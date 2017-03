Yêu quá lâu khủng khiếp hơn chuyện "sớm hết tiền"

Các chuyên gia cho rằng, giống như chuyện "sớm hết tiền", "yêu" quá lâu là thủ phạm phá hỏng cuộc sống ái ân.

Mỗi lần "yêu" hết 1 đến 2 tiếng đồng hồ

Trên thực tế không ít phụ nữ cảm thấy hoảng loạn và kinh sợ chuyện đó khi chồng hành sự quá lâu. Vùng kín rát cháy, cơ thể thì mệt nhoài vẫn gồng mình chiều đấng phu quân vì sợ chàng đi tìm của lạ. Do đó, mỗi lần chồng gần gũi họ lại nổi da gà nhưng vẫn cố chịu đựng.

Bác sĩ - chuyên gia tư vấn Phạm Thị Vui, Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe đời sống cho biết: "Trường hợp gọi điện đến Trung tâm vì chồng "yêu" quá lâu không nhiều nhưng với họ đó là sự chịu đựng khủng khiếp. Họ thường tâm sự rằng đó là nỗi đày ải không dễ chia sẻ. Có anh chàng gọi điện đến vì chuyện này thì nói rằng mình hì hục mãi mà vẫn không hoàn thành “nhiệm vụ”. Nhưng khi hỏi chuyện tôi mới biết anh ta đã quen thủ dâm với động tác cọ xát rất mạnh khiến cho đầu "cậu nhỏ" bị chai lỳ với các kích thích, nên khi yêu vợ, anh ta cảm thấy "nhẹ đô".

Nếu yêu quá lâu, người phụ nữ sẽ chịu sự đau đớn và dần dẫn tới ngại yêu. Ảnh minh họa

Chị Nguyễn Ánh T., quận Thanh Xuân, Hà Nội thổ lộ: "Tôi thấy mình như kẻ tuỳ tùng trong chốn phòng the. Không chiều thì sợ chồng sẽ tìm đến với người khác còn chiều thì cứ nghĩ đến là rùng mình sợ hãi. Anh ấy thường kéo dài cuộc yêu trong khoảng 1- 2 tiếng đồng hồ. Khi cuộc ái ân đi qua, tôi thấy khô rát, đau đớn".

Còn chị Trần Hồng N., xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tâm sự: "Thời gian đầu tôi cũng cố chiều nhưng sau khi kết hôn khoảng 7 tháng tôi cảm thấy mình không thể chiều mãi được. Người tôi gầy mòn, hai mắt thâm trũng vì sau những cuộc yêu kéo dài đó, người tôi lả đi. Mệt đến mức không thể ngủ được vì toàn thân đau nhức, rã rời. Bây giờ thì ngoài cảm giác sợ khi chồng đến gần tôi không còn cảm xúc yêu đương gì nữa. Nhiều lần tôi đã nhẹ nhàng góp ý với chồng nhưng lần sau vẫn chẳng khác gì. Nên dù không có chút cảm xúc gì tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì sợ anh ấy tìm đến với người khác. Nhưng không biết sự chịu đựng của tôi kéo dài được đến bao giờ".

Yêu quá lâu là bệnh lý

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục Ánh Sáng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cuộc yêu kéo dài quá lâu do nam giới chậm "xuất binh" là một dạng bệnh lý nam khoa. Trên thực tế, số người bị bệnh lý này không nhiều nhưng nó là nỗi kinh hoàng nếu phụ nữ chẳng may lấy phải người chồng mắc phải bệnh lý này. Vì nó sẽ khiến phụ nữ trở nên mệt mỏi, thậm chí mất hứng thú với chuyện yêu thay vào đó là nỗi sợ hãi, lãnh cảm...

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, mỗi lần yêu thường chỉ kéo dài từ 15-30 phút và cuộc yêu thành công là nam được lên đỉnh, biểu hiện bằng "xuất binh", phụ nữ cũng lên đỉnh biểu hiện qua việc co thắt "cô nhỏ". Trong mỗi “cuộc giao ban”, phụ nữ có thể được lên đỉnh từ 2-3 lần nhưng nam giới chỉ một lần duy nhất. Do đó, “cuộc giao ban” hoàn hảo là nam giới dừng lại khi phụ nữ kết thúc lần lên đỉnh thứ 2 hoặc thứ 3. Sau khi đã thỏa mãn, cả hai giới đều muốn được thư giãn nghỉ ngơi nếu nam giới vẫn tiếp tục cuộc yêu thì đó là điều khiến phụ nữ kinh sợ. Còn nam giới cũng bị hao tổn sức lực luôn cảm thấy ức chế, bức bí. Do đó, khi có bệnh lý nam giới cần biết rõ những bất thường ở cơ thể mình nên kéo dài hơn nữa khúc dạo đầu và trong giai đoạn này phụ nữ sẽ làm việc nhiều hơn. Đây cũng là cách rút ngắn giai đoạn hành sự trong “hiệp chính”.

Những tác nhân gây nên chuyện quá lâu

Theo BS. Phạm Thị Vui, nguyên nhân gây nên chứng yêu quá lâu có thể là do tổn thương các dây thần kinh thuộc khung xương chậu như bị thương hay trải qua cuộc phẫu thuật khung xương chậu. Hay do mắc một số bệnh liên quan đến thần kinh như đột quỵ hay dây thần kinh bị tổn thương gây ra những bất lợi đối với dây thần kinh tủy sống. Có thể là do ảnh hưởng phụ từ thuốc, đặc biệt là thuốc chống suy nhược. Do thường xuyên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, ma tuý...

Lạm dụng "thủ dâm" cũng là một căn nguyên gây nên bệnh. Trong trường hợp này người vợ phải thật sự khéo léo tạo nên sự hứng khởi, thật sự phấn chấn cho chồng thì chuyện quá lâu dần sẽ được loại bỏ. Càng buông xuôi phó mặc sẽ khiến cuộc yêu càng kéo dài hơn. Để điều trị bệnh lý "xuất quân" muộn, người bệnh cần đến sự trợ giúp của bác sĩ chuyên khoa, thuốc, hình thức tự luyện tập trong khi "yêu" và tiến hành những bài kiểm tra đối với hệ thần kinh.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cũng cho rằng, để chữa bệnh lý yêu quá lâu thì phải căn cứ vào nguyên nhân gây nên bệnh. Nếu do yếu tố tâm lý sẽ áp dụng liệu pháp tình dục cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia tình dục. Nếu do tác dụng phụ của thuốc thì thay đổi các loại thuốc điều trị bệnh đang sử dụng. Nếu do sử dụng quá nhiều các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, ma túy... thì hạn chế thậm chí ngừng hẳn nếu bệnh đã trở nên quá nặng... Đồng thời với việc áp dụng các biện pháp trên là tập thể dục để giải phóng bớt năng lượng cho cơ thể sẽ khiến cuộc yêu trở nên hoàn hảo hơn.

Trên thực tế, phụ nữ thường không có ứng xử tốt khi chồng mắc phải bệnh yêu quá lâu. Do đó, khiến bệnh của chồng càng thêm nặng. Theo các chuyên gia, bệnh lý "xuất binh" muộn không phổ biến như bệnh sớm nhưng người bệnh phải đối mặt với nhiều điều đáng lo hơn. Vì hiện nay các thuốc điều trị "xuất binh" muộn vẫn cho hiệu quả thấp. Nhưng nếu được khám và tư vấn sớm thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn. Nên khi phát hiện thấy cơ thể, cuộc "yêu" dài đến bất thường các cặp đôi cần nghĩ ngay đến việc tìm đến bác sĩ chuyên khoa.

