Yêu lầm một người quá khôn ngoan

Tôi quen anh khi đang học năm thứ hai đại học. Anh học khác khoa, hơn tôi một khóa, biết nhau từ những lần biểu diễn văn nghệ của trường.



Anh là một người giàu nghị lực và quyết tâm trong học tập, nhiều học kỳ đều được học bổng loại giỏi. Sau này, khi yêu nhau rồi anh kể, gia đình anh ở quê rất khó khăn, cha mẹ làm nương rẫy không đủ ăn, nên ngoài giờ học anh còn đi làm thêm buổi tối ở mấy quán ăn để kiếm tiền ăn học.



Có lẽ, cũng như nhiều người con gái khác, yêu được một chàng trai chăm chỉ học hành lại có nghị lực như vậy là niềm hạnh phúc không có gì hơn. Gia đình tôi không giàu có nhưng cũng vào loại khá giả ở thành phố, lại chỉ có mình tôi, nên ba mẹ rất quan tâm đến việc hôn nhân của tôi sau khi ra trường. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, bằng sự khôn ngoan của mình, anh đã chiếm được tình cảm của cha mẹ tôi. Tất nhiên, tôi cũng hài lòng với sự lựa chọn của mình.



Ra trường, tôi đi dạy. Anh thì vào làm ở một công ty do ba tôi giới thiệu, vì giám đốc công ty là bạn thân của ba. Sau một thời gian cả hai có việc làm và thu nhập ổn định, cha mẹ nhắc chuyện hôn nhân thì anh thoái thác, viện lý do còn phải lo cho các em, lại vừa lên chức trưởng phòng nên công việc bận rộn.



Ngây thơ, tôi lại tin anh nhưng cha mẹ tôi thì không tin như thế. Sau một thời gian tìm hiểu, cha tôi biết được anh sắp cưới con gái của giám đốc công ty anh. Đám cưới đó sẽ mang lại cho anh chức phó giám đốc khi bố cô ta nghỉ hưu. Lúc này, tôi mới hiểu ra tất cả. Anh chỉ lợi dụng tình yêu của tôi và vị thế của gia đình tôi để làm bàn đạp.



Cay đắng hơn, anh còn nói lời cảm ơn tôi và gia đình đã cưu mang anh trong những ngày tháng khó khăn, đã xin việc cho anh trong lúc mới ra trường trước khi… chia tay tôi.



Năm năm yêu anh tôi đã tin và dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu. Cha mẹ tôi cũng đã yêu thương, tin tưởng anh, vậy mà…



Phải sau một thời gian tôi mới nhận ra mình cũng còn có chút may mắn, bởi nếu tôi lấy phải một người bạc bẽo như vậy làm chồng thì sẽ khổ suốt đời. Là con gái, có lẽ, không ít người từng yêu lầm một lần trong đời.



Tôi mới 24 tuổi đầu, vẫn còn quá trẻ để làm lại tất cả. Mong nỗi đau này qua thật nhanh...





Theo PNO