàng hãy học cách để trở thành đại gia của chính mình. Từ chối món quà đắt tiền từ chàng, đề nghị được share hóa đơn bữa ăn tối… đâu phải là điều quá khó khăn phải không?



Nhưng… mọi việc đều có thể tốt đẹp



Tình yêu không có chỗ đứng cho những lo sợ mơ hồ vô cớ. Nếu biết cách biến những lo lắng thành động lực để hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tình yêu, các nàng sẽ thấy dù yêu ai đi chăng nữa, đều cực kỳ dễ thở. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hại nếu các nàng nhất định vớ lấy những sợ hãi ấy vào mình và đánh mất niềm tin vào những điều không có thật.



Đừng biến tình yêu của hai người giống như một cuộc trao đổi. Nếu mong muốn có một tình yêu thật sự bền lâu, các nàng nên tin vào tình cảm của mình để bắt đầu với một người đàn ông, mà trên thực tế có thể là bất kỳ ai, trẻ hoặc già, đại gia hoặc tiểu tư sản. Đến khi ấy, thì dù có yêu đại gia hay không, mọi thứ sẽ đơn giản và nhẹ đầu hơn nhiều, phải không?





Theo DT/ 2!Đẹp