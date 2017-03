Bán tràm trên đất đã bán cho người khác

Bà Nguyễn Thị Thanh (55A Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đầu năm 2014, bà mua một lô vườn tràm của một người tại ấp Miễu (xã Phước Tân, TP Biên Hòa). Ngay sau đó, bà đã được sang tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tràm mình bị người khác chặt

Đến cuối tháng 3-2014, nhận được tin báo có người đang cưa tràm trong vườn của mình, bà vội báo với Công an xã Phước Tân. Công an vào cuộc, bắt quả tang nhóm người này. Khi được mời về trụ sở Công an xã Phước Tân làm việc, nhóm người trên khai mua tràm của ông P. ngụ địa phương với giá 45 triệu đồng.

Khi được hỏi, ông P. thừa nhận đúng là có chuyện này. Trước đây ông đã trồng đám tràm trên. Trong thời gian ông đi xa, em ông bán đất cho nhiều người. Do đây là tràm của mình nên ông đã rao bán.

Bà Thanh thì khổ sở: “Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an xã Phước Tân đã chuyển vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ. Công an TP Biên Hòa cũng đã mời tôi lên lấy lời khai và ghi nhận những chứng cứ tôi cung cấp. Thế nhưng đến nay đã hơn một năm trôi qua, sự việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết. Đất tôi mua, tràm tôi dưỡng giờ người khác đem bán hết thì thiệt hại này ai chịu cho tôi đây. Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, khắc phục các thiệt hại cho tôi”.

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ chặt tràm của bà Thanh. Ảnh: TD

Chỉ là dân sự?

Theo đại diện UBND xã Phước Tân, thửa đất tràm bà Thanh mua có nguồn gốc từ cha ông P. Trong thời gian ông P. đi xa, em ông đã chia đôi đất rồi đăng ký phần của mình. Sau đó người em của ông P. đã bán cho nhiều người, cuối cùng là đến bà Thanh. Khi trở về, ông P. biết em ông bán đất nên không đồng ý nhưng ông không chịu khiếu nại mà tự ý bán tràm trên phần đất mà em ông đã được cấp giấy. “UBND xã nhiều lần mời ông P. lên giải quyết nhưng ông không hợp tác. Chúng tôi cũng khẳng định tràm là do cha ông P. trồng chứ không phải ông” - đại diện của UBND xã Phước Tân khẳng định.

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công TP Biên Hòa, cho biết: “Sở dĩ vụ việc này kéo dài do đây là một vụ việc phức tạp nên cơ quan điều tra cần có thời gian xác minh làm rõ. Hiện Công an và VKSND TP Biên Hòa thống nhất không khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì không có dấu hiệu hình sự. Đây là vụ tranh chấp dân sự, công an sẽ hướng dẫn bà Thanh khởi kiện ra tòa”.

Khi chúng tôi đề cập căn cứ vào đâu để khẳng định vụ việc không có dấu hiệu hình sự, trong khi ông P. đã thừa nhận hành vi bán tràm khi không có mặt bà Thanh thì Thượng tá Đạt từ chối cung cấp thông tin.