Yêu một "tiểu nữ" đại gia

Quân (Nghệ An) nói: “Đã qua rồi cái thời các bạn nữ nghĩ rằng tất cả các chi phí của buổi đi chơi, hẹn hò đều do các bạn nam thanh toán. Nhiều bạn nữ luôn chủ động chia sẻ tình phí với bạn trai của mình, điều đó khiến cánh mày râu chúng tớ cảm thấy...bớt đi được một chút gánh nặng.



Thế nhưng, vì nhà người yêu của tớ khá giàu có, nên cô ấy luôn muốn giành phần thanh toán mỗi lần hai đứa đi chơi. Cũng chẳng phải cô ấy khinh thường tớ hay gì mà làm thế, chỉ đơn giản là hiểu rõ hoàn cảnh của tớ, một chàng sinh viên ngoại tỉnh sống xa nhà, nhưng đôi khi, tớ cũng cảm thấy tủi thân lắm khi không phải là người đứng ra trả tiền...”



Nam (ĐH Kinh Doanh Công Nghệ) lại chia sẻ “Cô ấy được bố mẹ chu cấp nhiều tiền, hơn nữa còn có một công việc làm thêm ổn định nên khá tự do và thoải mái trong việc tiêu xài, lắm khi thành hoang phí. Tớ rất ngại những khi đi mua sắm cùng cô ấy.



Đôi khi mặc cảm của một thằng con trai chẳng có đủ tiền để mua tặng bạn gái những món đồ đắt tiền khiến tớ có cảm giác cổ họng chát đắng, muốn từ chối đi cùng cũng không xong”.



Minh (HV Tài Chính) tâm sự: “Nàng của tớ là một diva tiệc tùng. Cô ấy thường xuyên tham gia các buổi tiệc hào nhoáng cùng bạn bè mà đôi khi tớ là thành phần bắt buộc phải tham gia. Những món ăn đắt tiền, những thức uống giá tiền triệu, tớ chẳng quen. Bỏ về không được, đành lớ ngớ giữa những thú vui của người yêu và bạn bè cô ấy”.











Theo DT/Mực Tím

Đối với các bạn nam: Hãy chủ động chọn những địa điểm ăn uống và vui chơi phù hợp với túi tiền của bạn. Đừng vì chiều theo thói quen tiêu xài của cô ấy mà vác mặt tới những nơi đắt tiền để rồi ôm vào lòng cảm giác muối mặt.Đừng bao giờ nghĩ rằng các cô gái sẽ tỏ ra khinh thường bạn trong những trường hợp như thế. Không hề nhé. Bởi tình yêu thực sự, sẽ không thể sử dụng tiền bạc làm thước đo được! Hơn nữa, các cô gái của chúng ta hẳn cũng không hề dễ chịu nếu người yêu mình tự ti thái quá đâu nhé !Đối với các bạn nữ: Bạn không hề sai trái khi được sinh ra trong cuộc sống đại gia. Bạn có tiền và được quyền làm chủ với số tiền ấy. Tuy nhiên, hãy hiểu cho cảm giác của các chàng trai, khi mà luôn muốn là người rút ví nhưng khả năng tài chính lại có hạn.Hãy thống nhất với chàng những địa điểm đến, hãy đề nghị chia sẻ phần lớn hơn trong hóa đơn thanh toán mỗi lần đi chơi. Thế nhưng, không được để chàng có cảm giác là người phụ thuộc. Bởi không có chàng trai nào mong muốn điều đó đâu. Chỉ cần tinh ý một chút là được thôi, đúng không các cô gái?Giữa việc bạn yêu một cô gái bình thường và một cô gái sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có. Chúng ta nên tìm đến với nhau trong tình yêu, thay vì những toan tính vụ lợi. Điều khả quan nhất bạn nên làm là có cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người, để chắc chắn rằng không có điều gì khiến người kia lăn tăn, khiến tình cảm rạn nứt. Hãy để tình yêu dẫn lối cho mình!