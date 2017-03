Bán nhà, suýt mất nhà

Khoảng giữa năm 2005, bà Hoàng Thị Yến (61 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đồng ý cho ông Nguyễn Tòng Tuấn (Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Tây) thuê một phần vỉa hè trước nhà để bán thịt bò với giá 600 ngàn đồng/tháng. Việc này cả hai chỉ giao ước bằng lời.

Bán nhà nhưng ký giấy cho

Đến giữa năm 2006, người con trai duy nhất của bà Yến bị bệnh nặng, phải vào bệnh viện để điều trị dài ngày. Để trang trải viện phí cho con cùng một ít nợ nần, bà Yến vay một người quen 40 triệu đồng có đóng lãi hàng tháng và phải thế chấp giấy chủ quyền nhà cho người này để làm tin. Vào đầu năm 2008, người chủ nợ cần tiền nên yêu cầu bà phải hoàn trả hết số tiền đã mượn. Bà Yến phải kêu bán căn nhà. Một người mua bán gần nhà bà Yến hỏi mua với giá 1,35 tỷ đồng nhưng sau đó lo không đủ tiền nên người này từ chối. Thấy vậy, ông Tuấn ngỏ lời xin mua căn nhà này với giá 1,2 tỷ đồng. Bà Yến đồng ý.

Vài ngày sau, ông Tuấn đưa cho bà Yến 40 triệu đồng tiền cọc và yêu cầu bà đi chuộc lại giấy chủ quyền đã cầm cố cho chủ nợ trước, giao cho ông giữ để đi làm thủ tục mua bán. Bà Yến làm theo, còn nhờ ông Tuấn chở đi tìm mua một căn nhà nhỏ hơn. Trong một lần chở bà Yến đi tìm mua nhà, ông Tuấn đã đưa bà Yến tới Phòng Công chứng số 6, nói với bà Yến là để làm thủ tục, rồi bảo bà điểm chỉ vào hợp đồng mua bán nhà. Vì già cả, lại không biết chữ và chẳng nghi ngờ gì nên bà Yến làm theo. Đến khi bà Yến chọn được một căn nhà vừa ý, yêu cầu ông Tuấn đưa tiền để chồng cọc thì ông Tuấn hứa hẹn đợi vài ngày tiền gửi ngân hàng của ông đáo hạn mới rút được. Rồi ông Tuấn tự ý không đến buôn bán khoảng 10 ngày. Nghĩ rằng ông Tuấn đang lo chạy tiền để trả tiền mua nhà, sẽ nghỉ buôn bán một thời gian nên bà Yến đã cho một người khác thuê lại chỗ của ông Tuấn buôn bán.

Sự thật được phát hiện ngay sau đó khi ông Tuấn xuất hiện bán thịt bò trở lại nhưng đã bị mất chỗ. Quá tức giận, ông la hét lung tung với hàng xóm rằng căn nhà này đã là của ông, rằng vì nghĩ đến tình nghĩa nên ông còn cho gia đình bà Yến ở nhờ, nếu không thì đã đuổi đi.

Bà Yến sinh nghi liền thuê xe chở đến phòng công chứng để tìm hiểu sự việc. Tại đây, bà mới “té ngửa”khi một cán bộ phòng cho bà xem hồ sơ và nói rằng bà đã ký vào hợp đồng tặng cho ông Tuấn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chứ không hề có hợp đồng mua bán nào cả.

Tự nhiên “lòi” sổ tạm trú

Hơn nữa, ông Tuấn đã vào đăng ký tạm trú có thời hạn trong nhà từ năm 2005 đến nay và được gia hạn tạm trú nhiều lần rồi nên chuyện cho tặng cũng là hợp lý. Quá bất ngờ vì không hề bảo lãnh mà ông Tuấn lại có sổ đăng ký tạm trú do chính phó công an phường xác nhận, bà Yến đến UBND quận. Tại đây bà mới biết ông Tuấn đã xong thủ tục trước bạ sang tên.

Vì sao có chữ ký của người con trai bà Yến trong hợp đồng tặng cho trên? Anh con trai cho hay đang nằm bệnh viện để trị bệnh thì ông Tuấn chạy đến kêu anh đi ký giấy bán nhà. Đến nơi, do ảnh hưởng của thuốc nên cứ vài phút anh phải đi tiểu một lần, tâm trạng không tập trung. Khi ký hợp đồng, người đưa hồ sơ đưa bút cho anh và lật rất nhanh các tờ giấy, chỉ vào các khoảng trống yêu cầu anh ký ngay rồi gom lại, anh chẳng biết nội dung cụ thể là gì...

Trao đổi với PV, ông Tuấn giải thích: “Tôi có thương lượng hỏi mua nhà của bà Yến nhưng yêu cầu ký giấy tặng cho là để tránh sự tranh chấp tiền bạc giữa những người con của bà. Nhưng sau khi ký giấy cho, bà nghe nhiều lời bàn tán và đổi ý nói tôi lừa bà là không đúng. Hiện tôi đã gửi lại toàn bộ giấy tờ nhà cho công an phường giữ, đợi gia đình bà trả lại đủ tiền, tôi sẽ đi ký giấy trả nhà lại cho bà”.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng Công chứng số 6 cho biết: “Phòng đã cho xem xét lại hồ sơ và qua tiếp xúc trực tiếp thì thấy bà Yến hoàn toàn minh mẫn nên không cần thiết giám định sức khỏe. Về chuyện bà Yến cho rằng không biết nhân chứng là ai, bà có quyền yêu cầu một người khác làm chứng nhưng bà đã không có ý kiến gì. Việc có tặng cho nhà hay không là quan hệ riêng tư, người được cho nhà cũng tạm trú trong nhà bà nhiều năm (có KT3). Tóm lại, toàn bộ quy trình đã được phòng thực hiện đúng quy định pháp luật”.

Ông Hồ Văn Ấm - Trưởng Công an phường 3, quận Phú Nhuận cho hay: “Chiều 19-6, chúng tôi có mời bà Yến và ông Tuấn đến để hai bên thương lượng. Bà Yến đã đồng ý trả lại tiền và ông Tuấn chấp nhận trả lại nhà sau khi nhận đủ tiền theo thỏa thuận. Việc ông Tuấn có sổ đăng ký tạm trú là do sơ suất của phó công an phường không kiểm tra kỹ. Chúng tôi đã cho thu hồi sổ lại để xử lý”.