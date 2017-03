Yêu thay con

Khoảng 10 ngày gần đây, các báo mạng râm ran về xìcăngđan bà L. - mẹ của diễn viên C.M.K. - chia sẻ những thông tin bất lợi cho “chàng hoàng tử” B.A.T. (thí sinh cuộc thi Giọng hát Việt). Từ câu chuyện của những nhân vật đang được công chúng quan tâm, Nhịp sống trẻ ghi nhận câu chuyện khác của những người trẻ có hoàn cảnh tương tự.

Hẹn hò với... ba mẹ của bạn gái

“Bốp!”. Trang Yến (28 tuổi, Q.2, TP.HCM) ngỡ ngàng bật khóc. Sau khi tát con, mẹ của Yến quay mặt đi rất nhanh, giấu hai giọt nước mắt chực tuôn dài. Đó là dấu chấm hết nặng nề sau cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai mẹ con vốn được bắt đầu bằng việc Yến nhất quyết muốn mẹ chấm dứt đọc tin nhắn trong điện thoại của mình.

Là con gái độc nhất của ba mẹ, Trang Yến hiểu tình cảm rộng lớn ba mẹ dành trọn cho mình, nên cô thường ngoan ngoãn làm theo ý ba mẹ từ việc học hành, thay đổi chỗ làm cho đến chuyện yêu ai, từ chối ai... Sau khi đổ vỡ mối tình đầu với B.V., sinh viên năm cuối Trường ĐH Y dược TP.HCM, Yến được sắp xếp “xem mắt” con trai của những người bạn mẹ. Có lần đó là một anh bác sĩ tốt bụng, công việc ổn định nhưng khi nói chuyện với Yến thì lại lâm vào cảnh “ông nói gà, bà nói vịt”, không ai hiểu ai. Lần khác lại là một anh chàng đang học kế toán, luôn muốn ăn thua đủ trong mọi chuyện, nhất định không chịu nhường Yến dù chỉ trong một cuộc đối thoại hài hước.

Mỗi khi mẹ sắp xếp gặp gỡ một người mới, Yến lại thở dài với bạn bè: “Nhiều khi tớ muốn có bồ ngay lập tức, một người mà ba mẹ tớ hoàn toàn hài lòng để khỏi phải đi xem mắt kiểu này nữa”. Rồi cũng đến ngày Yến xiêu lòng trước Hùng. Chàng vừa đi du học về, đang chuẩn bị thành lập một công ty thiết kế quảng cáo tư nhân. Kể từ ngày yêu nhau, mọi tin nhắn, email của Yến gửi Hùng đều được mẹ “duyệt” trước. Nếu trò chuyện qua điện thoại, mẹ Yến cũng ngồi cạnh, yêu cầu cô bật to loa lên để bà có thể cùng nghe.

Bạn bè thân của Yến từng đặt vấn đề vì sao cô bạn mình không phản đối sự can thiệp thô bạo của mẹ thì Yến đều trả lời: “Ba của tớ bị tim. Tớ thật sự lo sợ ông chịu không nổi nếu mẹ con tớ có bất hòa lớn. Nhiều lúc tớ cũng muốn dọn ra khỏi nhà hay đi đâu đó thật xa... ở nơi mà tớ được sống thật với lòng mình”. Có lẽ sức chịu đựng của Trang Yến bị kéo căng hết cỡ sau một cuộc cãi nhau với Hùng, cô không còn giữ được bình tĩnh khi mẹ cố giật điện thoại xem cô đang nhắn tin cho người yêu với nội dung gì.

Từ lúc lên Sài Gòn học, Lê Thông T. (28 tuổi, Q.Tân Phú) luôn giữ thói quen mỗi ngày gọi về nhà ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) không dưới ba lần hỏi thăm sức khỏe, nhắc ba mẹ ăn cơm, uống thuốc, sẵn báo cáo rành rọt hôm ấy anh đi đâu, làm gì, gặp ai. Khi Thông T. đến tuổi lập gia đình, ba T. bèn đứng ra làm mai cháu gái một người bạn già cho T.. Thương ba nên mặc dù muốn tập trung xây dựng sự nghiệp, T. vẫn tiến hành tìm hiểu cô gái nọ.

Biết ba mẹ kỳ vọng vào mối quan hệ này nên ngoài thông tin tất tần tật hoạt động trong ngày, T. kể ba mẹ nghe không sót chi tiết nào chuyện hò hẹn của mình, từ chuyện hai đứa đi đâu, ăn gì, chơi tới mấy giờ về, cô gái kia tặng quà gì cho T., tâm sự gì với T.. Với ba mẹ T., chuyện yêu đương của hai trẻ đang tiến triển bình thường. Họ không biết rằng sau hai tháng quen biết nhưng T. và Hải Q. (23 tuổi, Q.Phú Nhuận) - cô bạn T. đang tìm hiểu - vẫn chưa có cảm tình với nhau vì không hợp mấy về tính cách, cả gu thẩm mỹ, quan niệm sống...

Bỗng một ngày, Q. gọi cho T. với giọng giận dữ. Q. kể rằng bà của Q. thông báo bà và ba T. đã thống nhất đầu năm sau đám hỏi, cuối năm đám cưới. “Tôi giải thích thế nào bà cũng không tin rằng giữa hai đứa chưa có tình cảm. Bà còn kể lại được vanh vách chúng tôi đi chơi mấy lần, tôi tặng anh T. những gì... Tôi không ngờ T. lại kể nhiều chuyện dễ gây hiểu lầm với gia đình như vậy” - Q. bức xúc.

Lúc này T. mới hoảng vía vì không ngờ gia đình lại can thiệp quá sâu vào chuyện của mình. Há miệng lại mắc quai, chung quy lỗi cũng do T. đã cung cấp cho ba mẹ quá nhiều thông tin gây ảo tưởng về mức tiến triển của mối quan hệ. “Với lớp trẻ chúng tôi, chuyện đi chơi, ăn uống, quà cáp cho nhau những dịp lễ tết khá bình thường nên tôi cũng vô tư kể cho ba mẹ. Ai dè ở dưới quê các cụ cho rằng phải có yêu nhau mới vậy, và đã yêu thì cưới liền tay cho... chắc nên đã cùng ngồi lại xem ngày tháng, xếp lịch sẵn!” - T. than trời.

Chỉ vì yêu con rất nhiều...

“Thằng nhóc nào đến tán tỉnh con gái mình, trông mặt cũng khó ưa như nhau” - ông Phan Hải (67 tuổi, thương binh ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nói vui. Ông nói đó là tâm lý chung của nhiều ông bố khi con gái đến tuổi cặp kê. “Vì mình quá yêu con, luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con nên mình sợ ai đó sẽ làm con bé tổn thương” - ông lý giải. Tuy luôn tạo điều kiện để con gái tự do hẹn hò, nhưng ông luôn âm thầm quan sát kỹ những cậu bạn lui tới nhà.

Thỉnh thoảng ông hỏi thăm con về gia cảnh, công việc và cảm nhận của con về các chàng trai đó. Có một điều bí mật mà ông chưa từng tiết lộ với con gái là thỉnh thoảng ông vẫn đọc lén nhật ký của con, dẫu biết con sẽ giận nếu biết. “Không hay ho gì khi mình làm một chuyện lén lút. Nhưng vì là gà trống nuôi con nên tôi lo con ngại chia sẻ hết với mình” - ông bộc bạch.

Đến giờ, A.S. (nhân viên kế toán Công ty Cát Vàng), con gái của ông Phan Hải, vẫn chưa biết ba luôn âm thầm làm mọi cách để hiểu mình nên thỉnh thoảng cô vẫn chia sẻ chuyện riêng tư với ba. Còn Trang Yến đã lạnh lùng dọn ra ở riêng sau những trận cãi nhau không có hồi kết với mẹ. Yến về thăm nhà mỗi tuần dù đôi khi mẹ cô ngọt nhạt bảo về ở hẳn rồi tỏ ra nghi ngờ Yến đang lén lút “sống thử” với ai đó. “Tớ không bao giờ đưa mẹ địa chỉ nhà trọ đang thuê. Tớ cảm thấy sức chịu đựng của mình đã vượt ngưỡng. Nhiều lúc nghĩ tớ đã gần 30 tuổi, thời gian không thể quay trở lại, vì sao tớ không mạnh dạn sống cho riêng mình?” - Yến nói.

Quan tâm, muốn hiểu thật rõ về người mà con mình đang yêu là tâm lý chung của những người cha, người mẹ dành trọn trái tim cho con. Tuy vậy, theo nhiều bạn trẻ, phụ huynh nên giữ một khoảng cách đủ xa để đủ hiểu con nhưng vẫn để con tự do sống trong khung trời riêng. Yêu con nhưng không yêu người ấy thay con.

Theo HÀ THANH - HẢI THI (TTO)