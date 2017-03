Bán hàng ăn uống lại mở thêm sàn nhảy

Hơn một năm nay, từ khi doanh nghiệp kinh doanh ăn uống, rượu bia-nước giải khát Lãng Mạn hoạt động tại số 1775 ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai thì người dân khu vực này luôn bị tra tấn bởi tiếng ồn. Tình hình mất an ninh trật tự, xô xát đánh nhau thường xuyên xảy ra tại đây, thậm chí đã có vụ chết người.

Theo bà con, tụ điểm này thường hoạt động tới tận 12 giờ khuya, các nhà xung quanh thường bị đánh thức bởi tiếng nhạc quá lớn phát ra từ tụ điểm. Khi tụ điểm này đóng cửa, khách ra về hay cãi vã, nẹt pô xe máy gây náo loạn cả khu vực.

Doanh nghiệp vẫn đang kinh doanh vũ trường tại nơi này. Ảnh: MH

Do có nhiều vi phạm nên doanh nghiệp trên đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm tra, xử phạt. Ngay từ khi xây dựng trụ sở, doanh nghiệp này đã xây dựng lấn lộ giới, không đúng với giấy phép. Khi đó, chủ doanh nghiệp cam kết sẽ tháo dỡ phần vi phạm trong thời hạn sáu tháng nhưng sau đó lại không thực hiện.

Để quảng bá tên tuổi, doanh nghiệp này còn treo băng rôn quảng cáo bừa bãi. Ngày 23-10-2008, UBND huyện Trảng Bom đã có quyết định xử phạt hành chính, đồng thời buộc chủ doanh nghiệp tháo dỡ các băng rôn treo không đúng quy định.

Nghiêm trọng hơn, nơi đây còn tổ chức kinh doanh hoạt động vũ trường khi không được cấp phép. Hoạt động này đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng kiểm tra, bắt quả tang và ngày 6-1, UBND huyện Trảng Bom đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng. Song song với việc xử phạt hành chính, UBND huyện cũng buộc doanh nghiệp ngưng hoạt động kinh doanh vũ trường trái phép.

Đáng tiếc là lệnh cấm này không được doanh nghiệp chấp hành. Theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của phóng viên, hằng đêm nơi đây vẫn tổ chức hoạt động vũ trường. Khách đến đây sau khi đã chếnh choáng hơi men và được kích thích bởi tiếng nhạc từ những dàn máy công suất lớn vẫn thoải mái nhảy múa tại phần sàn được chừa trống.

Trao đổi với phóng viên sáng 4-11, ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trảng Bom, cho biết: “Phòng vẫn kết hợp với Thanh tra Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp nhưng không phát hiện vi phạm. Từ giờ đến cuối năm, huyện sẽ tăng cường kiểm tra”.

Theo ông Đỗ Văn Mật, Trưởng Công an xã Quảng Tiến, trong những lần kiểm tra gần đây, công an xã ghi nhận việc kinh doanh vũ trường của doanh nghiệp vẫn còn tiếp diễn. Công an xã đã báo cáo để huyện có hướng xử lý.

Được biết, UBND huyện Trảng Bom đã gửi công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp Lãng Mạn.

M.HIẾU - V.ĐOÀN