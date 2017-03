Bán vé số khổ trăm bề

Nhiều người bán dạo đã bị “cướp” vé số Gần đây, dư luận ở Biên Hòa rất bức xúc trước nạn “cướp” vé số của những người bán dạo. Những kẻ táng tận lương tâm đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt những đồng tiền khổ cực của những người nghèo. Ngoài vụ chị Mai Thị Trung (53 tuổi) bị một người đàn ông chiếm đoạt 170 tờ vé số trị giá gần 2 triệu đồng vào sáng 10-4, trước đó còn có mấy vụ lừa đảo tương tự. Ngày 21-3, chị Huỳnh Thị Thuận (không có cả tay lẫn chân) hằng ngày vẫn dầu dãi nắng mưa bán vé số ở khu vực ngã 4 Tân Phong đã bị lấy mất hàng trăm tờ khiến chị không thể thanh toán tiền cho đại lý. Theo một người chứng kiến sự việc kể lại, khoảng 10 giờ cùng ngày, có hai người ghé lại chỗ chị Thuận xem vé số. Họ nói họ có bốn tờ trúng giải năm (mỗi tờ 1 triệu đồng) và đề nghị đổi vé số mới. Tin lời, chị Thuận đã đổi cho họ 400 tờ. Chừng ra đại lý để đổi lại thì chị Thuận mới hay bốn tờ trúng đó là giả mạo. Sau khi có kết quả xổ số, kẻ gian đã kiếm những vé cũ cắt lấy dãy số rồi dán lên vé số mới, lừa đổi những người bán dạo. Chị Huỳnh Thị Thuận (không có cả tay lẫn chân) đã nhiều lần bị kẻ gian lừa lấy vé số. Ảnh: DUY ĐÔNG Tiếp xúc với PV, chị Thuận cho biết chị lăn lộn bán vé số ở quê nghèo tại thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nhưng không đủ ăn. Cách đây hai năm, chị Thuận vào Biên Hòa mưu sinh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đằng đẵng 12 tiếng đồng hồ chị ngồi trên xe lăn bán vé số. Nhiều lần bị lừa lấy vé số, chị hết sức đau khổ nhưng bất lực không biết kêu ai. Một trường hợp nữa cũng đau lòng không kém là chị Ninh Thị Tính, quê ở Thanh Hóa. Hằng ngày chị Tính bán vé số ở khu vực phường Tân Hiệp. Nhiều lần chị ghé một quán cà phê ở phường này thì gặp một ông khách ăn mặc lịch sự, đi xe ô tô. Cứ mỗi lần được mời, ông đều mua từ 40 đến 50 tờ. Có lần mua 20 tờ nhưng ông đưa cho chị Tính 500.000 đồng. Do không có tiền thối nên chị đã cho ông nợ và chiều hôm sau chị ghé lại lấy tiền. Thấy vị khách này sòng phẳng nên chị Tính rất tin tưởng. Sáng 6-4, chị ghé quán bán vé số và gặp lại ông khách trên. Khi chị mời mua thì ông khách nói mới sáng sớm nên kiêng, không trả tiền được. Ông đồng ý mua hết vé số, khoảng 2 tiếng sau chị quay lại lấy tiền. Nể vị khách sộp, chị đã để lại gần 500 tờ rồi vui vẻ đi chợ mua đồ ăn. Thế nhưng hơn 1 tiếng sau quay lại, ông khách nọ đã biến mất. Hai ngày liên tục chị đến quán ngồi chờ nhưng ông khách vẫn biệt vô âm tín. Biết mình bị lừa nhưng chị Tính không có cách nào cứu vãn được. Thiếu tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa), cho rằng những đối tượng lừa đảo thường chọn những người bán vé dạo, chủ yếu là phụ nữ để lừa đảo. Do vậy, những người bán vé số cần nâng cao cảnh giác để đỡ bị thiệt hại. DUY ĐÔNG